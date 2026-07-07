Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam thắng to ở giải châu Á

Sau trận thua Trung Quốc 1-3 ở tứ kết, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam gặp Mông Cổ ở trận tranh hạng 5-8.

Các cô gái Việt Nam nhập cuộc rất tự tin.

Tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam gây ra nhiều khó khăn trước đối thủ.

Cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa kiểm soát tốt thế trận trong cả ba set đấu, thi đấu chắc chắn ở khâu phòng ngự, hiệu quả trong tấn công.

Chủ công Mai Quỳnh tiếp tục có một ngày thi đấu xuất sắc khi ghi 16 điểm.

Sau set 1 thắng 25/12, đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Hoa tiếp tục thắng trong set 2 và 3 với các tỷ số 25/18, 25/22.

Chiến thắng xứng đáng cho các cô gái Việt Nam.

Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Cô trò HLV Ngọc Hoa giành quyền bước vào trận tranh hạng 5 tại giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 vào lúc 13h ngày 7/7, gặp đối thủ U18 Kazakhstan.

Ảnh: Asianvolleyball