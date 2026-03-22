Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Công an Hà Nội: Thực lực đáng gờm của đội áp chót (V-League)
(18h, 22/3, đá bù vòng 13 V-League) Đà Nẵng đang đứng áp chót BXH nhưng họ đang bất bại 3 vòng liên tiếp và đã suýt kéo Nam Định vào loạt luân lưu ở Cúp quốc gia.
V-League | 18h, 22/3 | Hòa Xuân
Điểm
Văn Toản
Đức Anh
Ngọc Hải
Duy Cương
Văn Sơn
Hồng Phúc
Lopez
Anh Tuấn
Văn Hữu
Milan Makaric
Ribamar
Điểm
Nguyễn Filip
Đình Trọng
Việt Anh
Văn Hậu
Văn Đô
Thành Long
Mauk
Quang Vinh
Quang Hải
Alan
Leo Artur
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Công an Hà Nội nhắm tạo cách biệt 7 điểm
Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của Thể Công Viettel đồng nghĩa Công an Hà Nội vẫn chưa thể bứt đi hẳn ở vị trí đầu bảng V-League. Họ hơn Thể Công 4 điểm nhưng đá thiếu 1 trận, nên trận tối nay sẽ là lúc xác định xem cự ly giữa 2 đội đua vô địch là bao nhiêu, với mục tiêu cho CAHN không gì khác là tạo ra cách biệt 7 điểm.
CAHN đang thể hiện phong độ rất tốt, dù thua derby Thủ Đô nhưng sau đó họ đã trở lại mạch thắng khi đánh bại đối thủ mạnh Ninh Bình. Lực lượng của Công an Hà Nội cũng đang ở phong độ ổn định, khiến việc mất Đình Bắc do án treo giò không thực sự ảnh hưởng nhiều.
Đà Nẵng và cuộc đào thoát khỏi nhóm nguy hiểm
Đà Nẵng đang ở đáy bảng xếp hạng cách đây khoảng 4-5 vòng đấu, nhưng 3 trận không thua liên tiếp đã kéo họ lên vị trí áp chót với chỉ 1 điểm ít hơn PVF-CAND, nhưng đáng chú ý là họ chỉ kém Thanh Hóa 1 điểm trong khi đá ít hơn 1 trận. Chỉ 1 kết quả hòa trước CAHN cũng sẽ đưa Đà Nẵng vọt hẳn ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Phong độ của đội bóng này đang có dấu hiệu tiến bộ rất tích cực, ngay cả mới đây họ cũng chỉ bị loại khỏi Cúp quốc gia bởi Nam Định sau khi đã suýt gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ nếu không vì xà ngang. Do đó đây sẽ là một trận chiến hứa hẹn khó nhằn cho CAHN.
(Tứ kết) Thể Công Viettel đã đánh bại đội hạng Nhất là Bắc Ninh, qua đó giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia.
-22/03/2026 12:20 PM (GMT+7)