Hot girl tennis Raducanu "quấn chặt" bạn trai sau khi thua 0-6 ở chung kết

Dù vừa phải nếm trải thất bại cay đắng trong trận chung kết giải Queen’s Club, "bông hồng lai" của làng tennis Anh quốc Emma Raducanu đã lập tức tìm thấy niềm an ủi ngọt ngào bên cạnh người yêu mới hơn cô 9 tuổi.

Raducanu không ngần ngại thể hiện tình cảm với bạn trai tại công viên

Đứng dậy sau thất bại bằng... một "trận cầu tình ái"

Chỉ vài giờ sau khi để thua tại giải đấu danh giá tại West Kensington (London), cánh săn ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc Emma Raducanu (23 tuổi) tay trong tay cùng John Friend (32 tuổi, một chuyên gia tài năng trong lĩnh vực Quan hệ công chúng (PR).

Trước đó, trên sân đấu của Queen’s Club, Raducanu đã có một giải đấu bùng nổ, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với phong độ đỉnh cao. Dù cuối cùng phải chịu gác vợt trước tay vợt 29 tuổi người Croatia, Donna Vekic trong trận chung kết (thua 0-6, 6-7), nhưng dường như mọi nỗi buồn thua trận của nhà cựu vô địch US Open đã nhanh chóng "bay màu".

Khoảnh khắc ngọt ngào giữa công viên London

Cặp đôi bị bắt gặp khi đang có một buổi hẹn hò vô cùng lãng mạn tại công viên Battersea, phía Tây Nam London. Raducanu cùng bạn trai thoải mái dắt chó đi dạo, đan chặt tay nhau và không ngần ngại trao nhau những ánh nhìn đắm đuối giữa đám đông.

Thậm chí, khi dừng chân nghỉ ngơi trên một chiếc ghế băng trong công viên, cặp đôi đã có một màn "khóa môi" cực kỳ tình tứ và quấn quýt.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ với truyền thông: "Emma và người đàn ông của cô ấy trông như thể họ chẳng có một chút lo lo lắng nào trên đời khi thong thả bước đi giữa dòng người. Họ nhìn nhau đầy say đắm. Nếu chỉ nhìn lúc đó, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng chỉ vài giờ trước, cô ấy vừa phải chịu một thất bại trên sân quần vợt. Mọi sự thất vọng đều biến mất hoàn toàn khi họ ôm lấy nhau. Họ không hề bận tâm hay ngại ngùng về việc thể hiện tình cảm, dù xung quanh có rất nhiều người".

Raducanu vẫn chưa thể có thêm danh hiệu WTA nào sau khi gây chấn động tại US Open 2021

Bước qua "lệnh cấm" của gia đình

Việc Raducanu công khai hạnh phúc bên tình mới đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, bởi trước đây, cô từng chia sẻ về sự nghiêm khắc của gia đình trong chuyện yêu đương: "Bố mẹ tôi từng phản đối rất kịch liệt chuyện tôi có bạn trai, vì họ cho rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc tập luyện chuyên nghiệp".

Trước khi đến với John Friend, Raducanu từng có giai đoạn hẹn hò kéo dài từ năm 2023 đến năm 2024 với Carlo Agostinelli (26 tuổi), một thiếu gia giàu có. Hiện tại, đại diện của Raducanu vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về mối quan hệ mới này, nhưng những hình ảnh rạng rỡ và hạnh phúc của tay vợt 23 tuổi tại công viên Battersea đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho người hâm mộ.