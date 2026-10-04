Trực tiếp tennis Zverev - Djokovic: Đoạn kết nghẹt thở set 3 (China Open) (Kết thúc)
(Tứ kết) Set 3 đã kết thúc với những pha bóng hết sức nghẹt thở từ cả hai tay vợt.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alexander Zverev
|6(0)
|4(0)
|4(0)
|Novak Djokovic
|4(0)
|6(0)
|6(0)
Djokovic giao bóng trước và mắc ngay lỗi kép, anh vẫn dẫn 40-30 nhưng thua 2 điểm liên tiếp và đối mặt 1 break. Nole mất break ngay sau đó với cú đánh quá mạnh về cuối sân!
Zverev lên dẫn 30-0 sau khi anh giao-và-volley, Djokovic trước đó khiếu nại đã có tiếng ồn khán giả trong lúc giao nên trọng tài không tính điểm và yêu cầu Zverev giao lại. Djokovic nỗ lực gỡ hòa 30-đều nhưng sau đó đánh lỗi. Zverev đoạt game ở điểm kế tiếp.
Một ván trắng cho Nole.
Ván đấu dai dẳng, Djokovic bứt lên 30-0, Zverev dẫn ngược 40-30 trước khi Nole gỡ hòa. Zverev đó có cú passing shot ăn điểm rất hay dù Djokovic đã dàn xếp để lên lưới rất bài bản. Djokovic vẫn gỡ hòa 40-đều lần nữa, nhưng Zverev lại lên lợi điểm và anh đoạt game sau cú trái tay winner.
Thêm một ván trắng nữa từ phía Djokovic.
Zverev mở đầu game với cú ace và sau đó dẫn 40-0, nhưng không có ván trắng vì bị Djokovic đè trái và trả bóng ngoài, lẫn sau đó Zverev đánh thuận tay không qua lưới. Ở điểm tiếp theo, Zverev lên lưới nhưng để hở bên tay phải, dù vậy Djokovic đánh passing lại đưa bóng đi ra ngoài, khiến ngay cả Zverev cũng có vẻ bất ngờ và nhìn sang phía đàn anh.
Djokovic vọt lên 40-0 nhưng anh chưa lên lưới thì đã bị lỡ đà trước cú trái tay passing shot của Zverev. Dù vậy Nole không có vấn đề gì ở cú giao tiếp theo.
Djokovic ở điểm đầu tiên trả giao rất tốt trước khi kéo Zverev sang tay phải và đánh dọc dây ăn điểm. Dù vậy Zverev sau đó nã liền 3 cú giao trái phá để lên dẫn 40-15, anh sau đó phải giao bóng 2 nhưng vẫn giao búa bổ như bóng 1 để đoạt game.
Zverev dẫn 30-15 trước khi Djokovic nã 2 cú ace để dẫn ngược, dù vậy Zverev quân bình 40-đều với cú dọc dây. Djokovic 2 lần lên lợi điểm nhưng đều tự đánh hỏng, trước khi anh có cú đánh chệch dây. Zverev dù vậy bỏ lỡ set point với cú trái tay không qua lưới. Djokovic cuối cùng cũng đoạt game sau 2 cú giao tốt.
Zverev mở đầu với pha đè Djokovic ra sau baseline và dứt điểm bằng cú volley, nhưng sau đó anh lên lưới và đưa bóng quá mạnh cuối sân. Ở điểm kế tiếp, Djokovic thủ rất lì nhưng có pha trả bóng khó, nhưng bằng cách nào đó Zverev lại smash thắng ra ngoài, 30-15 cho Djokovic.
Với pha bóng tiếp theo, Djokovic lại thủ tốt trước khi cắt bóng đi sát lưới để kéo Zverev lên, Zverev trả được bóng nhưng Nole dễ dàng đánh trả vào góc trống. 40-15 và 2 break cho Nole. Zverev sau đó giao bóng 1 hỏng, nhưng anh vẫn giao bóng 2 như đại bác và ghi cú ace.
Zverev vẫn phải cứu break nữa, Djokovic lần này đã khiến Zverev phải di chuyển vất vả nhưng sau đó anh lại trả bóng sang quá vừa cữ để Zverev nã cú trái tay chéo sân, cứu xong cả 2 break. Zverev sau đó lên lợi điểm, và anh đoạt set point với cú ace nữa!
Djokovic giao bóng trước. Sau khi Zverev dẫn 15-0, điểm tiếp theo là một pha bóng khiến cả cầu trường phải đứng dậy tán thưởng: Djokovic bỏ nhỏ, Zverev lên cứu kịp, Djokovic cũng chờ sẵn để volley cuối sân, Zverev kịp lao về cứu và đánh bóng qua háng, bóng đi nhanh tới mức Djokovic giật mình giơ vợt lên, bóng bằng cách nào đó vẫn rơi sát lưới bên góc phải, Zverev vẫn kịp lao lên và đánh chéo sân, nhưng phản xạ kinh hồn của Nole chứng kiến anh kịp đỡ vợt ngay và đưa bóng rơi trong sân.
