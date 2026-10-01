Man City và 830 triệu bảng khai khống để thống trị Ngoại hạng Anh

“Kỷ nguyên dấu sao” của Man City

Bên ngoài sân Etihad của Man City là bức tượng bạc lộng lẫy của Sergio Aguero, miệng há rộng trong niềm vui sướng, chiếc áo đấu xoay trên đầu, tái hiện màn ăn mừng sau khi anh giúp CLB giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên. Đó là khoảnh khắc bất tử của bàn thắng nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Anh, khi Man City giật chức vô địch khỏi tay MU ở những giây cuối cùng của mùa giải 2011/12.

De Bruyne, Sergio Aguero, Fernandinho và David Silva đều được Man City chiêu mộ trong giai đoạn CLB vi phạm các quy định tài chính

Nhưng nếu bàn thắng ấy chưa từng xảy ra thì sao? Nếu Aguero chưa từng khoác áo Man City? Nếu Man City lựa chọn tuân thủ các quy định tài chính của bóng đá thay vì cố tình vi phạm chúng thông qua một “kế hoạch tài trợ trá hình”?

Việc Man City bị kết luận có tội đối với những cáo buộc mà Ngoại hạng Anh đưa ra cách đây 3 năm rưỡi đã khiến người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đặt câu hỏi về tính hợp pháp trong những thành tích của đội bóng giai đoạn 2009-2018. Đây là thời kỳ Man City trở thành CLB thành công nhất bóng đá Anh và củng cố vị thế trong nhóm những đội bóng hàng đầu thế giới.

Một số người hâm mộ gọi đây là “kỷ nguyên dấu sao”, đồng thời có khả năng Man City sẽ bị tước hồi tố những danh hiệu giành được trong giai đoạn này. Một số CLB cũng đang tìm kiếm tư vấn pháp lý về khả năng yêu cầu bồi thường tài chính.

Vậy chính xác thì khoản doanh thu bị cho là “thổi phồng rất lớn” của Man City đã tác động như thế nào đến hoạt động chuyển nhượng, những cầu thủ được đưa về quan trọng ra sao, và tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với quá khứ cũng như tương lai?

Man City mua sẵm mạnh đến mức nào trong thời kỳ vi phạm quy định?

Man City đã chi khoảng 1,2 tỷ bảng để chiêu mộ cầu thủ mới trong các kỳ chuyển nhượng từ mùa hè năm 2009 đến tháng 1/2018. Trong khoảng thời gian đó, đội chủ sân Etihad giành 7 danh hiệu lớn, gồm 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup và 3 League Cup, sau khi trước đó không giành được danh hiệu đáng kể nào kể từ năm 1970.

Những cầu thủ được Man City chiêu mộ trong giai đoạn này bao gồm nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới ở mọi vị trí trên sân. Mỗi mùa hè, đội bóng nửa xanh thành Manchester liên tục bỏ ra hàng chục triệu bảng để đưa các cầu thủ về và những bản hợp đồng này đóng góp rất lớn vào thành công ổn định của CLB.

Biểu đồ dưới đây cho thấy số tiền Man City chi trong từng mùa hè cũng như tổng số tiền trong toàn bộ giai đoạn, đồng thời đối chiếu với khoản tiền mà ủy ban kết luận đã được các chủ sở hữu bơm giả vào CLB dưới danh nghĩa doanh thu tài trợ.

