Khán giả chê thẳng thừng "ca sỹ" Alcaraz khi mở tiệc mừng vô địch Roland Garros

Carlos Alcaraz trải qua đêm ăn mừng không thể quên sau khi giành chức vô địch Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Chàng trai 21 tuổi người Tây Ban Nha nắm giữ danh hiệu Grand Slam thứ 3, sau khi vượt qua Alexander Zverev trong trận chung kết kéo dài 5 set vào 9/6 với tỉ số 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2.

Alcaraz bị khán giả chê "hát dở" khi ngẫu hứng với ca khúc "We are the champions" ở buổi tiệc ăn mừng tại Pháp

Ngay sau khi giành điểm quyết định, Alcaraz đã nằm xuống sân đất nện và hét lên đầy phấn khích. Tuy nhiên, anh đã giữ bình tĩnh trong buổi phỏng vấn trên sân và cảm ơn đội ngũ huấn luyện cùng người hâm mộ Paris vì sự ủng hộ của họ.

Tuy nhiên, những hình ảnh mới trên mạng xã hội đã tiết lộ rằng Alcaraz đã có 1 đêm ăn mừng bùng nổ. 1 video đăng bởi @TheTennisLetter trên X cho thấy Alcaraz đang mở tiệc vào đêm khuya, xung quanh là người hâm mộ và anh cầm micro trong tay.

Nhà vô địch Grand Slam được quay lại khi đang hát bài "We are the champions". Anh cùng 1 số người cùng vui chơi hát theo, và tay vợt 21 tuổi còn ôm 1 người khác khi kết thúc bài hát.

Người hâm mộ quần vợt trực tuyến đã đùa rằng Alcaraz không nên nghĩ đến việc chuyển làm nghề ca sĩ.

"May mà anh ấy còn có tennis để dựa vào," 1 tài khoản viết.

Người khác chê thẳng trình độ hát của Alcaraz: "Vậy là có một điều anh ấy không làm được".

"Thực sự, tôi rất vui vì anh ấy đang tận hưởng niềm vui", tài khoản này bình luận nhẹ nhàng hơn.

Alcaraz còn hứa sẽ xăm hình tháp Eiffel, anh chia sẻ sau khi vô địch: "Nó (hình xăm) sẽ nằm trên mắt cá chân trái - tháp Eiffel và ngày hôm nay (ngày vô địch Roland Garros)".

Mặc dù giành chiến thắng tại Paris, Alcaraz vẫn chưa trở lại ngôi vị số một thế giới. Danh hiệu đó đã thuộc về Jannik Sinner, người đã thua Alcaraz ở bán kết Roland Garros. Mục tiêu tiếp theo của tay vợt Tây Ban Nha là HCV Olympic, trở lại ngôi đầu làng quần vợt.

