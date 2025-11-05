Hotgirl Thùy Linh ra quân rực rỡ, thắng sau 28 phút ở giải cầu lông 6 tỷ đồng

Ở trận đấu mới kết thúc (chiều 5/11), hotgirl cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh mở màn Korea Masters 2025 theo cách không thể ấn tượng hơn khi đánh bại tay vợt Han Yu Chen (Đài Loan, Trung Quốc) với tỷ số 2-0 (21-9, 21-15), chỉ sau 28 phút thi đấu.

Thùy Linh khởi đầu thuận lợi ở giải cầu lông Korea Masters 2025

Chiến thắng này giúp cô khởi đầu suôn sẻ để hướng tới kết quả tốt nhất ở tại giải đấu có tổng tiền thưởng 240.000 USD (hơn 6 tỷ đồng).

🎯 Thùy Linh thi đấu áp đảo tay vợt hạng 174 thế giới

Set 1, tay vợt quê Phú Thọ ép sân toàn diện. Ngay từ những pha cầu đầu tiên, Thùy Linh nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận với khả năng di chuyển linh hoạt rồi kết thúc cực nhanh. Tay vợt người Việt duy trì nhịp độ cao, liên tục tấn công vào hai biên khiến Han Yu Chen gần như không có cơ hội lên điểm.

Trong set đầu, Thùy Linh có chuỗi 7 điểm liên tiếp, dẫn sâu 11-4 rồi 18-8, trước khi kết thúc set đấu với thắng lợi 21-9 chỉ trong hơn 13 phút.

Set 2, Linh tiếp tục giữ thế chủ động, Han Yu Chen nỗ lực thay đổi chiến thuật, chủ động chơi cầu bền và khai thác những pha bỏ nhỏ. Tuy nhiên, sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh giúp Thùy Linh luôn duy trì cách biệt an toàn. Tay vợt Việt Nam có lúc bị rút ngắn còn 12-10, nhưng ngay sau đó lại bứt lên bằng chuỗi 6 điểm liền, ấn định chiến thắng 21-15.

✨ Thùy Linh có cơ hội tiến sâu

Thắng lợi này đưa Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới, hạt giống số 2 của giải) vào vòng 2 đơn nữ, nơi cô sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Keisha Fatimah Azzahra (Indonesia) và Hung Yi Ting (Đài Loan, Trung Quốc).

Trận thắng mở màn tạm giải tỏa áp lực cho Thùy Linh sau hơn 1 tháng rưỡi nghỉ thi đấu vì chấn thương, giúp cô lấy lại nhịp thi đấu và sự tự tin trước chặng đường thách thức phía trước.

Korea Masters 2025 (thuộc hệ thống Super 300 của BWF World Tour) diễn ra tại Iksan, Hàn Quốc, quy tụ nhiều tay vợt mạnh trong khu vực châu Á. Với việc các đối thủ đáng gờm như Kim Ga Eun (Hàn Quốc) hay Manami Suizu (Nhật Bản) rút lui, cơ hội để Thùy Linh tiến sâu, thậm chí chạm tới danh hiệu đang rộng mở.

Theo phân nhánh, phải tới vòng bán kết, Linh mới chạm trán hạt giống đầu tiên, đối thủ dự kiến của tay vợt Việt Nam là Nozomi Okuhara (Nhật Bản), cựu số 1 thế giới hiện đang giữ hạng 33. Chung kết, dự kiến Thùy Linh sẽ đối đầu hạt giống số 1, Chiu Pin Chian (Đài Loan, Trung Quốc) đang giữ hạng 20 thế giới.

Ngoài Thùy Linh, Việt Nam cũng đón tin vui từ Nguyễn Hải Đăng. Ngôi sao hạng 55 thế giới đến từ Việt Nam vượt qua vòng 1 với chiến thắng 2-0 (21-13, 21-13) trước Kuo Kuan Lin (Đài Loan, Trung Quốc), anh sẽ chạm trán hạt giống số 4 Jeon Hyeok Jin (Hàn Quốc) tại vòng 2.

Đáng tiếc ở nội dung đôi nam, cặp Nguyễn Đình Hoàng / Trần Đình Mạnh chia tay giải khi để thua 1-2 trước bộ đôi người Hàn Quốc, Park Seung Min / Noh Jin Seong tại vòng 1.