Người đẹp điền kinh "theo chồng bỏ cuộc chơi", sống xa hoa trong nhung lụa

Từng là "bông hồng" đắt giá của lò điền kinh FC Barcelona, quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi của mỹ nhân 23 tuổi Adelina Daraban từng khiến người hâm mộ tiếc nuối. Cuộc sống làm dâu tại Trung Đông của cô giờ đây đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông.

Cựu VĐV điền kinh Adelina giờ làm dâu hào môn

Bước ngoặt rời xứ Catalan sau tiếng sét ái tình

Adelina Daraban Rusu, 23 tuổi, quốc tịch Romania từng là một trong những chân chạy tài năng và thu hút truyền thông bậc nhất tại câu lạc bộ điền kinh FC Barcelona (Tây Ban Nha). Với vóc dáng chuẩn siêu mẫu, gương mặt khả ái cùng bảng thành tích ấn tượng ở tuổi đôi mươi, cô được dự đoán sẽ còn tiến xa trong sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, khi hào quang tại Barcelona đang nở rộ, Adelina bất ngờ thông báo kết hôn. Nửa kia của cô là một thiếu gia có gia thế khủng tại Qatar. Quyết định từ bỏ màu áo Barca, rời bỏ môi trường thể thao đỉnh cao châu Âu để chuyển đến quốc gia Trung Đông làm dâu của mỹ nhân sinh năm 2002 đã tạo nên một cơn sốt lớn trên mạng xã hội vào thời điểm đó.

Cuộc sống làm dâu hào môn tại Qatar

Nhiều người từng lo ngại sự khác biệt văn hóa tại Trung Đông sẽ làm lu mờ cá tính của một nữ vận động viên năng động. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Cuộc sống hiện tại của Adelina tại Doha, Qatar là chuỗi ngày ngập trong nhung lụa và sự viên mãn:

Trên trang cá nhân hơn 350.000 người theo dõi, Adelina liên tục cập nhật những hình ảnh về "mùa làm mẹ" đầy hạnh phúc. Cô hạ sinh thiên thần nhỏ và được gia đình chồng cưng chiều hết mực, thường xuyên check-in tại các căn biệt thự sang trọng và những chuyến du lịch xa xỉ.

Dù bận rộn với thiên chức làm mẹ, "bông hồng" Romania vẫn giữ được vóc dáng vạn người mê. Những bộ trang phục thể thao năng động tại Barca giờ được thay thế bằng những bộ cánh thời thượng, sang trọng nhưng vẫn giữ nét khỏe khoắn của một cựu vận động viên.

Không chấp nhận chỉ làm một phu nhân đứng sau bóng lưng chồng, Adelina đã mang tinh thần kỷ luật của một vận động viên Barca vào cuộc sống mới. Cô nhanh chóng lọt vào danh sách những Influencer (người có sức ảnh hưởng) mảng phong cách sống và thể hình hàng đầu tại Qatar.

Cô chia sẻ bí quyết lấy lại vóc dáng sau sinh mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ Trung Đông về lối sống hiện đại, tự chủ và yêu bản thân. Adelina giờ đây trở thành "ngôi sao truyền cảm hứng" tại vùng đất Qatar.

Những hình ảnh đáng chú ý về người đẹp Adelina