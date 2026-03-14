Video bóng đá Becamex TP HCM - Hà Tĩnh: Siêu phẩm mở điểm, bùng nổ hiệp hai (V-League)

Hiệp một nhìn chung không có nhiều cơ hội được tạo ra khi không đội nào làm chủ thế trận. Tình huống đáng chú ý xảy ra khi Việt Cường ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của Văn Hạnh bên phía Hà Tĩnh, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m cho Becamex TP HCM được hưởng quả phạt đền. Nhưng sau khi xem VAR, vị “vua áo đen” đã đảo ngược quyết định.

Tỷ số chung cuộc: Becamex TP HCM 2-0 Hà Tĩnh (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Becamex TP HCM: Tùng Quốc (70'), Hugo Alves (86')

Đội hình xuất phát

Becamex TP HCM: Minh Toàn; Tấn Tài, Tùng Quốc, Hoàng Hưng, Đình Khương, Milos; Hugo Alves, Thanh Hậu, Minh Khoa; Việt Cường, Ugochukwu Oduenyi.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Viết Triều, Duy Thường, Sỹ Hoàng, Tấn Tài, Đức Việt, Trọng Hoàng, Onoja, Lê Viktor, Atshimene.

