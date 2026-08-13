ASEAN Cup 2026: Bán vé rẻ hơn Việt Nam, Malaysia vẫn bị dư luận chỉ trích

Theo thông báo từ FAM, vé hạng phổ thông cho người lớn tại sân vận động Kuala Lumpur vào Chủ nhật tới (16/8) trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 được ấn định ở mức 50 RM (khoảng 350.000 đồng), tăng gần 70% so với mức 30 RM ở vòng bảng. Các hạng vé khác như Grandstand có giá 70 RM (450.000 đồng) và vé VIP là 100 RM (640.000 đồng). Riêng vé trẻ em vẫn được giữ nguyên ở mức 5 RM.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Sự gia tăng này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ các cổ động viên Malaysia. Nhiều người cho rằng mức 50 RM là quá đắt đối với một sân vận động có quy mô nhỏ như KLFA (Cheras) và chỉ có thể chấp nhận được nếu trận đấu được tổ chức tại sân quốc gia Bukit Jalil.

Trước áp lực dư luận, đại diện FAM khẳng định việc điều chỉnh giá đã được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố như: chi phí tổ chức, vận hành, công tác an ninh, quản lý sân bãi và các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của giải đấu. FAM nhấn mạnh: "Mức giá này là sự cân bằng giữa chi phí tổ chức và nỗ lực đảm bảo người hâm mộ vẫn có thể tiếp cận để ủng hộ Harimau Malaya".

Đáng chú ý, dù bị fan nội địa chỉ trích là "đắt", nhưng khi đặt lên bàn cân với giá vé trận lượt về tại sân Mỹ Đình (Việt Nam), mức giá của Malaysia vẫn thấp hơn đáng kể. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố 4 mệnh giá vé cho trận lượt về vào ngày 19/8, cao nhất lên tới 1 triệu đồng và thấp nhất là 300.000 đồng.

Trận lượt đi sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8 tại Kuala Lumpur trước khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình vào ngày 19/8 để tranh tấm vé vào chung kết.