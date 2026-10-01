Đừng trách HLV Kim Sang-sik

Trước "Voi chiến", thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo ra thế trận nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 58% và thực hiện 12 pha dứt điểm. Trong hiệp 2, Việt Nam áp đảo toàn diện Thái Lan, trong thế trận mà "Voi chiến" cũng chủ động lùi đội hình về sân nhà để tập trung phòng ngự. Những cơ hội của Hoàng Đức, Hoàng Hên và Đình Bắc cho chúng ta cảm giác bàn thắng đã ở rất gần Việt Nam nhưng các pha dứt điểm đều không đi đến cái kết trọn vẹn.

Việt Nam đã rơi vào kịch bản nghiệt ngã nhất trong bóng đá. Chúng ta nhận bàn thua từ phút thứ 10, sau đó tạo được thế trận áp đảo, tấn công dồn dập nhưng không ghi bàn. Để rồi, thầy trò HLV Kim nhận đòn "hồi mã thương" từ pha phản công của Thái Lan và thua chung cuộc 0-2.

HLV Kim trải qua giải đấu bất ổn vì nhiều trụ cột chấn thương. Ảnh: Hữu Phạm.

Ông Kim đã làm hết khả năng

Trong phòng họp báo, HLV Kim nhận mọi trách nhiệm về mình. Sau đó, ông mới nhắc đến việc đội tuyển không có sự chuẩn bị tốt nhất cho FIFA ASEAN Cup. Từ trước giải đấu, Việt Nam nhận tổn thất vì Thành Chung và Quang Hải chấn thương. Sau trận ra quân gặp Philippines, đến lượt Xuân Son chấn thương nặng. Hoàng Đức cũng không kịp hồi phục 100% thể lực để đối đầu Thái Lan.

Ông Kim mất đi cả trục xương sống của đội tuyển với Thành Chung - Hoàng Đức - Quang Hải - Xuân Son. Hoàng Đức không thể đá chính trước Thái Lan là tổn thất nặng nề, đẩy HLV Kim vào thế phải tìm phương án "chữa cháy" gấp. Ông thầy người Hàn xác định đội tuyển không thể đương đầu với tuyến giữa Thái Lan bằng cặp tiền vệ trung tâm Thành Long - Hoàng Hên.

HLV Kim kéo Jason Quang Vinh vào giữa sân để đá như một box-to-box (tiền vệ con thoi). Vai trò chính của Quang Vinh là theo sát Chanathip trong mọi đường bóng và hỗ trợ Thành Long đánh chặn ở giữa sân. Võ Hoàng Minh Khoa được bố trí đá chính để chơi trong vai trò tiền vệ tấn công.

Hàng tiền vệ của Việt Nam chơi chệch choạng trong những phút đầu. Đó là lúc khoảng trống ở giữa sân lộ ra, dẫn đến tình huống Sarach thoải mái sút xa để ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan. Sau đó, bộ ba Quang Vinh - Thành Long - Minh Khoa, trong lần đầu tiên đá chính cạnh nhau, dần bắt nhịp trận đấu và phối hợp với nhau tốt hơn.

Việt Nam cầm bóng trội hơn Thái Lan từ phút 20 trở đi. Tuy nhiên, vấn đề khác lộ ra là khả năng phối hợp và tổ chức các tình huống tấn công của đội tuyển từ giữa sân vẫn hạn chế. Các cơ hội của Việt Nam trong hiệp một phần lớn đến từ việc trung vệ phất bóng dài để tiền đạo xâm nhập vòng cấm ngay lập tức.

Sang hiệp 2, khi Hoàng Đức vào sân, những pha luân chuyển bóng của đội tuyển ở trung tuyến gắn kết hơn hẳn. Lúc này, HLV Kim tung thêm Williams Minh Hoàng và Hoàng Hên vào sân, rút Tài Lộc ra nghỉ. Đội tuyển gặp thêm một vấn đề khác là thiếu vị trí đá cắm thường trực ở khu vực 16,5m, khi Williams có xu hướng dạt trái.

