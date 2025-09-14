Nóng nhất thể thao sáng 14/9: Huyền thoại Jimmy Connors ca ngợi Djokovic vĩ đại

Huyền thoại Jimmy Connors ca ngợi Djokovic vĩ đại

Jimmy Connors thừa nhận ông thích thú khi chứng kiến Novak Djokovic tiếp tục tạo nên dấu ấn ở tuổi 38. Tuy nhiên, huyền thoại người Mỹ cho rằng việc đánh bại cả Carlos Alcaraz lẫn Jannik Sinner liên tiếp tại một giải Grand Slam là nhiệm vụ “đòi hỏi nỗ lực phi thường”.

Djokovic thất bại trước Alcaraz ở bán kết US Open

Sau khi dừng bước ở bán kết Wimbledon, Djokovic dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và không tham dự giải đấu nào trước thềm US Open. Thiếu nhịp thi đấu, tay vợt số 4 thế giới phải mất 4 set mới vượt qua Zachary Svajda và Cameron Norrie ở các vòng đầu. Tuy nhiên, anh đã tăng tốc ở tứ kết khi loại Taylor Fritz, trước khi chịu thất bại chóng vánh trước Alcaraz ở bán kết.

Trên podcast Advantage Connors, cựu số 1 thế giới chia sẻ: “Tôi rất thích xem trận đó, bởi được thấy một tay vợt đã 38 tuổi vẫn góp mặt ở bán kết Grand Slam. Nó đưa tôi trở lại 30 năm trước, khi thấy một tay vợt vẫn miệt mài đuổi theo bóng, cúi xuống, bật dậy, cố gắng chống lại đối thủ trẻ hơn 10 đến 12 tuổi, thậm chí nhiều hơn thế. Điều đó thật sự bào mòn sức lực.

Novak đã, đang và sẽ luôn vĩ đại nếu còn thi đấu. Nhưng để thắng cả Sinner và Alcaraz liên tiếp ở một Grand Slam, đặc biệt trong thể thức 5 set, sẽ cần một nỗ lực kiểu Hercules".

Fan chờ đợi cú sốc Crawford đánh bại Canelo Alvarez

Canelo Alvarez sẽ bước vào trận bảo vệ cả bốn đai vô địch hạng siêu trung thế giới vào lúc 11h ngày 14/9 (giờ Hà Nội), khi anh tiếp đón Terence Crawford – võ sĩ vừa quyết định “lấn sân” sang hạng cân này. Cả hai từ lâu đã được xếp vào nhóm những tay đấm xuất sắc nhất thế giới, nhưng màn chạm trán trực tiếp giữa họ vốn không ai nghĩ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Crawford đã liều lĩnh tăng liền hai hạng cân, với tham vọng trở thành võ sĩ đầu tiên trong lịch sử quyền Anh thống trị tuyệt đối ở ba hạng cân khác nhau.

Dù bị đánh giá cửa dưới, Crawford sẽ đối đầu với Alvarez – biểu tượng của Mexico – đúng vào dịp Quốc khánh Mexico. Suốt cả tuần qua, Crawford liên tục khẳng định sự tự tin và quyết tâm lật ngược mọi dự đoán tại Las Vegas Strip.

Giai đoạn cuối sự nghiệp của Lewis Hamilton tại Ferrari gặp khó khăn

Lewis Hamilton đang bước vào những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp F1 cùng Ferrari, nhưng Toto Wolff cho rằng chẳng ai sẽ nhớ đến quãng thời gian này của anh ở đội đua Ý.

Wolff khẳng định thẳng thắn rằng chặng cuối sự nghiệp của Hamilton tại Ferrari sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Ở tuổi 40, tay đua người Anh vẫn nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu vô địch thế giới thứ tám trước khi giải nghệ.

Tuy nhiên, viễn cảnh đó đang ngày càng xa vời khi mùa giải đầu tiên trong màu áo đỏ Ferrari gặp nhiều khó khăn. Hamilton chưa một lần bước lên bục podium ở một chặng Grand Prix, ngoại trừ chiến thắng trong cuộc đua sprint tại Thượng Hải hồi đầu năm.

Dù vậy, di sản của Hamilton gần như đã được khẳng định chắc chắn. Anh cùng Michael Schumacher đồng sở hữu kỷ lục bảy lần vô địch thế giới, đồng thời dẫn đầu lịch sử F1 với 105 chiến thắng Grand Prix – nhiều hơn 14 lần so với huyền thoại người Đức.

Phần lớn vinh quang này đến trong 12 mùa giải gắn bó với Mercedes. Sau khi rời McLaren để gia nhập “Mũi tên bạc” vào năm 2013, Hamilton đã giành thêm sáu chức vô địch bên cạnh danh hiệu đầu tiên năm 2008, tất cả dưới sự dẫn dắt của Toto Wolff.

Tsitsipas lý giải việc không theo dõi ai trên Instagram

Stefanos Tsitsipas cho biết anh muốn “độc lập” khỏi mạng xã hội – đó là lý do tài khoản Instagram của tay vợt Hy Lạp hiện không còn theo dõi bất kỳ ai, dù vẫn sở hữu tới 2 triệu lượt theo dõi.

Gần đây, người hâm mộ phát hiện Tsitsipas đã bỏ theo dõi toàn bộ các tài khoản trước đó. Với cá tính khác biệt của tay vợt 27 tuổi, động thái này không gây quá nhiều bất ngờ, nhưng cũng khiến một số fan lo lắng, cho rằng có thể anh đang gặp vấn đề tiêu cực ngoài đời sống.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ SDNA (Hy Lạp), Tsitsipas xác nhận thời gian qua “có vài chuyện xảy ra ngoài sân đấu”, nhưng khẳng định quyết định trên không xuất phát từ những sự kiện đó.