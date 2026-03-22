Trực tiếp bóng đá Tottenham - Nottingham Forest: Cuộc đua trụ hạng cam go (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h15, 22/3 | Tottenham Hotspur Tottenham 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Vicario Porro Romero Van de Ven Spence Sarr Gray Tel Simons Richarlison Kolo Muani Điểm Sels Aina Milenkovic Murillo Williams Anderson Sangare McAtee Gibbs-White Dominguez Jesus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Gray, Tel, Simons, Richarlison, Kolo Muani Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, McAtee, Gibbs-White, Dominguez, Jesus

Cuộc đua trụ hạng cam go

Tottenham hiện nắm trong tay 30 điểm ở Ngoại hạng Anh, trong khi Nottingham Forest có ít hơn 1 điểm. Hiện họ không nắm trong nhóm "cầm đèn đỏ", nhưng có khoảng cách không hề xa nhóm này. Tottenham chỉ hơn 1 điểm, còn Nottingham Forest xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Rõ ràng 2 đội bóng này không hề muốn bị chia điểm hoặc thua ở trận tới. Tottenham có quyết tâm lớn hơn cả, bởi đội bóng từng xếp trong nhóm đầu như họ mà phải xuống hạng sẽ gây ra sự thất vọng rất lớn.

Nhưng Nottingham Forest lại là đối thủ kỵ rơ của Tottenham. Trong 3 trận gần nhất 2 đội gặp nhau, Nottingham Forest toàn thắng.