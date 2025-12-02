Hot girl điền kinh Mỹ Tiên khoe cơ bụng cuồn cuộn, xứng danh "nữ hoàng tốc độ"

💪 Hot girl điền kinh khoe cơ bụng cuồn cuộn múi

Trên trang cá nhân của mình mới đây, nữ VĐV điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã đăng ảnh đang chăm chỉ tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan với dòng chia sẻ: “Cô ấy vẫn ở đây dằm mưa, dãi nắng”.

Cơ bụng ấn tượng của Mỹ Tiên

Bức ảnh của Mỹ Tiên làm bạn bè và người hâm mộ trầm trồ khi cô để lộ vóc dáng chuẩn mực, đặc biệt là các múi cơ bụng cuồn cuộn, đầy khỏe khoắn đáng ngưỡng mộ. Rất nhiều đồng nghiệp ở cả bộ môn điền kinh lẫn các bộ môn khác cũng đã bình luận, dành lời khen cho hoa khôi này.

Được biết hiện tại, Mỹ Tiên duy trì luyện tập chăm chỉ với 2 buổi mỗi ngày. Cô đang thể hiện quyết tâm cao cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games mà mình đang nắm giữ.

🔥 Hoa khôi với gu thời trang nổi bật

Mỹ Tiên là một trong những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam nói chung và điền kinh nước nhà nói riêng ở SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan tới đây. Nữ VĐV quê Vĩnh Long đang là đương kim vô địch nội dung 100m rào nữ ở đấu trường Đông Nam Á.

Nhan sắc đời thường của Mỹ Tiên. Ảnh FBNV

Không chỉ sở hữu bảng thành tích đáng nể, hot girl 26 tuổi còn gây ấn tượng nhờ nhan sắc, vóc dáng nổi bật, gu thời trang đa dạng, từ thể thao đến đời thường. Không ít lần, Mỹ Tiên làm tất cả phải trầm trồ khi diện lên các trang phục đời thường đầy nữ tính. Trang cá nhân của cô hiện thu hút hơn 15.000 người theo dõi.

Mỹ Tiên gây chú ý khi sinh ra trong gia đình không có truyền thống về thể thao. Đến với điền kinh một cách tình cờ từ năm 12 tuổi, Mỹ Tiên trải qua khá nhiều khó khăn khi thường xuyên gặp chấn thương suốt 12 năm theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. Vượt qua thử thách, cô vụt sáng ở SEA Games 32 trên đất Campuchia với tấm HCV nội dung 100m rào nữ.

✊ Chỉ tiêu đầy thử thách của điền kinh Việt Nam

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33 với lực lượng đông đảo nhất trong số các môn với 51 tuyển thủ cùng chỉ tiêu giành khoảng 12 HCV, con số tương đương khoảng 1/8 chỉ tiêu mà toàn đoàn thể thao Việt Nam đặt ra.

Đây cũng là đội tuyển có chỉ tiêu thành tích cao nhất của đoàn. Mục tiêu này được đánh giá có nhiều thử thách khi mà các đội tuyển điền kinh trong khu vực, đặc biệt là chủ nhà Thái Lan rất mạnh với nhiều ngôi sao nhập tịch.

Môn điền kinh tại SEA Games 33 có tổng cộng 47 bộ huy chương, tranh tài từ ngày 10-16/12 tại sân vận động Supachalasai ở Bangkok (Thái Lan). Trước đó tại SEA Games 32, điền kinh Việt Nam đã đạt được 40 huy chương (12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ).