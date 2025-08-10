Dự đoán tennis Cincinnati Open ngày 10/8: Alcaraz & Zverev xuất trận, liệu có cú sốc?

🎾 Dzumhur - Alcaraz, vòng 2, khoảng 1h, 11/8

Damir Dzumhur hiện xếp hạng 56 thế giới và đang có phong độ phập phù. Trong 5 trận gần nhất, tay vợt người Bosnia giành 3 chiến thắng, cho thấy sự thiếu ổn định rõ rệt.

Alcaraz được dự đoán sẽ có chiến thắng

Trên mặt sân cứng, Dzumhur thường gặp khó khăn. Anh chỉ thắng 48% số game và 48% số set đã đấu – con số chỉ ở mức trung bình. Thế mạnh lớn nhất của anh là khả năng tạo cơ hội bẻ game, với tỷ lệ chuyển hóa break-point lên tới 48%.

Tuy nhiên, giao bóng lại là điểm yếu. Anh thường mắc nhiều lỗi kép, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tổng thể. Dù vậy, Dzumhur từng có khả năng lội ngược dòng, ngay cả khi thua set đầu tiên.

🌟 Alcaraz trở lại mạnh mẽ sau kỳ nghỉ

Carlos Alcaraz đang có phong độ rất ấn tượng. Sau khi nghỉ ngơi sau mùa sân cỏ, tay vợt người Tây Ban Nha đã trở lại và nhanh chóng tìm lại cảm giác thi đấu.

Trên sân cứng, Alcaraz thắng trung bình 58% số game, với tỷ lệ giao bóng một thành công đạt 65%. Dù còn rất trẻ, anh thể hiện lối chơi trưởng thành, ổn định từ đầu giao bóng đến các pha lên lưới quyết đoán.

Điểm yếu hiếm hoi của Alcaraz là đôi khi mất tập trung trong các pha bóng bền. Tuy nhiên, khả năng di chuyển toàn sân xuất sắc giúp anh bù đắp điều đó. Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Alcaraz cho biết anh đã cải thiện rõ rệt về mặt tinh thần sau một mùa giải căng thẳng.

🔍 So tài: Alcaraz áp đảo, Dzumhur vẫn có cơ hội tạo bất ngờ nhỏ

So sánh lối chơi, Alcaraz rõ ràng chiếm ưu thế với những cú giao bóng uy lực và lối đánh tự tin ở cuối sân. Tuy nhiên, Dzumhur vẫn có thể gây khó khăn nhờ khả năng trả giao bóng đa dạng và kéo dài các pha bóng.

Trận đấu có thể xuất hiện đôi chút bất ngờ, nhất là khi Alcaraz vẫn đang làm nóng tại giải. Dù vậy, cán cân vẫn nghiêng hẳn về tay vợt người Tây Ban Nha.

📈 Dự đoán: Dzumhur đủ sức tạo sự kháng cự nhất định, dù chiến thắng khó thoát khỏi tay Alcaraz.

🔍 Basavareddy - Zverev, vòng 2, khoảng 7h30, 11/8

Tay vợt trẻ người Mỹ Nishesh Basavareddy sẽ chạm trán hạt giống số 3 – Alexander Zverev – ở vòng hai Cincinnati Open, giải ATP Masters 1000 trên mặt sân cứng ngoài trời. Đây là cơ hội để Basavareddy tạo nên cú sốc lớn nhất sự nghiệp, nhưng phía trước anh là một trong những tay vợt có phong độ ổn định nhất mùa giải.

Zverev sẽ chạm trán Basavareddy

🔥 Zverev – Phong độ cao, mục tiêu rõ ràng

Zverev đến Cincinnati sau khi lọt vào bán kết Canadian Open, nơi anh giữ vị trí hạt giống số 1. Dù không thể cải thiện thứ hạng hiện tại (số 3 thế giới) kể cả nếu vô địch, tay vợt người Đức vẫn rất quyết tâm chinh phục danh hiệu sân cứng đầu tiên trong năm 2025.

Nếu thắng trận này, Zverev sẽ có trận thắng thứ 40 trong mùa giải – một cột mốc ấn tượng. Anh đang có chuỗi 7 chiến thắng trong 10 trận gần nhất và vẫn là cái tên rất khó bị đánh bại trên mặt sân cứng, nhờ lối đánh bền bỉ ở cuối sân và khả năng giao bóng vượt trội.

🌟 Basavareddy – Tài năng trẻ Mỹ gây chú ý

Nishesh Basavareddy đã giành chiến thắng đáng khen trước Aleksandar Vukic ở vòng 1, sau trận đấu kéo dài 27 game. Nhờ đó, tay vợt 20 tuổi đã vươn lên hạng 104 thế giới – tiến sát mốc cao nhất trong sự nghiệp.

Năm 2025, Basavareddy có thành tích 13–8 trên sân cứng, nhưng đây mới là lần thứ ba anh vượt qua vòng đầu ở một giải ATP Tour trên mặt sân này. Thành tích nổi bật nhất của anh là vào bán kết giải Auckland hồi đầu năm. Tuy nhiên, việc chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất cho thấy anh còn thiếu ổn định ở cấp độ cao.

🎯 Dự đoán: Zverev thắng nhanh

Sự khác biệt về đẳng cấp, kinh nghiệm và thể chất khiến Zverev là ứng viên sáng giá cho chiến thắng. Tay vợt người Đức được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận, khai thác những điểm yếu trong giao bóng của Basavareddy và khép lại trận đấu mà không cần đến set thứ ba.

👉 Dự đoán: Zverev thắng 2-0