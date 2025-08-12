Hấp dẫn tennis vòng 3 Cincinnati Open: Holger Rune giành vé đi tiếp

🎾Holger Rune đi tiếp

Hạt giống số 7 Holger Rune đã vượt qua tay vợt người Mỹ Alex Michelsen với tỷ số 7-6 (4), 6-3 sau hơn 90 phút thi đấu. Rune gặp nhiều khó khăn trong set đầu tiên khi bị Michelsen bẻ game giao bóng và dẫn 3-1. Tuy nhiên, tay vợt Đan Mạch lập tức đòi lại break, cân bằng tỷ số 3-3.

Ở game thứ 9, Rune có ba cơ hội bẻ giao bóng khi dẫn 40-0, nhưng Michelsen đều cứu thành công. Set đấu sau đó bước vào loạt tie break, nơi Rune tỏ ra vượt trội, trong khi Michelsen bắt đầu bộc lộ sự ức chế.

Sang set 2, Rune duy trì phong độ ấn tượng, bẻ game giao bóng ngay ở game đầu và dẫn 2-0, rồi nhanh chóng nới rộng cách biệt lên 3-0. Dưới cái nóng gay gắt, Michelsen càng tỏ ra cáu kỉnh và sa sút thể lực.

Dẫn 5-2, Rune bỏ lỡ 1 match point khi Michelsen cầm giao bóng, nhưng anh đã khép lại trận đấu ở game sau đó, tận dụng thành công match point thứ ba. Đối thủ tiếp theo của Rune sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Frances Tiafoe (hạng 14 thế giới) và Ugo Humbert (hạng 25).