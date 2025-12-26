Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trung vệ Lý Đức nhắn tin "thân mật" với hotgirl bắn súng, lộ niềm vui lớn sau SEA Games 33?

Sự kiện: SEA Games 33 Giải U23 châu Á 2026

Hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo và trung vệ Phạm Lý Đức đang được cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền" sau kỳ SEA Games 33 đặc biệt thành công với cả hai. Tuy nhiên, những ồn ào sau giải đấu vì thế cũng xuất hiện.

👀 Lý Đức làm "lộ tin mật" của Thanh Thảo?

Sinh năm 2004 tại Thạch Thất (Hà Nội), VĐV bắn súng Phí Thanh Thảo lần đầu góp mặt tại SEA Games 31 khi mới 18 tuổi. Cô xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10m súng trường 3 tư thế, huy chương bạc nội dung 10m súng trường nữ.

Hình ảnh mới của Thanh Thảo và bình luận đáng chú ý của Lý Đức

Hình ảnh mới của Thanh Thảo và bình luận đáng chú ý của Lý Đức

Mặc dù chỉ gắn bó với bắn súng khoảng 5 năm, cô nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, cô từng có 6 năm tập luyện và thi đấu môn lặn, tạo nền tảng thể lực và bản lĩnh thi đấu vững vàng cho hiện tại.

Song song với sự nghiệp thể thao, Phí Thanh Thảo hiện là quân nhân chuyên nghiệp mang quân hàm Thượng úy. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong màu áo xanh quân phục.

Trong bức ảnh mới chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Thanh Thảo diện quân phục cùng dòng trạng thái tươi vui. Điều đáng chú ý là trong số rất nhiều bình luận ở bức ảnh trên, có dòng bình luận của trung vệ Phạm Lý Đức với nội dung: "Chúc mừng đại úy nhá". Thanh Thảo đáp lại hóm hỉnh: "Tin mật đấy".

Có vẻ như Thanh Thảo nhận tin vui sau kỳ SEA Games 33 thành công ở khía cạnh cá nhân. Dường như cô đã được thăng từ hàm Thượng úy lên Đại úy. Mặt khác, nó cũng là sự xác nhận về mối quan hệ thân thiết giữa Thanh Thảo và Lý Đức, đến mức cả hai biết cả "tin mật" của nhau.

⚠️ Khi thể thao bị lấn át bởi câu chuyện ngoài sân đấu

Mối quan hệ giữa Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức được chú ý từ trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, khi nữ xạ thủ xuất hiện trên khán đài sân Rajamangala và công khai bày tỏ thiện cảm với “cầu thủ số 3”. Những tương tác sau đó trên mạng xã hội càng khiến tin đồn lan nhanh.

Dù bị đồn đại là đã hẹn hò khoảng ba tháng, cả hai vẫn chưa từng công khai mối quan hệ. Chính sự im lặng này lại vô tình tạo khoảng trống cho suy đoán, thậm chí là thông tin sai lệch, đặc biệt liên quan đến chuyện tình cảm cũ của Thanh Thảo.

Thanh Thảo và Lý Đức được cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền"

Thanh Thảo và Lý Đức được cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền"

🛑 Hệ lụy từ tin đồn và áp lực dư luận

Việc Thanh Thảo từng hẹn hò một xạ thủ khác trong đội tuyển bắn súng Việt Nam, nhưng không công khai chuyện chia tay, khiến cô đối mặt với nhiều lời đồn đoán tiêu cực. Trước áp lực dư luận, nữ xạ thủ sinh năm 2004 buộc phải lên tiếng trên Instagram, khẳng định mọi chuyện đã kết thúc văn minh và không có “kịch bản phản bội” như tin đồn lan truyền.

Đây là lời cảnh báo rõ ràng với những VĐV trẻ, đời tư khi bị soi quá mức có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

🎯 Sự nghiệp mới là “trận đấu” quan trọng nhất

Trước mắt, Phạm Lý Đức sẽ cùng U23 Việt Nam chinh chiến tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 (6/1 – 25/1/2026), giải đấu mang ý nghĩa then chốt cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của trung vệ sinh năm 2003.

Trong khi đó, Phí Thanh Thảo đang hướng tới mục tiêu lớn hơn: ASIAD 2026 diễn ra vào tháng 9/2026. Với nền tảng thành tích ấn tượng ở SEA Games, giải vô địch Đông Nam Á và kỷ lục khu vực, cô được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn của bắn súng Việt Nam trong những năm tới.

Tin đồn tình cảm khiến Thanh Thảo phải lên tiếng giải thích

Tin đồn tình cảm khiến Thanh Thảo phải lên tiếng giải thích

🧭 Cần sự tĩnh lặng để đi đường dài

Cả Lý Đức lẫn Thanh Thảo đều còn rất trẻ, phía trước là những cột mốc lớn của sự nghiệp thể thao đỉnh cao. Thay vì để ồn ào đời tư cuốn đi, điều họ cần lúc này là sự tĩnh lặng, tập trung và kỷ luật, những yếu tố then chốt để phát triển bền vững.

Showbiz có thể cần drama, nhưng thể thao đỉnh cao thì không. Với hai tài năng trẻ này, im lặng đúng lúc có thể chính là “chiến thuật” khôn ngoan nhất để bảo vệ tương lai.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

26/12/2025 18:07 PM (GMT+7)
