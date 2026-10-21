Nữ VĐV đẹp nhất thế giới mặc đồ xuyên thấu kết hợp bikini, khoe vóc dáng khó cưỡng

Nữ thần điền kinh nước Đức Alica Schmidt vừa khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải loạt ảnh tổng kết mùa hè đầy quyến rũ. Dù lựa chọn trang phục mang phong cách xuyên thấu táo bạo, chân chạy 27 tuổi vẫn nhận được "mưa lời khen" nhờ cách phối đồ khéo léo, giữ trọn nét thanh lịch và tinh tế mà không hề phô phang.

Nữ thần điền kinh Đức Alica Schmidt

Đẳng cấp thời trang của "VĐV quyến rũ nhất hành tinh"

Trang phục xuyên thấu vốn luôn là một bài toán khó, rất dễ ranh giới giữa sự gợi cảm và phản cảm. Tuy nhiên, đối với Alica Schmidt, người từng được tạp chí Busted Coverage bầu chọn là "Vận động viên quyến rũ nhất thế giới" đã chứng minh gu thẩm mỹ đỉnh cao của mình qua loạt ảnh "thả dáng" chào tạm biệt mùa hè.

Trong bộ ảnh chia sẻ với 5,1 triệu người theo dõi trên Instagram, chân chạy người Đức xuất hiện đầy lôi cuốn với chiếc áo lưới ôm sát lấp ló bộ bikini bên trong, cùng một bộ trang phục sắc trắng tinh khôi khoe trọn cơ bụng múi sầu riêng săn chắc. Sự kết hợp này tôn lên làn da rám nắng khỏe khoắn cùng vóc dáng chuẩn siêu mẫu cao 1m75 của một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp nhưng lại mang đến cảm giác năng động, phóng khoáng chứ không hề tạo sự dung tục.

Nhà vô địch Olympic cũng phải ngưỡng mộ

Sức hút từ những bức ảnh của Alica lớn đến mức ngay cả những đồng nghiệp nổi tiếng thế giới cũng không thể ngó lơ. Keely Hodgkinson, ngôi sao điền kinh 24 tuổi vừa giành HCV Olympic cho đội tuyển Vương quốc Anh, đã lập tức để lại bình luận dưới bài đăng bằng hai biểu tượng cảm xúc mắt hình trái tim để bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc của chân chạy người Đức. Đáp lại tình cảm này, mỹ nhân nước Đức cũng phản hồi bằng một biểu tượng ngọt ngào.

Không chỉ có Hodgkinson, những chân chạy đồng hương nổi tiếng như vận động viên marathon Maike Lea hay Laura Muller cũng nhanh chóng gia nhập hàng ngũ "thả tim" và dành những từ ngữ hoa mỹ nhất để ca ngợi vẻ đẹp của cô. Dưới phần bình luận, người hâm mộ toàn cầu liên tục để lại các đánh giá tích cực: "Tuyệt mỹ và vô cùng thanh lịch", "Đúng là một nữ thần đích thực".

Schmidt khoe vóc dáng săn chắc trong trang phục xuyên thấu, khéo léo kết hợp nét gợi cảm với phong cách thể thao khỏe khoắn

Công cụ giúp nâng tầm vị thế thể thao

Đối với Alica Schmidt, việc xây dựng một hình ảnh đẹp mắt và chỉn chu trên mạng xã hội không đơn thuần chỉ là sở thích cá nhân. Nữ vận động viên từng tham gia thi đấu nội dung tiếp sức 4x400m tại Olympic Paris 2024 thẳng thắn chia sẻ rằng, việc duy trì sức ảnh hưởng trên không gian số là yếu tố cốt lõi giúp các vận động viên tại Đức có thêm nguồn tài trợ để trang trải cuộc sống và đầu tư dài hạn cho thể thao đỉnh cao.

"Ở Đức, việc sống hoàn toàn bằng nguồn thu từ điền kinh là điều không hề dễ dàng. Nhiều vận động viên phải làm thêm công việc khác để duy trì tập luyện. Do đó, hoạt động mạng xã hội là một hướng đi tuyệt vời giúp chúng tôi tiếp cận nhiều nhà tài trợ hơn. Đó là một sở thích lớn và tôi yêu nó, nhưng mục tiêu cốt lõi của tôi vẫn luôn là thể thao". Schmidt từng chia sẻ.

Những hình ảnh tạm biệt mùa hè của Schmidt