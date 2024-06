"Hoàng tử đất nện" Alcaraz chia sẻ bí kíp chiến thắng ở các trận 5 set

Carlos Alcaraz, ngôi sao quần vợt trẻ người Tây Ban Nha, đã chứng minh được khả năng vượt trội trong các trận đấu kéo dài 5 set. Sau chiến thắng ấn tượng tại Roland Garros, tay vợt được Rafael Nadal phong là "Hoàng tử đất nện" có những tiết lộ về bí quyết giúp anh thường thắng các trận đấu kéo dài 5 set.

Alcaraz thắng 11/12 trận đấu phải phân định thắng thua ở set 5

Chiến thắng trước Alexander Zverev với tỉ số 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 giành danh hiệu đầu tiên tại Paris và đây là lần thứ 11 Alcaraz thắng ở 12 trận đấu phải bước vào 5 set tại các giải Grand Slam.

"Trong những khoảnh khắc đó, các tay vợt hàng đầu luôn thể hiện thứ tennis tốt nhất của mình. Tôi muốn trở thành một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới, vì vậy tôi phải nỗ lực hơn trong những khoảnh khắc đó ở set 5", tay vợt 21 tuổi chia sẻ khi lên ngôi tại Pháp.

Kỷ lục ấn tượng trong các trận đấu 5 set của Alcaraz

Không chỉ là tỷ lệ chiến thắng 92% trong các trận đấu 5 set, mà kỳ tích của "Carlotis" còn ấn tượng hơn bởi đối thủ anh đánh bại đều là những ngôi sao lớn.

Danh sách tay vợt bị Alcaraz hạ bệ sau 5 set, 3 năm qua gồm có: Zverev (Roland Garros 2024), Jannik Sinner (Roland Garros 2024, US Open 2022), Novak Djokovic (Wimbledon 2023), Marin Cilic (US Open 2022) và Stefanos Tsitsipas (US Open 2021).

Điểm số của "Carlotis" tại set 5 thường rất ấn tượng: 6-2, 6-3, 6-4, 6-3, 6-3, 6-3, 6-4, 6-4, 6-7(5), 7-6(5), 6-0, 6-3. Chỉ 2 lần trong 12 game tại set 5, Alcaraz bị đẩy vào loạt tie-break.

"Tất nhiên, sức mạnh tinh thần đóng vai trò quan trọng trong những khoảnh khắc đó. Đó là lý do tại sao tôi thành công trong các set 5, và bạn phải có điều đó nếu muốn giành chiến thắng ở các giải Grand Slam.

Khi chơi set 5, bạn phải dốc hết sức lực, tôi phải cho đối thủ thấy rằng tôi có sự tươi mới, như thể chúng tôi đang chơi game đầu tiên của trận đấu. Điều đó giúp ích rất nhiều nếu đối thủ thấy tôi di chuyển tốt, đánh tốt và tìm ra giải pháp hiệu quả", Alcaraz tiếp tục giải thích.

Tấn công quyết liệt, chìa khóa thành công của Alcaraz

1 trong những yếu tố quan trọng giúp Alcaraz thành công là việt sẵn sàng chơi tấn công quyết liệt trong những khoảnh khắc quan trọng.

Alcaraz là tay vợt chỉ thích chơi tấn công

Khi được hỏi về điều này sau khi giành danh hiệu Roland Garros, tay vợt người Tây Ban Nha giải thích rằng đó là chiến thuật "được ăn cả, ngã về không".

"Tôi cố gắng trong những khoảnh khắc đó chỉ để tấn công, chỉ để thực hiện phong cách chơi của mình, tiến lên lưới, đánh bỏ nhỏ, hay tung ra những cú đánh thật mạnh.

Bởi vì nếu tôi thua, nếu tôi đánh trượt, cảm giác của tôi vẫn rất tốt. Không quan trọng nếu tôi thua, không quan trọng nếu tôi đánh trượt, vì khi tôi tấn công, cảm giác tốt hơn nhiều so với khi tôi chơi phòng thủ và thua", Alcaraz nói về phong cách tấn công của mình.

Phong cách tấn công và tấn công đã giúp Alcaraz giành chức vô địch Grand Slam đất nện đầu tiên sự nghiệp, điều đó khiến HLV của anh, ông Juan Carlos Ferrero cũng vô cùng ngỡ ngàng. HLV Tây Ban Nha sau trận chia sẻ, nhiều thời điểm ở trận chung kết Roland Garros 2024, Alcaraz đã bỏ qua những chiến thuật họ bàn bạc trước đó để chuyên tâm vào tấn công.

Alcaraz xác nhận điều đó khi giành chức vô địch Grand Slam ở đất Pháp: "Đôi khi tôi làm theo những gì họ bảo, và đôi khi tôi chơi theo cảm giác của mình".

"Hoàng tử đất nện" Alcaraz không chỉ thể hiện tài năng mà còn cả sự kiên cường và khát khao chinh phục. Phong cách tấn công mạnh mẽ dù có rủi ro về sức khỏe nhưng mang lại cảm hứng lớn và được người hâm mộ nhiệt tình ủng hộ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]