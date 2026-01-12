U23 Việt Nam mất Phạm Lý Đức 1m82 khi quyết đấu U23 Ả Rập Xê Út?

U23 Việt Nam chờ Phạm Lý Đức “chạy đua với thời gian”

U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đã thể hiện được dấu ấn rất mạnh mẽ tính đến thời điểm này. Ở 2 lượt trận đầu tiên của bảng A, U23 Việt Nam đã lần lượt đánh bại U23 Jordan 2-0 và U23 Kyrgyzstan 2-1.

Với 6 điểm giành được, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A. Dù chưa chắc chắn giành quyền vào tứ kết, nhưng U23 Việt Nam đang chiếm thế chủ động cao nhất trong bảng đấu này. Hôm nay (12/1), U23 Việt Nam sẽ so tài với chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út. Nếu hòa hoặc thắng, U23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp với tư cách đầu bảng. Trong trường hợp thua trận, U23 Việt Nam vẫn có thể vào tứ kết nếu không thua quá đậm (tính cả trường hợp U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra cùng giờ).

Lý Đức đang có vấn đề về thể trạng. Ảnh: VFF

Ở 2 trận đấu đã qua, bộ ba hậu vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Kim Sang-sik cho U23 Việt Nam. 3 cầu thủ này có phong độ ổn định, sự vững vàng trong phòng ngự cũng như luôn biết cách hỗ trợ tấn công một cách tích cực và hiệu quả.

Với cá nhân Lý Đức, anh chính là người đã có pha tạt bóng để Văn Thuận đánh đầu đập chân cầu thủ U23 Kyrgyzstan rồi biến thành bàn thắng cho U23 Việt Nam trong trận đấu trước. Lý Đức thể hiện sự điềm tĩnh khi phòng ngự và sẵn sàng dâng cao tìm kiếm cơ hội mỗi khi U23 Việt Nam được hưởng phạt góc.

Mặc dù vậy, việc phải căng mình thi đấu ở 2 trận vừa qua với sự va chạm quyết liệt khiến thể trạng của Lý Đức bị ảnh hưởng đáng kể. Trong buổi tập mới nhất của U23 Việt Nam, Lý Đức dù vẫn ra sân nhưng anh tập trong tình trạng đi chân trần. Được biết, Lý Đức bị đau ở chân nên anh làm điều này để tránh bị đau hơn và cần một chút thời gian để hồi phục.

Với HLV Kim Sang-sik, ông luôn biết cách đưa ra những điều chỉnh hợp lý về nhân sự cho U23 Việt Nam ở nhiều thời điểm khác nhau. Mặc dù vậy, vai trò của Lý Đức là cực kỳ quan trọng và khó có sự thay thế mang tính hoàn hảo. Do đó, HLV Kim Sang-sik có lẽ sẽ chờ đợi để nắm được tình hình về Lý Đức. Nếu cầu thủ này có thể ra sân trong màu áo U23 Việt Nam, có lẽ HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục điền tên anh vào đội hình xuất phát.