Lộ bằng chứng Sinner yêu bạn gái cũ của con trai huyền thoại Schumacher

Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới đang thi đấu thăng hoa ở US Open 2024, bỗng trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi phong độ sân đấu mà còn vì chuyện tình cảm lãng mạn với người mẫu Đan Mạch Laila Hasanovic, bạn gái cũ của tay đua công thức 1 Mick Schumacher, con trai huyền thoại Michael Schumacher.

Sinner không muốn công khai chuyện tình cảm với Laila nhưng điện thoại thay anh khẳng định điều đó

🎭 Lời nói che đậy, hình ảnh phản bác

Trong những tháng gần đây, giới hâm mộ và truyền thông quốc tế đã râm ran về mối quan hệ giữa Sinner và Laila Hasanovic. Mặc dù Sinner từ chối tiết lộ chi tiết về đời tư, anh thẳng thắn rằng: “Tôi đang yêu nhưng không muốn công khai chuyện cá nhân”, tuy nhiên những “thám tử mạng” và người xem tinh mắt đã phát hiện hình ảnh của Laila xuất hiện trên màn hình điện thoại của Sinner ngay tại sân đấu US Open.

Sau trận thắng Denis Shapovalov ở vòng 3, camera trên khán đài đã quay được khoảnh khắc Sinner kiểm tra điện thoại, gây sốt khi lướt qua hình nền là bức hình rõ nét của người mẫu 24 tuổi Laila Hasanovic.

Laila, người từng quen Mick Schumacher, tay đua F1 nổi tiếng, cũng đã nhiều lần có mặt trên khán đài, cổ vũ Sinner ở các giải lớn như Roland Garros và Wimbledon trong năm nay, càng làm dấy lên tin đồn tình cảm giữa họ.

💌 Từ những lần hẹn hò với tên tuổi đình đám tới mối quan hệ hiện tại

Trước Laila, Sinner từng có mối quan hệ với tay vợt đồng nghiệp Anna Kalinskaya, cựu bạn gái của ngôi sao Nick Kyrgios. Họ từng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào sau chức vô địch US Open 2024 của Sinner. Nhưng mối tình này đã kết thúc vào đầu năm 2025, khi Sinner tìm đến sự bình yên và tình cảm mới.

Laila từng có thời yêu say đắm Mick, con trai huyền thoại đua xe F1 Michael Schumacher

Xung quanh chuyện tình với Laila Hasanovic, dù cặp đôi chưa công khai, hình ảnh gần gũi và tin đồn liên tiếp khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về mối quan hệ này.

Ở tuổi 24, Jannik Sinner đang trải qua mùa giải thành công nhất sự nghiệp khi có 2 danh hiệu Grand Slam (Australian Open, Wimbledon) và đang nắm giữ vị trí số 1 thế giới. Sinner chia sẻ anh đang trải qua một giai đoạn hạnh phúc và yên bình trong cuộc sống, điều giúp anh giữ được sự tập trung và tinh thần thi đấu vững chắc.

Chuyện tình cảm với người mẫu tài năng và xinh đẹp nổi tiếng tại châu Âu, như điểm tựa tâm lý vững chắc, giúp Sinner tự tin tiến bước thi đấu. Trước mắt anh là trận chung kết kinh điển với Alcaraz (1h, 8/9) để bảo vệ chiếc cúp US Open danh giá.