Trực tiếp chuyển nhượng 13/8: Fenerbahce xác nhận chiêu mộ thành công Lukaku
Bản tin liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường chuyển nhượng mùa hè.
Fenerbahce gần đây xác nhận họ chiêu mộ thành công Romelu Lukaku từ Napoli. Trang mạng xã hội của Fenerbahce đăng dòng trạng thái: "Những giấc mơ lớn hơn. Chào mừng Romelu Lukaku". Truyền thông Italia cho biết Fenerbahce chỉ phải bỏ ra khoảng 5 triệu bảng cho thương vụ này.
Theo thông báo mới nhất từ trang chủ của Besiktas, đội bóng này đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Dusan Vlahovic. Tiền đạo người Serbia gia nhập CLB của Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng chuyển nhượng tự do và ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Vlahovic sẽ sớm có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất việc gia nhập Besiktas.
Theo Sky Sports, Galatasaray đang gửi lời đề nghị trị giá 45 triệu euro tới Arsenal để hỏi mua Gabriel Martinelli. Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ nghiêm túc với thương vụ này và đang chờ câu trả lời từ Arsenal. “Pháo thủ” cũng muốn bán Martinelli nhưng chưa mua được cầu thủ thay thế.
Theo BBC, Arsenal đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ thêm một trung vệ. Họ vừa tái khởi động thương vụ chiêu mộ Ezri Konsa từ Aston Villa. Ngoài ra, họ cũng đang theo sát tình hình của Cristian Romero. Tuy nhiên, khả năng Tottenham bán người cho “Pháo thủ” là không cao.
Theo Sky Sports, Aaron Wan-Bissaka đang được Aston Villa và Fulham theo đuổi. Nguồn tin cho biết Aston Villa đã đạt thỏa thuận cá nhân với hậu vệ người Congo nhưng chưa gửi lời đề nghị tới West Ham. Trong khi đó, Fulham đã gửi lời đề nghị mượn 1 năm sau đó mua đứt.
Theo tờ Evening Standard của Anh, Chelsea chỉ ngồi vào bàn đàm phán với những lời đề nghị từ 50 triệu bảng trở lên đối với trường hợp của Liam Delap. Đội chủ sân Stamford Bridge muốn thu hồi vốn chỉ sau một năm mua tiền đạo này từ Ipswich Town. Hiện tại Everton và Nottingham Forest đang quan tâm tới thương vụ này nhưng chỉ muốn mượn chứ không muốn mua đứt.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 12/8.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/08/2026 00:10 AM (GMT+7)