Mỹ nhân tennis Raducanu điên tiết đòi đuổi đứa trẻ đang khóc khỏi sân

Diễn biến trận đấu và khoảnh khắc Raducanu bức xúc

Emma Raducanu đã có một trận đấu kịch tính và nghẹt thở tại vòng 3 Cincinnati Open 2025 gặp đối thủ số 1 thế giới Aryna Sabalenka. Dù thi đấu đầy quyết tâm và thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường, tay vợt người Anh vẫn phải chấp nhận thất bại sau hơn ba tiếng rưỡi trên sân, với tỷ số 6-7(3), 6-4, 6-7(5).

Raducanu nổi nóng vì tiếng khóc của đứa trẻ trên khán đài

Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng chú ý nhất của trận đấu chính là phản ứng “điên tiết” hiếm có của Raducanu khi cô yêu cầu trọng tài đuổi một đứa trẻ đang khóc khỏi khán đài, tiếng khóc khiến cô mất tập trung trong những thời điểm then chốt của trận đấu.

Ở game thứ tám của set quyết định, khi Raducanu cầm giao bóng trong thế phải cứu nhiều break point, tiếng khóc không ngừng của một đứa trẻ trên khán đài đã làm gián đoạn nhịp thi đấu của cô. Raducanu tạm dừng động tác giao bóng, nhìn trọng tài với vẻ bất mãn và nói: “Đã 10 phút rồi đó”.

Trọng tài đáp lại rằng “đó chỉ là một đứa trẻ,” nhưng khi nhiều khán giả đồng loạt hô lớn “đuổi đi”, Raducanu gật đầu đồng tình, thể hiện rõ sự bức xúc với tình huống này.

Mặc dù trọng tài nói rằng sẽ cố gắng xử lý nhưng trận đấu phải tiếp tục, Raducanu vẫn thể hiện sự kiên cường và bản lĩnh cực kỳ ấn tượng. Sau một game dài tới 23 phút với 13 lần hòa deuce, cô cuối cùng cũng giữ được game giao bóng để san bằng tỷ số 4-4.

Trận đấu kết thúc cực kỳ hấp dẫn

Trận đấu diễn ra với sự giằng co quyết liệt khi Sabalenka thắng set đầu bằng loạt tie-break cân não 7-6(7-3), nhưng Raducanu đã vực dậy mạnh mẽ để thắng lại 6-4 set hai. Set ba cũng phải giải quyết bằng tie-break với chiến thắng sát nút 7-6(7-5) nghiêng về Sabalenka nhờ chiến thuật tấn công mạo hiểm và kinh nghiệm thi đấu vượt trội.

Số 1 thế giới, Sabalenka trải qua màn so tài khó khăn với tay vợt người Anh

Đáng chú ý, Sabalenka mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng (72 lỗi) nhiều hơn hẳn Raducanu (41 lỗi), nhưng vẫn giữ được sự bền bỉ để giành chiến thắng.

Dù thất bại, Raducanu nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả với màn trình diễn đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Thậm chí, Sabalenka cũng dành lời khen ngợi cho đối thủ, nhấn mạnh trận đấu là thử thách lớn và trải nghiệm quý báu cho cả hai tay vợt.