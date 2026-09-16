Công bố nhà tài trợ giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Milan vs Benfica
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Sunderland vs AZ
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AZ - AZ AZ
-
Sturm Graz vs Rennes
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Bayer 04 Leverkusen vs Celje
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Logo Celje - CEL Celje
-
Anderlecht vs Olympique Lyonnais
Logo Anderlecht - AND Anderlecht
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Barcelona vs Racing de Santander
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Racing de Santander - RAC Racing de Santander
-
Real Betis vs Getafe
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Crystal Palace vs Lech Poznań
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Celtic vs Ferencváros
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Juventus vs NEC
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo NEC - NEC NEC
-
Beşiktaş vs Olympique Marseille
Logo Beşiktaş - BJK Beşiktaş
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Real Sociedad vs Bournemouth
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Hull City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Everton vs Ipswich Town
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Nottingham Forest vs Coventry City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Stuttgart vs Borussia Dortmund
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Thành Phố Đồng Nai vs Công An Hà Nội
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Leeds United vs Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bournemouth vs Liverpool
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Villarreal vs Levante
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Deportivo de A Coruña vs Real Betis
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Valencia vs Real Sociedad
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-

Công bố nhà tài trợ giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27

Sự kiện: Đua tài giải hạng Nhất 2026/27

Sau V-League, 2 giải bóng đá tiếp theo trong hệ thống các giải chuyên nghiệp ở Việt Nam đã có nhà tài trợ mới ở mùa giải 2026/2027.

Ngày 16/9 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), đã ký kết thỏa thuận tài trợ giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27.

Ông Trần Anh Tú, chủ tịch Công ty VPF

Ông Trần Anh Tú, chủ tịch Công ty VPF

Theo thỏa thuận, trong mùa giải mới, hai giải đấu này sẽ mang tên gọi mới giải hạng Nhất Quốc gia SACOMBANK 2026/27 (SACOMBANK V.League 2-2026/27 ) và Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27.

Với sự đồng hành của đối tác mới, nguồn lực tài chính của hai giải bóng đá chuyên nghiệp này sẽ được đảm bảo, tạo điều kiện để các đội bóng tranh tài, tiếp tục nâng cao vị thế và nâng cấp chất lượng của cả hai giải đấu.

Theo ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia là hai giải đấu có vai trò quan trọng trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Sự đồng hành nhà tài trợ mới sẽ góp phần gia tăng giá trị, sức hấp dẫn và sự lan tỏa của các giải đấu, đồng thời mang đến những động lực để ban tổ chức và các đội bóng không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức, chuyên môn và hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Giải SACOMBANK V.League 2-2026/27 đã khởi tranh từ ngày 11/9, và sẽ diễn ra đến ngày 16/5/2027 theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách, với tổng cộng 26 vòng đấu. Giải quy tụ 14 đội tham gia, tăng thêm 2 đội so với mùa giải trước, bao gồm: Becamex TP. Hồ Chí Minh,  Bình Minh Sài Gòn, Công An Nhân Dân, Đại Học Văn Hiến, Huế, Hưng Yên, Khatoco Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Quy Nhơn United, Thái Nguyên, Thép Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Xuân Thiện Phú Thọ.

CLB Đồng Nai của Công Phượng đoạt chức vô địch hạng Nhất 2025/26 để thăng hạng lên V-League

CLB Đồng Nai của Công Phượng đoạt chức vô địch hạng Nhất 2025/26 để thăng hạng lên V-League

Giải có tổng giá trị giải thưởng 3,5 tỷ đồng. Nhà vô địch sẽ nhận cúp, và 2 tỷ đồng tiền thưởng; đội giải Nhì nhận 1 tỷ đồng; đội giải Ba nhận 500 triệu đồng. Kết thúc mùa giải, hai đội xếp đầu bảng sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp, lên thi đấu tại V-League 1 mùa giải 2027/28; hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống hạng thi đấu tại giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia mùa tiếp theo.

Trong khi đó, sân chơi Cúp Quốc gia sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 18/9/2026 và khép lại bằng trận chung kết lượt về vào ngày 30/5/2027. Toàn giải có 29 trận, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận ở vòng loại, vòng 1/8 và tứ kết; riêng bán kết và chung kết các đội đá hai lượt đi - về.

Ở mùa giải mới, FPT Play tiếp tục duy trì quy chuẩn sản xuất các trận đấu chất lượng cao với 6 - 8 máy quay mỗi trận. Bộ đồ họa truyền hình mới cũng được FPT Play áp dụng đồng bộ với hệ thống nhận diện của VPF, đảm bảo hình ảnh nhất quán, chuyên nghiệp cho giải đấu, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm nghe - nhìn thú vị.

Video bóng đá TP.HCM FC - Đồng Nai: Vỡ òa Công Phượng, tiến gần vé vàng (Hạng nhất QG)
Video bóng đá TP.HCM FC - Đồng Nai: Vỡ òa Công Phượng, tiến gần vé vàng (Hạng nhất QG)

(Vòng 20 hạng nhất Quốc gia) Công Phượng ghi bàn duy nhất giúp Đồng Nai đánh bại TP.HCM FC.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 21:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đua tài giải hạng Nhất 2026/27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN