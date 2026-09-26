Kết quả đua xe F1, Azerbaijan GP: George Russell hâm nóng cuộc đua vô địch

George Russell đã có một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất mùa giải F1 2026 khi vượt qua Max Verstappen trong cuộc đua 51 vòng tại đường phố Baku. Tay đua đội Mercedes xuất phát ở vị trí đầu tiên và nhanh chóng tạo được khoảng cách với nhóm phía sau.

George Russell giành chiến thắng ở Azerbaijan GP

Verstappen, xuất phát thứ 8, là một trong những tay đua gây ấn tượng mạnh nhất tại Azerbaijan. Nhà cựu vô địch từng bước vượt qua các đối thủ để vươn lên vị trí thứ 2 và gây sức ép rất lớn lên Russell trong những vòng cuối. Tuy nhiên, Russell giữ vững vị trí và chỉ cán đích trước đối thủ khoảng 0,1 giây, tạo nên một trong những màn kết thúc sát sao nhất mùa giải. Chiến thắng tại Baku cũng là lần thứ 4 Russell về nhất trong mùa giải 2026.

Isack Hadjar (Red Bull) hoàn tất podium với vị trí thứ 3. Charles Leclerc (Ferrari) về đích thứ 4, trong khi Kimi Antonelli có màn ngược dòng đáng chú ý. Người đang dẫn đầu bảng xếp hạng phải xuất phát từ vị trí thứ 16 sau tai nạn ở Q1, nhưng vẫn lần lượt vượt qua nhiều đối thủ để kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 5. Lewis Hamilton (Ferrari) về thứ 6.

Kết quả tại Baku giúp Russell thu hẹp khoảng cách với đồng đội Antonelli trên bảng xếp hạng. Trước chặng Azerbaijan, Antonelli dẫn Russell 81 điểm; sau cuộc đua, khoảng cách này giảm xuống 66 điểm.

Azerbaijan Grand Prix là chặng thứ 15 của mùa giải 2026 và mở đầu giai đoạn cuối mùa với lịch thi đấu dày đặc. Sau Baku, F1 tiếp tục hướng tới Bahrain trước khi đến Singapore. Với khoảng cách điểm số giữa Antonelli và Russell đã được thu hẹp, cuộc cạnh tranh trên bảng xếp hạng sẽ tiếp tục là tâm điểm trong những chặng đua còn lại.