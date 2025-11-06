Tuyệt đỉnh MMA Việt Nam: Cực nóng 2 đấu 2, Hà Thế Anh đấu võ sĩ Trung Quốc

LION Championship 28, sự kiện diễn ra lúc 19h30 ngày 8/11/2025 tại Quảng trường Corona, quy tụ các võ sĩ MMA đứng đầu cả nước cùng những đối thủ quốc tế.

Hà Thế Anh được dự báo "lép vế" hơn so với đối thủ Trung Quốc

Không khí giải đấu hứa hẹn nóng bỏng khi các vận động viên bước lên lồng bát giác, mang trên mình tinh thần tự hào dân tộc cùng khát vọng vươn tầm quốc tế. Tinh thần thượng võ Việt Nam được tôn vinh, đồng thời khẳng định vị thế của MMA Việt Nam trên đấu trường châu Á.​

Bên cạnh các trận đấu MMA, còn có các hoạt động thể thao đẳng cấp khác như Pickleball và Lion Golf Tournament 2025, thu hút hàng nghìn du khách, vận động viên và doanh nhân từ khắp nơi.​

⚔️ Trận 2 đấu 2 trở lại

LC28 lần này đặc biệt thu hút sự chú ý bởi trận “2 đấu 2”, màn đối đầu giữa đôi võ sĩ C88 Martial Arts Fitness & Yoga Center (Cautinho Claudio (Brazil) và Nguyễn Chương )với hai đối thủ mạnh đến từ Yunnan Lulonglong Fight Club của Trung Quốc (Dĩ Cách và Thẩm Long).

Đây là thể thức tạo nhiều thu hút trước đó, góp phần nâng tầm chuyên môn, kỹ thuật và áp lực tâm lý cho các võ sĩ thi đấu, đồng thời tăng sự kịch tính, bất ngờ trên sàn đấu.​

Trận đấu “2 đấu 2” đòi hỏi chiến lược đội nhóm, phối hợp giữa các võ sĩ mà và mở ra xu hướng phát triển mới của MMA Việt Nam, hướng tới sự chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

🐉 Hà Thế Anh thách thức đại diện Trung Quốc

Trận đấu tâm điểm của LC28 là cuộc đối đầu giữa Hà Thế Anh, ngôi sao của Raptor, đại diện cho chủ nhà Việt Nam, gặp đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Châu La. Dù thời gian chuẩn bị ngắn và phải đối mặt với thách thức lớn, Hà Thế Anh vẫn quyết tâm bước vào trận đấu với tinh thần không khoan nhượng, cam kết đóng góp toàn bộ tiền thưởng cho đồng bào bị thiên tai. Đây là trận đấu vì danh dự cá nhân và mang ý nghĩa lớn về mặt thiện nguyện.

Giải MMA quốc gia LC28 là minh chứng cho nỗ lực phát triển thể thao Việt Nam tầm quốc tế, đồng thời tạo sân chơi chuyên nghiệp cho cộng đồng võ thuật. Sự kiện góp phần đưa Phú Quốc thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch, thể thao và đầu tư, lan tỏa tinh thần thượng võ, gắn kết cộng đồng, tạo đà bứt phá cho tương lai MMA Việt Nam.​

Ở sự kiện còn có nhiều trận đấu hấp dẫn khác, Đinh Chí Công tái xuất với đòn đánh giã gạo tàn khốc trong trận so tài không thể bỏ lỡ với đối thủ Lê Minh Hoàng. Nguyễn Thành Thoan sau cú "vấp ngã" ở trận 2 đấu 2 với Ngọc Thức - Xuân Phương sẽ đứng dậy thi đấu với Huỳnh Ngọc Tín.

Bên cạnh đó là trận đấu quốc tế giữa võ sĩ Nga gặp Thái Lan, trận còn lại là cuộc đối đầu nội bộ Việt Nam giữa Đỗ Phúc Hậu gặp Phạm Anh Đức.

Sự kiện LC28 tại Phú Quốc có 6 trận đấu