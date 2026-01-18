Kiều Duy Quân thắng kịch tính cao thủ Trung Quốc, giành đai vô địch kickboxing chuyên nghiệp

🏆 Kiều Duy Quân giành đai vô địch kịch tính trước võ sĩ Trung Quốc

Tối ngày 17/1 mới đây, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp The Grand Ho Tram (xã Hồ Tràm, TP.HCM), sự kiện võ thuật chuyên nghiệp đầu tiên của thể thao Việt Nam trong năm 2026 mang tên Grand SF: Warrior EP5 đã chính thức diễn ra với các trận đấu theo hai bộ luật Muay Thái và Kickboxing.

Kiều Duy Quân giành đai vô địch, nối dài chuỗi trận toàn thắng ở đấu trường chuyên nghiệp

Ở trận đấu tâm điểm, Kiều Duy Quân đối mặt võ sĩ Ma Lei - tay găng tới từ câu lạc bộ Thuận Viễn danh tiếng của Trung Quốc để tranh chiếc đai vô địch Kickboxing hạng 75kg. Ma Lei là võ sĩ giàu thành tích khi đã có đến 70 lần thượng đài, trong đó 35 chiến thắng.

Ngay hiệp 1, Duy Quân sử dụng những cú đá thấp chân. Đối thủ người Trung Quốc liên tiếp đáp trả bằng những cú đấm tay sau mạnh mẽ, đưa cả hai tới nhiều pha đổi đòn quyết liệt. Các đòn đá và lên gối chân sau từ Ma Lei khiến võ sĩ Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Duy Quân mở màn hiệp 2 với những tổ hợp tay sau và đá thấp khiến Ma Lei bất ngờ, điều này giúp võ sĩ chủ nhà có thế trận tốt hơn với nhiều pha tấn công hiệu quả. Đến hiệp 4, Ma Lei bắt đầu di chuyển dồn ép với các đòn chân tầm xa có độ sát thương cao còn Duy Quân vẫn chọn các đòn tay làm vũ khí ghi điểm chính.

Ở hiệp 5 quyết định, Ma Lei triệt để tạo sức ép khiến Duy Quân phải thi đấu trong thế phòng thủ phản công. Những giây cuối cùng chứng kiến loạt đổi đòn gần như bỏ qua mọi tư thế thủ của cả hai võ sĩ, khiến cả khán phòng tại The Grand Hồ Tràm bùng nổ.

Điểm số chung cuộc 49-47, 49-46 và 49-47 được xướng lên, Kiều Duy Quân trở thành nhà vô địch hạng 75kg của giải đấu Grand Strike Force, mang về chiếc đai vô địch chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của mình, qua đó tiếp tục chuỗi bất bại với 6 trận toàn thắng.

💪 Màn trình diễn ấn tượng của các võ sĩ Việt Nam

Không chỉ có Kiều Duy Quân, hầu hết các võ sĩ Việt Nam góp mặt tại sự kiện đều có màn thể hiện ấn tượng. Nhà đương kim vô địch SEA Games 33 Nguyễn Thị Chiều chứng tỏ năng lực trên sàn đấu chuyên nghiệp. Lối đánh tận dụng lợi thế thể hình, sự bình tĩnh khi lựa chọn các đòn tấn công bằng chân, phản đòn hiệu quả giúp cô gái đến từ Hà Nội mang về chiến thắng thuyết phục trước Karrolina Lishowska (Ba Lan).

Huỳnh Văn Tuấn và các võ sĩ Việt Nam thi đấu ấn tượng

Hai nhà vô địch SEA Games là Huỳnh Văn Tuấn và Triệu Thị Phương Thủy đều có những trận đấu mãn nhãn, cống hiến các pha ra đòn giàu kỹ thuật để lần lượt giành chiến thắng trước Chen Ahao (Trung Quốc) và Wirunpat Kanokwa (Thái Lan), đều thắng đồng thuận sau 3 hiệp đấu chính thức.

Dù để thua trận, Nguyễn Đức Hòa võ sĩ nhận lời thượng đài gấp thay thế Phạm Ngọc Mẫn đã có màn thư hùng nảy lửa, nhận nhiều lời khen trước Li He (Trung Quốc). Tay găng Kim Hyunjun mang tới trận đấu đầy máu lửa, thắng điểm trước Carter Lawrence (Úc) ở hạng 70kg. Ngoài ra, võ sĩ Jeon Hyeokjin (Hàn Quốc) vượt qua Lampacan Kervin (Philippines) cũng bằng điểm số.

Không chỉ mang đến những trận đấu mãn nhãn, Grand SF: Warrior EP05 đánh dấu lần đầu tiên một đại diện Việt Nam giành chức vô địch kickboxing chuyên nghiệp tại quê nhà, mở ra cơ hội thi đấu tranh đai và phát triển sự nghiệp cho các thế hệ võ sĩ tiếp theo của võ thuật Việt Nam.