Mùa giải Khoản tài trợ bổ sung do các chủ sở hữu chi trả Số tiền chi cho chuyển nhượng Những cầu thủ đáng chú ý nào gia nhập? 2009/10 22,5 triệu bảng 126 triệu bảng Tevez, Adebayor, Lescott, Santa Cruz, Kolo Toure, Barry 2010/11 28,5 triệu bảng 157 triệu bảng Dzeko, Yaya Toure, Balotelli, Silva, Kolarov, Milner 2011/12 70,75 triệu bảng 78 triệu bảng Aguero, Nasri, Savic, Clichy 2012/13 105,75 triệu bảng 53 triệu bảng Garcia, Nastasic, Rodwell, Sinclair, Maicon 2013/14 111,5 triệu bảng 99 triệu bảng Fernandinho, Jovetic, Negredo, Navas 2014/15 107,2 triệu bảng 88 triệu bảng Mangala, Bony, Fernando, Caballero 2015/16 120,17 triệu bảng 179 triệu bảng De Bruyne, Sterling, Otamendi, Delph 2016/17 129,59 triệu bảng 185 triệu bảng Stones, Sane, Jesus, Gundogan, Bravo, Nolito 2017/18 134,73 triệu bảng 272 triệu bảng Laporte, Mendy, Walker, Bernardo, Ederson, Danilo Tổng 830,69 triệu bảng 1,2 tỷ bảng

Chi tiêu chuyển nhượng của Man City trong giai đoạn vi phạm các quy định tài chính (2009-2018)

Man City không chỉ tạo ra doanh thu từ các khoản tài trợ trong giai đoạn đó. Doanh thu cũng được sử dụng cho nhiều mục đích khác ngoài chuyển nhượng, bao gồm tiền lương cầu thủ, tiện ích, bảo hiểm, cơ sở hạ tầng, tiếp thị, các quỹ và nhiều khoản khác.

Tuy nhiên, những con số cho thấy Man City đơn giản là không thể chiêu mộ số lượng cũng như chất lượng cầu thủ mà họ đã đưa về trong thời kỳ thống trị nếu không thực hiện điều mà ủy ban mô tả là một “chiến dịch có phối hợp nhằm làm sai lệch” sổ sách tài chính.

Nếu sức mạnh tài chính của Man City bị giảm đi 830 triệu bảng, khoản tiền mà ủy ban độc lập cho rằng đội chủ sân Etihad đã khai khống trong sổ sách, chi tiêu chuyển nhượng của họ chắc chắn sẽ giảm mạnh.

Giả sử con số đó bị cắt giảm một nửa, có thể Man City chỉ đưa về một nửa số cầu thủ. Hoặc họ vẫn chiêu mộ số lượng tương tự nhưng chất lượng giảm đáng kể.

Điều đó có thể đồng nghĩa với việc không có Aguero, không có David Silva, không có Yaya Toure, không có Kevin De Bruyne, hoặc ít nhất số lượng và chất lượng của những cầu thủ ít hào nhoáng hơn, nhưng đóng vai trò quan trọng trong “cỗ máy” giành danh hiệu, sẽ bị giảm đáng kể.

Mùa giải Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh Danh hiệu cúp quốc nội giành được 2009/10 5 Không 2010/11 3 FA Cup 2011/12 1 Không 2012/13 2 Không 2013/14 1 League Cup 2014/15 2 Không 2015/16 4 League Cup 2016/17 3 Không 2017/18 1 League Cup

Thành tích của Man City trong giai đoạn vi phạm các quy định tài chính (2009-2018)

Liệu những thành công đó có đạt được nếu hành vi vi phạm quy định không diễn ra song song? Và điều gì sẽ xảy ra với tất cả các CLB khác từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong giai đoạn ấy?

Sẽ không ai biết câu trả lời. Những mùa giải đó không thể được thi đấu lại. Vì thế, các kết quả tồn tại trong một dạng thực tại hỗn hợp, nơi tất cả đã chứng kiến chúng diễn ra nhưng không chắc liệu chúng có thực sự là “hiện thực” hay không.

Giai đoạn này cũng tạo nền móng cho thành công tiếp diễn của Man City, mang về thêm danh hiệu và nguồn thu từ bản quyền truyền hình. Đồng thời, sự hỗn loạn của tình hình hiện tại cũng làm dấy lên những nghi ngờ về hiện tại và tương lai.