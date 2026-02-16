Các kiểu đón Tết Nguyên đán độc đáo của giới trẻ châu Á

Đối với giới trẻ châu Á, Tết Nguyên đán không chỉ đơn thuần là thời điểm chuyển giao năm cũ năm mới, mà còn là khoảng thời gian quý giá để nghỉ ngơi, tận hưởng không khí lễ hội và trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống theo cách riêng của thế hệ mình.

Theo dòng chảy hiện đại hóa, người trẻ vừa tiếp nhận cái mới, vừa giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và lan tỏa các phong tục lâu đời, giúp Tết cổ truyền tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Tại nhiều quốc gia châu Á, giới trẻ đã và đang đón Tết Nguyên đán bằng những hình thức rất đa dạng, vừa tôn trọng truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại, tạo nên những sắc màuvăn hóa độc đáo.

Giới trẻ Hàn Quốc và những nghi lễ truyền thống ngày Seollal

Ở Hàn Quốc, Tết Nguyên đán hay còn gọi là Seollal, là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Với giới trẻ, đây là thời điểm để thể hiện lòng kính trọng đối với tổ tiên và những bậc sinh thành thông qua các nghi thức truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ.

Một trong những nghi lễ không thể thiếu trong ngày đầu năm mới là “sebae”. Vào dịp này, các thành viên trong gia đình, từ người già đến người trẻ, đều mặc hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc, để thực hiện nghi lễ cúi lạy. Theo phong tục, con cháu sẽ cúi lạy ba lần trước bàn thờ tổ tiên, sau đó cúi lạy người lớn tuổi trong gia đình nhằm thể hiện sự tôn kính và gửi gắm mong ước về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Đáp lại hành động đó, người lớn sẽ trao cho thế hệ trẻ những lời chúc tốt đẹp cùng phong bao đỏ đựng tiền mừng tuổi, gọi là “sebaet-don”. Đây không chỉ là món quà mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng cho may mắn, tài lộc và sự chúc phúc trong năm mới.

Sau các nghi lễ trang trọng, cả gia đình thường quây quần tham gia nhiều trò chơi dân gian truyền thống như yutnori, bài hoa gostop, hoặc các hoạt động ngoài trời như thả diều, kéo co, bập bênh neoltwiggi, ném tên tuho, đá cầu jegichagi… Những trò chơi này góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, gắn kết các thế hệ trong gia đình.

Người trẻ tham gia vào nhiều trò chơi truyền thống. (Ảnh: Korea)

Về ẩm thực, canh bánh gạo Tteokguk là món ăn không thể thiếu trong ngày đầu năm mới của người Hàn Quốc. Món ăn gồm những lát bánh gạo mỏng, được nấu trong nước dùng từ thịt bò hoặc thịt gà. Theo quan niệm truyền thống, ăn Tteokguk vào dịp Seollal đồng nghĩa với việc mỗi người chính thức thêm một tuổi mới, tượng trưng cho sự trưởng thành và những điều may mắn trong năm mới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, xu hướng đón Tết của giới trẻ Hàn Quốc cũng có nhiều thay đổi. Những năm gần đây, không ít người trẻ lựa chọn không về quê sum họp gia đình mà tận dụng kỳ nghỉ dài để đi du lịch, nghỉ dưỡng hoặc làm thêm nhằm tăng thu nhập.

Tục ném quýt cầu duyên của giới trẻ Malaysia

Tại Malaysia, Tết Nguyên đán cũng mang những nét văn hóa rất riêng, đặc biệt là phong tục ném quýt xuống sông, một hoạt động vừa mang tính lễ hội, vừa gắn liền với ước mong tìm được nhân duyên.

Phong tục này diễn ra vào ngày Chap Goh Meh, tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Vào ngày này, các thiếu nữ chưa lập gia đình sẽ viết tên và thông tin liên lạc của mình lên những quả quýt, sau đó ném chúng xuống sông hoặc hồ. Hành động này được xem như một lời “ngỏ ý” kín đáo, gửi gắm hy vọng rằng quả quýt sẽ được một chàng trai độc thân vớt lên.

