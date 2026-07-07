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Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam thắng to ở giải châu Á

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Mông Cổ 3-0 tại giải U18 châu Á 2026.

Sau trận thua Trung Quốc 1-3 ở tứ kết, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam gặp Mông Cổ ở trận tranh hạng 5-8.

Sau trận thua Trung Quốc 1-3 ở tứ kết, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam gặp Mông Cổ ở trận tranh hạng 5-8.

Các cô gái Việt Nam nhập cuộc rất tự tin.

Các cô gái Việt Nam nhập cuộc rất tự tin.

Tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam gây ra nhiều khó khăn trước đối thủ.

Tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam gây ra nhiều khó khăn trước đối thủ.

Cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa kiểm soát tốt thế trận trong cả ba set đấu, thi đấu chắc chắn ở khâu phòng ngự, hiệu quả trong tấn công.

Cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa kiểm soát tốt thế trận trong cả ba set đấu, thi đấu chắc chắn ở khâu phòng ngự, hiệu quả trong tấn công.

Chủ công Mai Quỳnh tiếp tục có một ngày thi đấu xuất sắc khi ghi 16 điểm.

Chủ công Mai Quỳnh tiếp tục có một ngày thi đấu xuất sắc khi ghi 16 điểm.

Sau set 1 thắng 25/12, đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Hoa tiếp tục thắng trong set 2 và 3 với các tỷ số 25/18, 25/22.

Sau set 1 thắng 25/12, đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Hoa tiếp tục thắng trong set 2 và 3 với các tỷ số 25/18, 25/22.

Chiến thắng xứng đáng cho các cô gái Việt Nam.

Chiến thắng xứng đáng cho các cô gái Việt Nam.

Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Cô trò HLV Ngọc Hoa giành quyền bước vào trận tranh hạng 5 tại giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 vào lúc 13h ngày 7/7, gặp đối thủ U18 Kazakhstan.&nbsp;

Cô trò HLV Ngọc Hoa giành quyền bước vào trận tranh hạng 5 tại giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 vào lúc 13h ngày 7/7, gặp đối thủ U18 Kazakhstan. 

Ảnh: Asianvolleyball

Lịch thi đấu, kết quả, BXH bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026, lịch đấu U18 Việt Nam mới nhất
Lịch thi đấu, kết quả, BXH bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026, lịch đấu U18 Việt Nam mới nhất

Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 khởi tranh từ ngày 1/7 tại Thái Lan với sự góp mặt của 16 đội mạnh nhất châu lục. U18 Việt Nam nằm ở bảng đấu...

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Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

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-06/07/2026 16:07 PM (GMT+7)
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