15-15 cho Djokovic, và cả hai đều cười tươi ôm nhau. Djokovic sau đó lên dẫn 40-30 và đoạt game sau một cú giao-và-volley.
Zverev lên dẫn 40-15 và đoạt game sau cú ace.
Nole lên dẫn 40-0 sau khi đè trái Zverev và ghi cú smash rơi trên dây. Anh đoạt game trắng sau khi Zverev trả giao hỏng.
Djokovic không cho Zverev ăn ván trắng khi đè trái đối thủ và dứt điểm dọc dây. Dù vậy Zverev sau đó vẫn đoạt game sau một cú trái tay winner.
Một ván trắng cho Nole.
Zverev dẫn 30-0 trước khi bị Djokovic phản đòn cú bỏ nhỏ với pha gài bóng hay dọc dây. Dù vậy Nole không ngăn được Zverev ăn 2 điểm kế tiếp.
Vẫn là một ván khá dễ cho Djokovic, dẫn 40-15 và đoạt game sau khi Zverev trả giao hỏng.
Một ván trắng cho Zverev
Djokovic có cơ hội dẫn 30-15 nhưng lại đánh dọc dây thay vì đưa bóng vào khoảng sân trống, và bóng đi ra ngoài. Djokovic sau đó thắng trong pha lên lưới, nhưng anh đánh hỏng và bị dẫn 30-40. Nole cứu break ngay với cú giao 1 rất tốt, trước khi tung cú thuận tay găm ngay trên baseline để đoạt lợi điểm. Zverev sau đó trả giao hỏng và Djokovic đoạt game
Zverev đánh hỏng 2 lần liên tiếp, anh sau đó lên lưới volley ăn điểm nhưng kế đến là một pha lên lưới khác đưa bóng đi ra ngoài. 40-15, 2 set point cho Djokovic, và sau khi đè trái Zverev, Nole đã dâng lên và kết thúc với cú thuận tay vào hướng ngược lại!
Djokovic giao trước và thắng một ván trắng.
Zverev đáp trả với 1 ván trắng.
Một ván khá vất vả cho Djokovic, anh để cho Zverev gỡ hòa 40-đều và sau đó Zverev lên lợi điểm, Nole dù vậy cứu break sau pha lên lưới rất hay, và anh đoạt game sau khi Zverev đánh hỏng 2 lần.
Không có ván trắng cho Zverev sau khi anh đánh bóng bật mép lưới dội ngược lại, 40-15. Dù vậy Zverev vẫn giành game sau cú ace.
Nole lên dẫn 40-15, anh sau đó đánh dọc dây ra ngoài nhưng vẫn đoạt game ở điểm kế tiếp.
Ván đấu không mấy khó khăn cho Zverev, dẫn 40-15 và đoạt game sau điểm ace.
Ván trắng cho Nole.
Zverev nã 2 cú ace để lên dẫn 40-0, anh sau đó đánh hỏng nhưng vẫn đoạt game.
4 điểm winner, và Djokovic thắng một ván trắng.
Zverev dẫn 30-0 nhưng sau đó đánh lỗi liên tiếp 2 lần. Anh đáp trả với cú ace vận tốc 202km/h, nhưng sau đó bị Djokovic gỡ hòa 40-đều sau khi Nole dồn Zverev ra sau baseline. Zverev đánh rúc lưới sau một loạt bóng bền, match point cho Djokovic, nhưng sau một loạt bóng bền 27 cú đánh, Djokovic bỏ lỡ cơ hội khi đánh quá mạnh cuối sân.
Djokovic sau đó đánh không qua lưới, nhưng đến lượt Zverev làm điều tương tự và tỷ số trở lại 40-đều. Zverev sau đó quyết định lên lưới nhưng lại đánh thuận tay chệch dây, và Zverev tự đánh không qua lưới để mang lại match point cho Djokovic!
Zverev thể hiện phong độ cao với vị thế hạt giống số một
Alexander Zverev bước vào giải đấu năm nay với tư cách hạt giống số một và đang thể hiện phong độ thi đấu rất cao.
Tay vợt người Đức vừa trải qua một mùa giải thi đấu đầy ấn tượng khi bỏ túi những danh hiệu lớn. Tiếp đà phong độ đó, anh đã nhanh chóng vượt qua đối thủ Shang Juncheng ở vòng đấu trước để đi tiếp.
Djokovic và bản lĩnh lội ngược dòng tại Bắc Kinh
Ở bên kia chiến tuyến, Novak Djokovic gặp nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề thể trạng và sức khỏe trong mùa giải 2026.
Tuy nhiên, ngôi sao người Serbia vẫn luôn cho thấy bản lĩnh lội ngược dòng vô cùng đáng nể. Bắc Kinh chính là nơi anh từng điền tên mình vào lịch sử khi giữ kỷ lục toàn thắng.
(Tứ kết Japan Open) Alcaraz thắng set 2 dễ dàng trước Shapovalov khi đối phương bỏ cuộc vì chấn thương.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/10/2026 15:27 PM (GMT+7)