Haaland tập tễnh xin rời sân sớm khi đấu Bồ Đào Nha, Man City lo sốt vó

Haaland tập tễnh, xin rời sân sớm

ĐT Na Uy vừa để thua 1-2 trước ĐT Bồ Đào Nha trong lượt đấu thứ tư tại vòng bảng UEFA Nations League 2026/27. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn là việc tiền đạo chủ lực Erling Haaland dường như đã dính chấn thương. Số 9 của Na Uy ra dấu xin thay người ở phút 66 với bước chân tập tễnh.

Haaland nhăn mặt xin rời sân ở phút 66

Mặc dù Haaland vẫn cố chạy thêm nhưng HLV Stale Solbakken đã đưa Larsen vào sân sau đó vài phút. Trước đó, cầu thủ này hoạt động năng nổ, bứt tốc liên tục và thường xuyên có va chạm với các cầu thủ Bồ Đào Nha. Bởi vậy, những bước đi không bình thường của Haaland càng khiến Man City lo lắng.

Nên nhớ rằng, “The Citizens” sẽ gặp liên tiếp hai đối thủ mạnh là Liverpool (22h30, 11/10, Ngoại hạng Anh) và PSG (2h, 15/10, Champions League) chỉ trong vòng 4 ngày. Nếu không có tiền đạo chủ lực, HLV Enzo Maresca sẽ rất vất vả trong khâu sắp xếp đội hình. Sau khi để Marmoush sang Tottenham, Man City không có tiền đạo thực thụ nào ngoài Haaland.

Thực ra, chuyện tiền đạo người Na Uy dính chấn thương cũng chẳng có gì lạ. Từ ngày 25/9 tới nay, Haaland đã cày đủ 4 trận tại UEFA Nations League, tức là mật độ chưa đến 3 ngày/trận. Số 9 của Na Uy đá đủ 90 phút trong cả 3 trận đấu trước với cường độ vận động cực nhiều.

Haaland phải thi đấu liên tục trong 10 ngày qua

Bản thân Stale Solbakken cũng xác nhận ông chỉ muốn Haaland đá khoảng 60 phút khi đấu Bồ Đào Nha nhưng con số này bị vượt lên thành 67 phút. Thời điểm ấy, trận đấu vẫn rất căng thẳng nên HLV của Na Uy không muốn rút cầu thủ chủ lực ra cũng là điều dễ hiểu.

Vấn đề có thể không quá lớn

Một tin vui cho người hâm mộ Man City là Haaland vẫn tỏ ra khá thoải mái sau khi rời sân. Cầu thủ này cũng vào sân chào hỏi đối thủ sau khi trận đấu kết thúc. Haaland bỏ giày và đi chân đất khi bước vào phòng thay đồ. Điều đó chứng tỏ vết đau của tiền đạo người Na Uy không quá nghiêm trọng.

Theo một số chuyên gia, có lẽ Haaland bị căng cơ đùi sau. Chấn thương này có thể hết chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên nếu bị nặng, tiền đạo người Na Uy có thể phải nghỉ 1-2 tuần. Đó là kịch bản mà Man City không muốn thấy nhất. Hiện tại, “The Citizens” đang đợi Haaland trở lại để kiểm tra y tế nhằm biết chính xác tình trạng thực tế của tiền đạo người Na Uy.