Mỹ nhân Bouchard hẹn hò với "ông trùm" công nghệ, làm rõ tin đồn yêu Taylor Fritz

Tình tứ bên lãnh đạo OpenAI sau Wimbledon

Sau quãng thời gian làm bình luận viên cho BBC Sport tại Wimbledon, Eugenie Bouchard đã tận hưởng kỳ nghỉ ở hồ Como (Ý). Cựu tay vợt người Canada không đi một mình khi bị bắt gặp tay trong tay với Ian Hathaway, lãnh đạo Quỹ OpenAI, trong lúc dạo phố.

Bouchard bị bắt gặp tay trong tay với Ian Hathaway

Theo Daily Mail, cả hai còn xuất hiện thân mật tại bể bơi của khu nghỉ dưỡng hạng sang Villa D'Este, địa điểm mà chính Bouchard cũng gắn thẻ trên Instagram. Dù vậy, Hathaway không xuất hiện trong bất kỳ hình ảnh hay video nào mà cựu á quân Wimbledon chia sẻ trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Bouchard tiếp tục thu hút sự chú ý với chiếc váy trắng từng gây sốt tại Wimbledon, kết hợp khăn họa tiết quấn đầu. Trong khi đó, Hathaway lựa chọn phong cách giản dị với áo phông trắng và quần nâu rộng. Ian Hathaway là một nhà kinh tế học, gia nhập Quỹ OpenAI từ năm 2021 và đảm nhận vai trò điều hành từ năm 2024. Quỹ OpenAI hiện có quy mô vốn 175 triệu USD, tập trung đầu tư vào các công ty khởi nghiệp AI trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, luật pháp, năng lượng và hạ tầng.

Tin đồn hẹn hò Taylor Fritz chính thức bị dập tắt

Trước khi những hình ảnh tại hồ Como xuất hiện, mạng xã hội rộ lên thông tin Bouchard đang hẹn hò với tay vợt người Mỹ Taylor Fritz. Tuy nhiên, loạt ảnh mới cùng Ian Hathaway gần như đã chấm dứt mọi đồn đoán.

Đặc biệt, cựu HLV và bình luận viên Rennae Stubbs cũng trực tiếp lên tiếng phủ nhận tin đồn. Trả lời trên mạng xã hội X, bà viết: "Để tôi đính chính lại và cả bạn nữa! Đây là tin mới đối với tôi vì tôi đã gặp bạn trai thật sự của cô ấy tuần trước rồi". Phát biểu này càng khiến những tin đồn liên quan đến Fritz nhanh chóng lắng xuống.

Ở tuổi 32, Bouchard đang tận hưởng cuộc sống sau khi giải nghệ quần vợt chuyên nghiệp vào năm 2025 sau Canadian Open. Trước đó, cô từng có mối quan hệ với Jack Brinkley-Cook vào năm 2024 và từng hẹn hò cầu thủ NFL Mason Rudolph trước khi chia tay vào năm 2022.

Bên cạnh chuyện đời tư, Bouchard cũng nhận nhiều lời khen khi xuất hiện trên sóng BBC Sport tại Wimbledon với phong cách thời trang thanh lịch, đồng thời góp mặt trong chiến dịch quảng bá của Ralph Lauren cùng Andre Agassi, Caroline Wozniacki và James Blake.