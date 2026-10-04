Trực tiếp tennis Zverev - Djokovic: Đoạn kết nghẹt thở set 3 (China Open) (Kết thúc)

6-4

SET CHO ZVEREV! Xem video

Zverev mở đầu với pha đè Djokovic ra sau baseline và dứt điểm bằng cú volley, nhưng sau đó anh lên lưới và đưa bóng quá mạnh cuối sân. Ở điểm kế tiếp, Djokovic thủ rất lì nhưng có pha trả bóng khó, nhưng bằng cách nào đó Zverev lại smash thắng ra ngoài, 30-15 cho Djokovic.

Với pha bóng tiếp theo, Djokovic lại thủ tốt trước khi cắt bóng đi sát lưới để kéo Zverev lên, Zverev trả được bóng nhưng Nole dễ dàng đánh trả vào góc trống. 40-15 và 2 break cho Nole. Zverev sau đó giao bóng 1 hỏng, nhưng anh vẫn giao bóng 2 như đại bác và ghi cú ace.

Zverev vẫn phải cứu break nữa, Djokovic lần này đã khiến Zverev phải di chuyển vất vả nhưng sau đó anh lại trả bóng sang quá vừa cữ để Zverev nã cú trái tay chéo sân, cứu xong cả 2 break. Zverev sau đó lên lợi điểm, và anh đoạt set point với cú ace nữa!