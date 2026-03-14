Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Elche: Tiếp đà thăng hoa (La Liga)

Laliga | 3h, 15/3 | Bernabeu Real Madrid 0 - 0 Elche (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Elche Elche Điểm Courtois Carvajal Asencio Huijsen Garcia Valverde Camavinga Tchouameni Guler Vinicius Brahim Điểm Dituro Chust Affengruber Petrot Josan Febas Aguado Valera Neto Silva Rodriguez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Elche Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Garcia, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Guler, Vinicius, Brahim Dituro, Chust, Affengruber, Petrot, Josan, Febas, Aguado, Valera, Neto, Silva, Rodriguez

Chủ nhà đang thăng hoa

Real Madrid vừa có đêm thi đấu cực thăng hoa trước Man City tại Champions League hồi giữa tuần. Họ giành chiến thắng trước đối thủ tới từ Anh với tỉ số 3-0. Trước đó, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo tại La Liga. Trong khi đó, đội khách đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn khi không thắng 10 vòng gần nhất! Hiện tại, họ chỉ còn hơn 1 điểm so với nhóm xuống hạng.

Tình hình lực lượng

Real Madrid sẽ gặp khó khăn về mặt lực lượng khi vắng ít nhất 6 cầu thủ trong trận đấu này. Mbappe, Bellingham Rodrygo, Militao đều chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Ferland Mendy và David Alaba cũng mới nhập viện. Trong khi Mastantuano bị treo giò.