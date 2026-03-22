Hoa "Siêu vòng 1" đại chiến Hòa "Bưởi", bùng nổ sới vật với cú tát gây tranh cãi

Mùa hội làng 2026 dần khép lại và những sới vật không còn nhộn nhịp như trước, cộng đồng yêu vật cổ truyền lại chia sẻ những clip, hình ảnh những trận đấu vật cũ. Trong dòng chảy hoài niệm ấy, màn đối đầu giữa Hòa “Bưởi” và Hoa “siêu vòng 1” bất ngờ “hot” trở lại, vấn đề ngoài chuyên môn là tình huống gây tranh cãi từng khiến mạng xã hội dậy sóng.

Những lần Hòa "Bưởi" (ngoài cùng bên trái) và Nguyễn Hoa gặp nhau đều rất căng thẳng

Cú tát gây tranh cãi và kết quả thất vọng

Cuộc chạm trán giữa hai đô nữ tại hội vật Bến Đố Tam Giang (Bắc Ninh) năm 2025 vốn đã được chờ đợi bởi sự tương phản rõ rệt. Một bên là Hòa “Bưởi”, kỹ thuật, nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm. Bên kia là Hoa “siêu vòng 1”, sở hữu thể hình, sức mạnh có phần nhỉnh hơn.

Thế trận đang giằng co thì bất ngờ bị phá vỡ bởi tình huống Nguyễn Hoa vung tay tát thẳng vào mặt đối thủ. Khoảnh khắc này lập tức khiến khán giả xung quanh xôn xao, còn khi được chia sẻ lại trên mạng xã hội, nó nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động này đi ngược tinh thần thượng võ của vật cổ truyền. Một số khác lại nhìn nhận đây là hệ quả của áp lực thi đấu và va chạm căng thẳng trên sới. Tuy nhiên, điều khiến trận đấu thực sự đáng nhớ lại nằm ở phản ứng của Hòa “Bưởi”.

Không mất bình tĩnh, không đáp trả bằng cảm xúc, cô nhanh chóng lấy lại thế trận. Chỉ ít phút sau, Hòa tận dụng sơ hở, bốc gọn hai chân đối thủ và quật ngã dứt khoát. Chiến thắng đến như một câu trả lời rõ ràng, khép lại trận đấu trong sự thán phục của người xem.

Khi bản lĩnh và kỹ thuật lên tiếng

Đây không phải lần duy nhất Hòa “Bưởi” vượt qua Hoa “siêu vòng 1”. Trong một lần tái đấu khác tại Bắc Ninh, nữ đô vật quê Bắc Giang tiếp tục cho thấy sự khác biệt nằm ở tư duy thi đấu.

Trước đối thủ có sức mạnh và khả năng gây áp lực tốt, Hòa chọn cách di chuyển linh hoạt, đánh vào điểm yếu và chờ thời cơ. Sự tinh quái trong từng miếng đánh giúp cô thêm một lần giành chiến thắng, dù không hề dễ dàng.

Trên mạng xã hội, nhiều người xem lại các clip đều chung nhận xét rằng, chính sự điềm tĩnh đã làm nên thương hiệu của Hòa. Khi đối thủ nóng vội, cô càng lạnh lùng, khi trận đấu trở nên hỗn loạn, cô lại càng kiểm soát tốt hơn.

Ở thời điểm hiện tại, khi Hòa “Bưởi” ít xuất hiện hơn và thậm chí có tin cô sắp lập gia đình, nhiều người càng có lý do để nhắc lại những trận đấu làm nên tên tuổi của cô. Từ chiến thắng trước các đô nam cho tới những màn đối đầu nảy lửa với các đối thủ nữ hàng đầu, tất cả tạo nên hình ảnh một “chiến thần sới vật” đúng nghĩa.