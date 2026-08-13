Trực tiếp chuyển nhượng 13/8: Fenerbahce xác nhận chiêu mộ thành công Lukaku

Chelsea đặt giá cho Liam Delap

Theo tờ Evening Standard của Anh, Chelsea chỉ ngồi vào bàn đàm phán với những lời đề nghị từ 50 triệu bảng trở lên đối với trường hợp của Liam Delap. Đội chủ sân Stamford Bridge muốn thu hồi vốn chỉ sau một năm mua tiền đạo này từ Ipswich Town. Hiện tại Everton và Nottingham Forest đang quan tâm tới thương vụ này nhưng chỉ muốn mượn chứ không muốn mua đứt.