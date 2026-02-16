Sáng 29 Tết, đào, mai, quất "rủ nhau" đồng loạt giảm giá, người dân Hà Nội đổ xô đi mua

Vào những ngày Tết Nguyên đán đã cận kề, tại các chợ hoa Xuân khu vực Mỹ Đình, Lạc Long Quân... không khí mua bán trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Chỉ còn chưa đầy 24h nữa sẽ bước sang năm mới 2026, nên lượng người đổ về các chợ hoa ngày một đông, ai cũng muốn sắm cho mình một cây cảnh thật ưng ý để về trưng Tết.

Năm nay phổ biến vẫn là các loại cành đào dáng huyền, nhỏ gọn phù hợp với không gian của nhiều hộ gia đình.

"Năm nay tôi thấy đào rẻ hơn nhiều so với năm ngoái mà mẫu mã rất đẹp, hôm nay tôi chọn được cành rất ưng ý", chị Mai Huyền (phường Cầu Giấy) chia sẻ.

Ngoài đào, quất cảnh, quất mini, quất bonsai cũng là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Người dân chọn chơi quất bởi những chùm quả vàng óng, sai trĩu quả tượng trưng cho một năm mới đủ đầy, ấm no.

Để vừa lòng khách mua, nhiều hộ kinh doanh đã "xả hàng" đồng giá 99k/cây quất mini (99.000 nghìn đồng)

Nhiều năm trở lại đây, xu hướng chơi mai ngày Tết cũng được nhiều người dân ưa chuộng, đây là loài hoa, cây cảnh đặc trưng của miền Nam mỗi độ Xuân về.

Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay, cây cảnh hoa mai tiêu thụ chậm hơn so với các loại cây cảnh khác. Tại các chợ hoa lớn không khó để bắt gặp những hình ảnh giảm giá 50%.

Anh Hùng - một tiểu thương bán đào tại khu vực sân vận động Mỹ Đình cho hay, chỉ còn chưa đầy 24h nữa là đến Tết, nên hạ giá nhiều sản phẩm để bán cho người dân mong thu hồi được vốn liếng.

Không chỉ quất, mai... đào cũng "đồng giá 500k" kể thu hút người đến mua hàng.

Chiêu bài "đồng giá", "xả hàng" được nhiều tiểu thương áp dụng nhằm hút khách và đẩy hàng tồn.