Theo phong tục, nam thanh niên nào vớt được quả quýt sẽ chủ động liên hệ với cô gái, mở ra cơ hội tìm hiểu và tiến tới mối quan hệ lâu dài. Ngày nay, nghi thức ném quýt không chỉ mang ý nghĩa cầu duyên mà còn trở thành một hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng cao. Sự kiện thường đi kèm với nhiều chương trình vui chơi, giải trí, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên không khí rộn ràng trong những ngày đầu xuân.

Các bạn trẻ sẽ sẽ viết tên và thông tin liên lạc của mình lên những quả quýt, sau đó ném chúng xuống sông hoặc hồ. (Ảnh: SevenPie)

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, ẩm thực ngày Tết của người Malaysia cũng để lại nhiều dấu ấn, trong đó nổi bật nhất là món yee sang (hay yu sheng). Đây là món salad đặc trưng có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa, được xem là biểu tượng của sự dư dả, may mắn, tài lộc và sức khỏe.

Yee sang thường gồm cá sống – phổ biến nhất là cá hồi – tượng trưng cho sự sung túc và trường thọ, cùng nhiều loại rau củ quả như cà rốt, củ cải, dưa leo, đôi khi có thêm xoài, tất cả được cắt sợi và trộn đều. Khi thưởng thức, mọi người cùng nhau trộn món ăn, vừa trộn vừa nói những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.

Giới trẻ Trung Quốc mặc Hán phục du xuân

Tại Trung Quốc, trong những năm gần đây, phong trào mặc Hán phục ngày càng lan rộng, đặc biệt trong giới trẻ. Hán phục là trang phục truyền thống của người Hán trước thời nhà Thanh (1644 – 1912), nổi bật với thiết kế tinh tế, đường nét hài hòa, phản ánh chiều sâu văn hóa và lịch sử lâu đời.

Vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều bạn trẻ Trung Quốc lựa chọn khoác lên mình Hán phục để du xuân, tham quan danh lam thắng cảnh, chụp ảnh và tham gia các hoạt động lễ hội. Việc mặc Hán phục không chỉ là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn cho thấy xu hướng phục hưng văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Mặc trang phục truyền thống vào dịp Tết Nguyên đán là một nét đẹp văn hoá tại Trung Quốc. (Ảnh: chinadaily)

Năm 2024, thành phố Tô Châu (Trung Quốc) đã triển khai chương trình cho phép hành khách mặc Hán phục được đi tàu điện ngầm miễn phí trong vòng một tuần dịp Tết Nguyên đán. Chính sách ưu đãi này xuất phát từ thực tế rằng xu hướng mặc Hán phục tham quan các điểm du lịch tại địa phương đang ngày càng phổ biến.

Bên cạnh đó, nhiều khu du lịch tại Trung Quốc hiện nay còn cung cấp dịch vụ cho thuê Hán phục, kèm theo trang điểm và làm tóc, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa truyền thống của giới trẻ và du khách.

Tết Nguyên đán tại Philippines

So với nhiều quốc gia châu Á khác, Philippines là một trong những nước công nhận Tết Nguyên đán muộn hơn. Mãi đến năm 2012, Tết Nguyên đán mới chính thức được công nhận là một trong những dịp lễ lớn tại quốc gia này.

Vào dịp Tết, người lao động Philippines được nghỉ làm và không phải đi làm. Tuy nhiên, không phải toàn bộ người dân đều tổ chức lễ này. Tết Nguyên đán chủ yếu được xem là ngày lễ truyền thống của cộng đồng người Philippines gốc Hoa.

Trung tâm tổ chức các hoạt động Tết lớn nhất là quận Binondo, nằm ở thủ đô Manila. Đây được xem là một trong những khu phố Tàu lâu đời nhất trên thế giới. Mỗi năm, Binondo đều tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán quy mô lớn với các màn biểu diễn rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Nhiều người dân tụ tập tại khu phố Binondo để ăn mừng năm mới.

Tương tự như Việt Nam, trong dịp Tết, người dân Philippines thường đi chùa hoặc nhà thờ để cầu nguyện cho một năm mới bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Riêng tại khu phố Binondo, không khí lễ hội càng trở nên sôi động với các màn múa lân, múa rồng và những màn pháo hoa rực rỡ. Theo quan niệm truyền thống, pháo hoa được đốt để xua đuổi tà ma, vận xui và chào đón những điều tốt lành trong năm mới.