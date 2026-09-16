Công bố nhà tài trợ giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27

Ngày 16/9 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), đã ký kết thỏa thuận tài trợ giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27.

Ông Trần Anh Tú, chủ tịch Công ty VPF

Theo thỏa thuận, trong mùa giải mới, hai giải đấu này sẽ mang tên gọi mới giải hạng Nhất Quốc gia SACOMBANK 2026/27 (SACOMBANK V.League 2-2026/27 ) và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27.

Với sự đồng hành của đối tác mới, nguồn lực tài chính của hai giải bóng đá chuyên nghiệp này sẽ được đảm bảo, tạo điều kiện để các đội bóng tranh tài, tiếp tục nâng cao vị thế và nâng cấp chất lượng của cả hai giải đấu.

Theo ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia là hai giải đấu có vai trò quan trọng trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Sự đồng hành nhà tài trợ mới sẽ góp phần gia tăng giá trị, sức hấp dẫn và sự lan tỏa của các giải đấu, đồng thời mang đến những động lực để ban tổ chức và các đội bóng không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức, chuyên môn và hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Giải SACOMBANK V.League 2-2026/27 đã khởi tranh từ ngày 11/9, và sẽ diễn ra đến ngày 16/5/2027 theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách, với tổng cộng 26 vòng đấu. Giải quy tụ 14 đội tham gia, tăng thêm 2 đội so với mùa giải trước, bao gồm: Becamex TP. Hồ Chí Minh, Bình Minh Sài Gòn, Công An Nhân Dân, Đại Học Văn Hiến, Huế, Hưng Yên, Khatoco Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Quy Nhơn United, Thái Nguyên, Thép Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Xuân Thiện Phú Thọ.

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Giải có tổng giá trị giải thưởng 3,5 tỷ đồng. Nhà vô địch sẽ nhận cúp, và 2 tỷ đồng tiền thưởng; đội giải Nhì nhận 1 tỷ đồng; đội giải Ba nhận 500 triệu đồng. Kết thúc mùa giải, hai đội xếp đầu bảng sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp, lên thi đấu tại V-League 1 mùa giải 2027/28; hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống hạng thi đấu tại giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia mùa tiếp theo.

Trong khi đó, sân chơi Cúp Quốc gia sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18/9/2026 và khép lại bằng trận chung kết lượt về vào ngày 30/5/2027. Toàn giải có 29 trận, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận ở vòng loại, vòng 1/8 và tứ kết; riêng bán kết và chung kết các đội đá hai lượt đi - về.

Ở mùa giải mới, FPT Play tiếp tục duy trì quy chuẩn sản xuất các trận đấu chất lượng cao với 6 - 8 máy quay mỗi trận. Bộ đồ họa truyền hình mới cũng được FPT Play áp dụng đồng bộ với hệ thống nhận diện của VPF, đảm bảo hình ảnh nhất quán, chuyên nghiệp cho giải đấu, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm nghe - nhìn thú vị.