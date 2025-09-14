Ronaldo - Canelo từ 2 cậu bé bị bắt nạt tới siêu sao số 1 thế thao thế giới

Trước khi trở thành biểu tượng toàn cầu, cầu thủ Cristiano Ronaldo và võ sĩ Saul “Canelo” Alvarez đều phải trải qua tuổi thơ đầy tổn thương. Họ đối mặt với nghèo khó và bị bạn bè chế giễu, coi thường. Nhưng chính những vết sẹo tâm hồn ấy lại trở thành điểm tựa để hai con người từ hai châu lục khác nhau vươn lên thành siêu sao của bóng đá và quyền anh.

Ronaldo trải qua tuổi thơ không dễ dàng, và đó là động lực giúp anh trở thành siêu sao hàng đầu thể thao

🌍 Ronaldo: Giọng Madeira và lời thề chinh phục thế giới

Cristiano Ronaldo sinh ra ở Madeira, hòn đảo nhỏ bé ngoài khơi Bồ Đào Nha. Từ khi còn là cậu bé 12 tuổi rời quê để gia nhập học viện Sporting Lisbon, Ronaldo đã phải xa gia đình, một mình chống chọi với nỗi nhớ nhà và sự cô đơn. Nhưng điều ám ảnh anh nhất chính là giọng nói khác biệt.

Ở Lisbon, Ronaldo thường xuyên bị bạn bè chọc ghẹo, chế giễu vì giọng địa phương “quê mùa”. Có lần, không chịu nổi, cậu bé bật khóc giữa lớp. Một lần khác, Ronaldo tức giận đến mức ném ghế vào giáo viên vì bị trêu chọc. Anh bị xem là “kẻ nổi loạn”, bị cấm tập gym vì quá ám ảnh với việc rèn luyện cơ bắp.

Nhưng Ronaldo không bỏ cuộc. Anh lén tập squat bằng xô nước, buộc tạ vào chân để chạy, tận dụng mọi cách để trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong căn phòng nhỏ chật chội, cậu bé từng thề: “Tôi sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới”. Và hơn hai thập kỷ sau, Ronaldo đã làm được với 5 Quả bóng vàng, 5 Champions League, và đang hướng tới cột mốc 1000 bàn thắng.

Canelo "đạp bùn đứng lên" sau những chuyện không hay thời thơ ấu

👊 Canelo: Tóc đỏ, tàn nhang và cú đấm trả lại sự đời

Ở Guadalajara (Mexico), một cậu bé tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang cũng sống tuổi thơ không mấy êm đẹp. Bạn bè gọi Saul Alvarez bằng đủ thứ biệt danh chế giễu, thậm chí nhiều lần bắt nạt. Canelo từng kể: “Họ chọc tôi vì mái tóc đỏ. Tôi đã không thể chịu đựng và phải đánh lại. Đó là lúc tôi biết mình cần phải học boxing”.

Xuất thân trong gia đình nghèo khó, Canelo từng bán kem trên phố để phụ giúp bố mẹ. Nhưng niềm đam mê boxing đã giữ anh lại võ đường. Năm 15 tuổi, Canelo đã đánh chuyên nghiệp. Trải qua hàng trăm trận khắc nghiệt, anh vươn lên trở thành tay đấm số 1 Mexico, rồi tiến xa hơn để thống trị quyền anh thế giới.

Hành trình của Canelo là chuỗi những nỗ lực phi thường để trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở bốn hạng cân, thành tích chỉ có số ít võ sĩ chạm tới.

Canelo (bên trái) đấu Crawford (bên phải) vào ngày 14/9 tại Mỹ (khoảng 11h, giờ Việt Nam)

🥊 Trận chiến lịch sử: Canelo đấu Crawford

Vào khoảng 11h, ngày 14/9/2025 theo giờ VN, tại Allegiant Stadium (Las Vegas, Mỹ), cả thế giới sẽ dõi theo màn so găng giữa Canelo Alvarez (61 thắng, 2 hòa, 2 thua, 39 knock-out) và Terence “Bud” Crawford (41 thắng, 0 thua, 31 knock-out).

Đây cuộc đối đầu của hai siêu sao. Canelo là võ sĩ Mexico vĩ đại bậc nhất lịch sử, đang nắm giữ toàn bộ các đai WBA, WBC, IBF, WBO, The Ring và TBRB hạng siêu trung. Crawford hiện là nhà vô địch tuyệt đối ở hai hạng cân khác nhau. Anh đặt mục tiêu trở thành võ sĩ giành được danh hiệu “tuyệt đối” ở 3 hạng cân khác nhau nếu thắng Canelo ở trận đấu tới.

Sức nóng trận đấu càng được đẩy lên khi Netflix lần đầu tiên truyền hình trực tiếp một sự kiện boxing toàn cầu, miễn phí với thuê bao, thay vì hình thức trả tiền như truyền thống.