Từ phút 50-80 là khoảng thời gian Việt Nam tạo ra áp lực cực lớn ở 1/3 cuối sân của Thái Lan. Các cầu thủ áo trắng phối hợp tốt, luân chuyển bóng đều từ trung lộ đến 2 cánh để gây áp lực. Song, vấn đề của Việt Nam là thiếu một tiền đạo cắm để gây áp lực cho trung vệ Thái Lan, sẵn sàng là điểm nhận bóng cuối cùng để kết thúc tình huống.

Nếu Việt Nam có Xuân Son, tình thế có lẽ đã khác. Nếu Hoàng Đức đủ thể lực và đá chính ngay từ đầu, chưa chắc "Các chiến binh sao vàng" thất bại. Rất nhiều từ "giá như" được CĐV Việt Nam nhắc đến để thể hiện sự tiếc nuối. Tuy nhiên, đó là một phần của bóng đá và đội tuyển đã thua vì không vượt qua được nghịch cảnh.

Thái Lan cũng rất xứng đáng với chiến thắng này. Cách chơi của "Voi chiến" hoàn toàn khác so với những gì họ thường thể hiện. Ngay cả Chanathip cũng chạm bóng rất ít và chủ yếu di chuyển để phòng ngự. Nhưng Thái Lan có được điều họ cần là tận dụng triệt để cơ hội và tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước Việt Nam.

Các tuyển thủ Việt Nam chơi nỗ lực, đã ở rất gần bàn thắng nhưng không tận dụng được. Ảnh: Hữu Phạm.

Việt Nam đã thật sự chơi sòng phẳng trước Thái Lan

Việt Nam dưới thời HLV Kim liên tục đánh bại Thái Lan ở các trận đại chiến tại ASEAN Cup. Song, phải đến FIFA ASEAN Cup, CĐV mới có dịp kiểm chứng sức mạnh thật sự của 2 đội tuyển. Anthony Hudson đã mang đến Indonesia đội hình mạnh nhất, trong tâm thế phải thắng Việt Nam để vượt qua nỗi ám ảnh liên tục thất bại suốt nhiều năm.

Thầy trò HLV Kim đã nhận thất bại. Nhưng cách chơi của "Các chiến binh sao vàng" trước đối thủ duyên nợ tại khu vực sẽ khiến CĐV Việt Nam được an ủi nhiều phần. Việt Nam có thể thua, nhưng thua trong sự tiếc nuối. Ở nhiều thời điểm của trận đấu, các cầu thủ áo trắng khiến Thái Lan phải "hít thở sâu" để giải tỏa căng thẳng sau một tình huống.

Việt Nam thủng lưới từ rất sớm nhưng đội hình nhanh chóng chấn chỉnh, bình tĩnh tổ chức lối chơi và tạo ra tình huống dẫn đến bàn thắng của Tài Lộc. Tiếc là Tài Lộc rơi vào thế việt vị và vị trọng tài hủy bàn. Sang hiệp 2, sự chủ động của Việt Nam khiến Thái Lan phải ưu tiên cho mặt trận phòng ngự. HLV Hudson của Thái Lan thốt lên: "Việt Nam là tập thể rất mạnh". Thuyền trưởng Thái Lan tán thành quan điểm của Chanathip về việc "Các chiến binh sao vàng" ngày càng tiến bộ nhờ quy tụ dàn cầu thủ Việt kiều và nhập tịch chất lượng.

Tiếc cho thầy trò HLV Kim vì chuỗi 27 trận bất bại đã khép lại. Chúng ta cũng không còn cơ hội góp mặt tại chung kết FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, đây là trận thua cần thiết để Việt Nam nhìn nhận sức mạnh thật sự của Thái Lan khi "Voi chiến" triệu tập đầy đủ cầu thủ. Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu phải khắc phục ở khả năng phòng ngự, chất lượng của hàng tiền vệ và bài toán làm cách nào để không phụ thuộc hoàn toàn vào Xuân Son.

Từ thất bại trước Thái Lan, HLV Kim sẽ nhìn ra lỗ hổng và tìm giải pháp khắc phục để hướng tới Asian Cup 2027.