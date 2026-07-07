Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng đậm 3-0, giành vị trí cao nhất lịch sử giải trẻ châu Á

Chiều ngày 7/7, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U18 Kazakhstan với tỷ số áp đảo 3-0 trong trận tranh hạng 5, chính thức thiết lập cột mốc lịch sử mới cho bóng chuyền trẻ nước nhà tại đấu trường châu lục.

Sau 12 năm dài vắng bóng, sự trở lại của đội tuyển U18 bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 đã chạm tới cột mốc mới. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, đoàn quân của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã khép lại giải đấu bằng màn trình diễn không thể thuyết phục hơn trước đại diện Trung Á, U18 Kazakhstan, qua đó giành vị trí thứ 5 chung cuộc.

Các cô gái Việt Nam (áo xanh) có 2 chiến thắng thuyết phục liên tiếp để lần đầu tiên cán mốc thứ 5 giải U18 châu Á

Bản lĩnh và sự thăng hoa của các tài năng trẻ

Bước vào trận đấu phân hạng quyết định, U18 Việt Nam phải đối mặt với đối thủ Kazakhstan sở hữu lợi thế cực lớn về thể hình và chiều cao. Ở set đấu đầu tiên, các cô gái áo đỏ nhập cuộc có phần chệch choạc. Tuy nhiên, sau khi bắt nhịp được lối chơi, hàng công với sự dẫn dắt của Khánh Linh và Mai Quỳnh đã liên tục bẻ gãy hàng chắn đối phương. Dù chủ công mang áo số 2 Margarita Vagner bên phía Kazakhstan chơi rất nỗ lực để ghi tới 8 điểm, U18 Việt Nam vẫn bảo toàn lợi thế để thắng 25-21.

Sự thăng hoa tiếp tục được đẩy cao trong set 2. Khâu phòng ngự hàng sau thi đấu vô cùng kỷ luật và bọc lót kín kẽ, khiến các pha đập bóng của đối thủ hoàn toàn bất lực. Trong khi các mũi công tiếp tục nổ súng, chuyền hai Huyền Trang còn tạo nên bất ngờ với 3 điểm trực tiếp đầy quái chiêu. HLV Ngọc Hoa cùng các học trò tăng tốc ngoạn mục, chỉ để đối phương lên vỏn vẹn 15 điểm trước khi khép lại set đấu với tỷ số cách biệt 25-15.

Kịch bản kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở set 3 khi Kazakhstan vùng lên mạnh mẽ nhờ hàng chắn cao, có thời điểm dẫn trước Việt Nam 2 điểm. Đúng vào lúc khó khăn nhất, bản lĩnh của một thế lực trẻ châu Á đã lên tiếng. Phụ công trẻ Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (thuộc biên chế VTV Bình Điền Long An) đã có một set đấu chói sáng. Những điểm số thăng hoa liên tiếp của Bảo Ngọc ở cuối trận đã giúp U18 Việt Nam lật ngược thế cờ, giành chiến thắng nghẹt thở 25-23 và khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-0.

Cột mốc mới sau nhiều năm chờ đợi

Chiến thắng tuyệt đối trước U18 Kazakhstan mang về vị trí thứ 5 chung cuộc tại giải vô địch U18 châu Á 2026, đây là thành tích cao nhất trong lịch sử của bóng chuyền nữ U18 Việt Nam tại đấu trường này.

Cô trò Nguyễn Ngọc Hoa còn tạo ấn tượng mạnh khi thắng được đương kim vô địch Trung Quốc 1 set

Nhìn lại quá khứ, trong cả 4 lần tham dự trước đây (vào các năm 2005, 2010, 2012, 2014), các lứa trẻ của Việt Nam đều dừng bước từ sớm, thường xuyên phải xuống chơi ở các nhóm phân hạng dưới và chưa từng vào top 6 châu lục.

Trở lại sân chơi châu lục sau hơn một thập kỷ, lứa cầu thủ U18 năm 2026 dưới sự chèo lái của huyền thoại Nguyễn Thị Ngọc Hoa trải qua hành trình đáng nhớ. Chúng ta có lần đầu tiên vào tứ kết, U18 Việt Nam còn tạo nên tiếng vang lớn khi là đội tuyển duy nhất đoạt được 1 set thắng từ tay nhà đương kim vô địch Trung Quốc, trước khi hạ gục cả Mông Cổ và Kazakhstan cùng với tỷ số 3-0 để giành vị trí thứ 5 chung cuộc.