AFF: Nguyễn Đình Bắc rộng cửa Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

Sau khi vòng bảng ASEAN Cup 2026 khép lại, Nguyễn Đình Bắc đang đứng đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng.

Tiền đạo 21 tuổi khởi đầu giải đấu đầy ấn tượng bằng cú hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste. Ở trận hòa Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình, Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik rút khỏi sân trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, chân sút trẻ nhanh chóng tìm lại cảm giác ghi bàn ở lượt trận cuối vòng bảng. Cú đúp vào lưới Campuchia không chỉ giúp Việt Nam củng cố ngôi đầu mà còn đưa Đình Bắc trở lại vị trí số một trong cuộc đua Vua phá lưới.

Trang chủ AFF nhận định, Đình Bắc đang nắm lợi thế đáng kể trước khi bước vào bán kết.

Hiện tại, hai cầu thủ bám đuổi gần nhất là Mitch Baker của Indonesia và Win Naing Tun của Myanmar, cùng có 4 bàn. Tuy nhiên, cơ hội nâng cao thành tích của cả hai đã khép lại khi Indonesia và Myanmar đều dừng bước sau vòng bảng.

Những đối thủ còn khả năng cạnh tranh trực tiếp với tiền đạo Việt Nam là đội trưởng Paulo Josué của Malaysia và Ilhan Fandi của Singapore. Cả hai cùng có 3 bàn và chắc chắn còn ít nhất hai trận bán kết để cải thiện thành tích.

AFF khẳng định, nếu duy trì hiệu suất ghi bàn, Đình Bắc có cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam tiếp theo giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch Đông Nam Á.

Lê Huỳnh Đức từng đồng Vua phá lưới năm 2002 với 8 bàn. Nguyễn Tiến Linh đạt thành tích tương tự năm 2022 với 6 bàn. Gần nhất, Nguyễn Xuân Son ghi 7 bàn tại giải năm 2024, giành cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Xuân Son hiện cũng đã có 2 bàn tại ASEAN Cup 2026.

Theo AFF, cơ hội của Đình Bắc càng rộng mở khi tuyển Việt Nam đang sở hữu hệ thống tấn công hiệu quả. Sau 4 trận vòng bảng, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thực hiện tổng cộng 74 cú dứt điểm, nhiều nhất giải, trong đó có 24 lần đưa bóng trúng đích.

Tuyến giữa với Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long và Lê Phạm Thành Long giúp đội tuyển duy trì khả năng kiểm soát thế trận. Việt Nam đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 57,6%, đứng thứ ba giải, đồng thời sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88%, cao nhất trong số các đội tham dự.

Những thông số này cho thấy nhà đương kim vô địch không chỉ duy trì sự chủ động mà còn tạo ra nền tảng thuận lợi để các tiền đạo tiếp tục tìm kiếm bàn thắng.

Trước mắt Đình Bắc và các đồng đội là thử thách Malaysia ở vòng bán kết. Tuyển Việt Nam sẽ làm khách tại Kuala Lumpur trong trận lượt đi vào ngày 16/8, trước khi trở về sân Mỹ Đình đá lượt về.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, Đình Bắc cũng đứng trước cơ hội tạo thêm một dấu ấn cá nhân đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam.

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