Chấn động Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới, thắng “thần đồng” Trung Quốc

Ở trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn giải vô địch cờ tướng thế giới 2025 diễn ra trưa ngày 27/9 tại Thượng Hải (Trung Quốc), đại diện của Việt Nam là Lại Lý Huynh so tài với kỳ thủ nước chủ nhà Doãn Thăng (Yin Sheng). Doãn Thăng được ví von là “thần đồng” mới của cờ tướng Trung Quốc với tài năng kiệt xuất.

Lại Lý Huynh giành tấm HCV thế giới lịch sử cho cờ tướng VN

Trước đó, sau 8 vòng đấu, Doãn Thăng vào chung kết với 13 điểm cùng hệ số phụ vượt trội so với các VĐV còn lại. Trong khi đó, Lại Lý Huynh bất bại (5 thắng, 3 hòa), có cùng 13 điểm nhưng chỉ có thể vào chung kết khi hơn đúng 1 chỉ số phụ so với Mạnh Phồn Duệ (Trung Quốc, cũng có 13 điểm).

Bước vào trận chung kết, Doãn Thăng với lợi thế đi trước tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình khi tạo ra thế trận lấn lướt. Thần đồng 20 tuổi của Trung Quốc gây ra rất nhiều khó khăn cho Lại Lý Huynh khi bắt được đôi tượng, khóa được 2 quân xe và mã của đối thủ vào góc.

Bước ngoặt trận đấu đến ở thời điểm trung cuộc, Doãn Thăng mắc sai lầm khi để Lại Lý Huynh bắt được quân mã. Tận dụng cơ hội, đại diện của Việt Nam dần phá vỡ thế phòng thủ vốn rất kín kẽ trước đó của đối phương.

Ở giai đoạn tàn cuộc, Lại Lý Huynh bình tĩnh triển khai lợi thế, không mắc bất cứ sai lầm nào để giành lấy chiến thắng. Kết quả này giúp cờ tướng Việt Nam có tấm HCV thế giới lịch sử. Trước đó, cờ tướng nước nhà từng có 2 tấm HCB của Nguyễn Thành Bảo năm 2009 và Lại Lý Huynh năm 2023.

Bên cạnh đó, chiến tích của Lại Lý Huynh còn phá vỡ thế thống trị của cờ tướng Trung Quốc ở giải đấu khi tuyển Trung Quốc đã vô địch cả 18 kỳ trước đây. Với thành tích này, Lại Lý Huynh còn nhận được thưởng nóng 1 tỷ đồng từ Nguyên Chủ Tịch Liên đoàn cờ Việt Nam Nguyễn Hữu Luận.