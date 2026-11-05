Quyết Chiến đi tiếp kịch tính ở bi-a World Cup, cực nóng bảng đấu của cơ thủ VN

😱 🔥 Quyết Chiến thoát hiểm ngoạn mục, thắng áp đảo ở trận quyết định

Vòng loại cuối (vòng Q) giải Billiards Carom 3 băng World Cup Yanggu 2026 kết thúc chiều tối ngày 5/11 tại Hàn Quốc chứng kiến màn đi tiếp đầy kịch tính của Trần Quyết Chiến.

Quyết Chiến đi tiếp ngoạn mục

Ở trận ra quân bảng A, cơ thủ số 1 Việt Nam dù có khởi đầu thuận lợi, thậm chí nắm lợi thế dẫn điểm nhưng bất ngờ để thua Maxime Panaia (Pháp) với tỷ số 33-40 sau 20 lượt cơ. Thất bại này đẩy Quyết Chiến vào tình thế buộc phải thắng ở lượt trận cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Đúng vào thời điểm khó khăn, bản lĩnh của cựu số 1 thế giới đã được thể hiện. Đối đầu Mas Jose Maria (Tây Ban Nha), Quyết Chiến thi đấu bùng nổ, giành chiến thắng áp đảo 40-17 chỉ sau 12 lượt cơ.

Kết quả này giúp đại diện Việt Nam giành ngôi nhất bảng A, qua đó đoạt tấm vé vào vòng chính dành cho 32 cơ thủ xuất sắc nhất. Kịch tính hơn, ở trận đấu còn lại, Maxime Panaia bất ngờ để thua Mas Jose Maria. Cả ba cơ thủ cùng có thành tích 1 thắng, 1 thua, nhưng Quyết Chiến sở hữu hiệu số phụ vượt trội để giành vị trí dẫn đầu.

🎯 💪 Việt Nam có thêm 2 cơ thủ vượt qua vòng loại

Bên cạnh Trần Quyết Chiến, billiards Việt Nam còn đón tin vui khi có thêm Nguyễn Đình Quốc và Phạm Quốc Thuận giành quyền góp mặt ở vòng bảng chính.

Bảng đấu của các cơ thủ Việt Nam tại vòng chính

Tại bảng E, Nguyễn Đình Quốc thể hiện phong độ ấn tượng với 2 chiến thắng trước Rui Manuel Costa và Nikos Polychronopoulos, qua đó giành ngôi nhất bảng một cách thuyết phục.

Trong khi đó, Phạm Quốc Thuận ở bảng F có hành trình khó khăn hơn. Cơ thủ Việt Nam giành chiến thắng trước Tolgahan Kiraz nhưng để thua Kim Do Hyeon. Dù vậy, thành tích này vẫn đủ giúp Quốc Thuận giành một trong ba suất dành cho những cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng đấu.

Đáng tiếc, hai đại diện khác của Việt Nam là Lê Thành Tiến và Nguyễn Như Lê không có được kết quả như mong muốn, đành dừng bước sau vòng loại.

👀 ⭐ Quyết Chiến tái ngộ đối thủ duyên nợ, bảng đấu có 3 cơ thủ Việt Nam cực nóng

Ngày 6/11, World Cup Yanggu 2026 sẽ chính thức bước vào vòng bảng chính với sự góp mặt của 32 cơ thủ. Billiards Việt Nam có tổng cộng 6 đại diện, gồm 3 cái tên vượt qua vòng loại là Trần Quyết Chiến, Nguyễn Đình Quốc, Phạm Quốc Thuận và 3 hạt giống vào thẳng vòng này là Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực.

Bao Phương Vinh và Quyết Chiến nằm cùng bảng

Theo kết quả bốc thăm, 32 cơ thủ được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out dành cho 16 tay cơ xuất sắc nhất.

Đáng chú ý, bảng G được xem là tâm điểm khi có sự góp mặt của hai đại diện Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh. Hai cơ thủ sẽ phải cạnh tranh với Sameh Sidhom (Ai Cập) và Mikael Devogelaere (Bỉ).

Đặc biệt, màn tái ngộ giữa Quyết Chiến và Sameh Sidhom hứa hẹn rất đáng chờ đợi. Đây là đối thủ đầy duyên nợ của cơ thủ Việt Nam tại đấu trường World Cup, luôn có khả năng tạo ra những trận đấu căng thẳng và giàu cảm xúc.

Trong khi đó, bảng F cũng thu hút sự chú ý khi có đến 3 cơ thủ Việt Nam cùng góp mặt gồm Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Đình Quốc và Phạm Quốc Thuận. Đối thủ còn lại của họ là huyền thoại billiards Hà Lan Dick Jaspers.

Ở bảng E, Trần Thanh Lực sẽ đối đầu với Kang Ja In, Martin Horn và Catano Huberney. Đây cũng là thử thách không nhỏ dành cho cơ thủ Việt Nam trong cuộc đua giành hai vị trí dẫn đầu.

Với 6 đại diện góp mặt, billiards Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo nên dấu ấn lớn tại World Cup Yanggu 2026. Trong đó, sự xuất hiện của Quyết Chiến và Bao Phương Vinh ở cùng bảng đấu càng khiến cuộc đua giành vé vào vòng knock-out trở nên hấp dẫn.