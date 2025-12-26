Đỉnh cao MMA Việt Nam: Xuân Phương & Ngọc Thức so tài "Nắm đấm rồng thiêng" Trung Quốc

Tối 27/12 tới, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) sẽ trở thành “chảo lửa” của làng MMA Việt Nam khi sự kiện LION Championship 29, giải vô địch võ thuật tổng hợp Việt Nam 2025 chính thức diễn ra. Bên cạnh 7 cặp đấu MMA Pro (chuyên nghiệp) và Striking (đánh đứng) hấp dẫn, tâm điểm của LC29 là hai trận MMA Duo (2 đấu 2) và MMA Trio (3 đấu 3) giữa các võ sĩ Việt Nam và Trung Quốc, những thể thức hiếm hoi, giàu tính giải trí nhưng cũng cực kỳ khắc nghiệt.

Xuân Phương và Ngọc Thức 2 ngôi sao đánh đôi của Việt Nam bước vào trận đấu tâm điểm với 2 đối thủ tới từ Trung Quốc

Theo kế hoạch, các trận đấu chính thức khởi tranh từ 20h (tối 27/12). LC29 là sự kiện khép lại năm 2025 của LION Championship, được kỳ vọng mang đến một đêm thi đấu bùng nổ cho khán giả Thủ đô.

Xuân Phương - Ngọc Thức đối đầu cặp cao thủ Trung Quốc

Ở trận MMA Duo Striking (đánh đứng 2 đấu 2) hạng 130kg, bộ đôi “hot” nhất MMA Việt Nam hiện nay, Nguyễn Xuân Phương và Nguyễn Ngọc Thức (thường được cư dân mạng gọi vui: Hai thằng anh) sẽ tái xuất trong màu áo The Champ MMA, đối đầu hai võ sĩ Trung Quốc Lưu Long Quyền - Trương Tâm Bác (CLB Thuận Viễn) tới từ Trung Quốc.

Xuân Phương - Ngọc Thức từng tạo cơn sốt ở LC21 và LC25 với lối đánh đứng rực lửa, những màn trashtalk (võ mồm) đầy hài hước cùng cú santo “đi vào lòng đất” trứ danh của Ngọc Thức. Sau lần kết hợp đầu tiên thất bại trước Raptor MMA, họ đã đòi lại món nợ tại LC25 và bước vào LC29 với quyết tâm khẳng định vị thế.

Bên kia chiến tuyến là cặp đôi giàu thành tích của Trung Quốc. Lưu Long Quyền (sinh 2001, cao 175cm, nặng 60kg, biệt danh “Nắm đấm rồng thiêng”) từng vô địch nhiều giải kickboxing, Muay Thái và nổi bật với khả năng knock-out sớm.

Trương Tâm Bác (sinh 2003, cao 173cm, nặng 65kg) – vô địch hàng loạt giải đấu lớn như Côn Lôn Quyết, Anh hùng ca Bắc Kinh Trạm, Mãn Hỏa Báo và Anh Hùng Hội.

Với thể thức MMA Duo Striking, 1 hiệp 10 phút, trận đấu này được dự báo sẽ là màn so găng rực lửa nhất đêm, nơi sự ăn ý của Xuân Phương - Ngọc Thức sẽ đối đầu sức trẻ và bề dày thành tích của bộ đôi đến từ Trung Quốc.

Đại chiến 3 đấu 3: Việt Nam - Trung Quốc cân não

Ngay trước đó, LC29 sẽ chứng kiến trận MMA Trio hạng 190kg giữa đội Trung Quốc gồm Thương Soái Nam, Ân Liêm Bác, Triệu Thần Khải đại chiến với 3 võ sĩ Việt Nam là Trần Việt Anh, Phan Huy Hoàng, Lê Minh Hoàng (CLB Lạc Việt).

Ba võ sĩ Trung Quốc góp mặt trong trận MMA Trio 3 vs 3 tại LC29 đều là sản phẩm tiêu biểu của Guoqiang MMA Fight Club, lò đào tạo trẻ đang nổi lên mạnh mẽ tại Trung Quốc, được đánh giá cao về nền tảng đánh đứng lẫn khả năng thích nghi MMA.

Các võ sĩ trận 3 đấu 3 của Trung Quốc đều là những người có kinh nghiệm thượng đài ở nhiều sự kiện khác nhau

Nổi bật nhất là Lý Trường Vũ (23 tuổi, cao 1m78, nặng 63kg), người sở hữu thành tích 8 thắng, 5 thua với 4 chiến thắng knock-out. Võ sĩ này từng vô địch hàng loạt giải đấu quốc nội như I Am the Champion Laiwu, Power Journey Fighting King, Anh hùng thành phố Côn Lôn hay các giải thuộc hệ thống Võ Lâm Phong, cho thấy kinh nghiệm dày dạn và khả năng kết liễu đối thủ rất sớm.

A Dục Mộc Hạp (22 tuổi, cao 1m73, nặng 57kg) tuy mới bước vào MMA từ năm 2023 nhưng tiến bộ cực nhanh. Anh được đào tạo hoàn toàn tại Guoqiang MMA Fight Club và liên tục gặt hái danh hiệu, trong đó có chức vô địch Fight Night Guoqiang MMA 2023, Kung Fu King 2024, ba lần vô địch hệ thống Võ Lâm YFU hạng 57kg, đặc biệt là chiến thắng trước võ sĩ Campuchia ở giải quyền anh Khmer giữa năm 2025.

Trong khi đó, Đinh Tuệ Bác (21 tuổi, cao 1m74, nặng 61kg) là gương mặt trẻ giàu tiềm năng với thành tích 4 thắng, 2 thua sau 6 trận chuyên nghiệp. Anh từng tiến sâu tại hệ thống Wulin Cage Fight Newcomer King và lên ngôi vô địch Cage Fight hạng 61kg vào tháng 8/2025, khẳng định khả năng thi đấu lì lợm, kỷ luật.

Với bộ ba trẻ trung, giàu thành tích và được huấn luyện bài bản, đội hình Guoqiang MMA Fight Club hứa hẹn sẽ mang tới thách thức thực sự cho các võ sĩ Việt Nam trong trận MMA Trio hạng 190kg tại LC29.