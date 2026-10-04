Kết quả đua xe F1, Bahrain GP tại Malaysia: Verstappen giành chiến thắng đầu tay

Dưới trời mưa to và chặng đua phải 2 lần bị trì hoãn, Max Verstappen đã giành chiến thắng trong một cuộc đua đầy hỗn loạn để có chiến thắng đầu tiên trong mua giải F1 2026.

Max Verstappen có chiến thắng đầu tiên từ đầu năm

Sau 9 năm không xuất hiện trong lịch trình thi đấu thường niên, trường đua Sepang đã mang lại một ngày thi đấu đáng nhớ cho các tay đua. Đã 2 lần cuộc đua bị trì hoãn thời gian xuất phát và 2 lần xe an toàn được điều động khi cuộc đua diễn ra.

Mặc dù giành pole, Verstappen đã bị 2 tay đua của Mercedes vượt lên trước nhưng sau đó anh không chỉ trở lai vị trí dẫn đầu mà còn tạo ra cách biệt tới hơn 10 giây so với Antonelli. Trong khi Antonelli tiếp tục bám đuổi Verstappen, George Russell đã bị trục trặc động cơ và buộc phải bỏ cuộc ở vòng đua thứ 50.

Xe an toàn được điều động thời điểm chỉ còn 5 vòng đua nữa là kết thúc, do xe của Alex Albon đã đi chệch đường đua. Dù vậy Verstappen không mắc bất cứ sai lầm nào khi cuộc đua trở lại và giành chiến thắng thứ 72 trong sự nghiệp, cũng là chiến thắng đầu tiên kể từ khi về nhất chặng Abu Dhabi năm ngoái. Tay đua người Hà Lan đã về đích trước 2,3 giây so với Antonelli,

Vị trí thứ 3 thuộc về Lewis Hamilton một cách thần kỳ, Hamilton đã có lúc tụt xuống tận thứ 18 do sai lầm thay lốp của đội Ferrari, nhưng anh tận dụng lần đầu tiên xe an toàn xuất hiện ở vòng thứ 9 để leo dần lên, cũng như tỉnh táo yêu cầu đội đua kiên nhẫn chờ cho lần anh vào pit tiếp theo. Về đich sau Hamilton là đồng đội Charles Leclerc.

Dù chỉ về nhì, Antonelli đã hưởng lợi to lớn từ việc Russell không về đích. Cách biệt giữa 2 tay đua này ở 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng đã tăng lên tới 84 điểm trong khi chỉ còn 7 chặng nữa là mùa giải khép lại. Đây là bước ngoặt đáng tiếc cho Russell sau khi đã về nhất tại Azerbaijan.