Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Công an Hà Nội: Thực lực đáng gờm của đội áp chót (V-League)

V-League | 18h, 22/3 | Hòa Xuân Đà Nẵng 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Đà Nẵng vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Văn Toản Đức Anh Ngọc Hải Duy Cương Văn Sơn Hồng Phúc Lopez Anh Tuấn Văn Hữu Milan Makaric Ribamar Điểm Nguyễn Filip Đình Trọng Việt Anh Văn Hậu Văn Đô Thành Long Mauk Quang Vinh Quang Hải Alan Leo Artur Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Đà Nẵng Đà Nẵng Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Toản, Đức Anh, Ngọc Hải, Duy Cương, Văn Sơn, Hồng Phúc, Lopez, Anh Tuấn, Văn Hữu, Milan Makaric, Ribamar Nguyễn Filip, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Hậu, Văn Đô, Thành Long, Mauk, Quang Vinh, Quang Hải, Alan, Leo Artur

Công an Hà Nội nhắm tạo cách biệt 7 điểm

Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của Thể Công Viettel đồng nghĩa Công an Hà Nội vẫn chưa thể bứt đi hẳn ở vị trí đầu bảng V-League. Họ hơn Thể Công 4 điểm nhưng đá thiếu 1 trận, nên trận tối nay sẽ là lúc xác định xem cự ly giữa 2 đội đua vô địch là bao nhiêu, với mục tiêu cho CAHN không gì khác là tạo ra cách biệt 7 điểm.

CAHN đang thể hiện phong độ rất tốt, dù thua derby Thủ Đô nhưng sau đó họ đã trở lại mạch thắng khi đánh bại đối thủ mạnh Ninh Bình. Lực lượng của Công an Hà Nội cũng đang ở phong độ ổn định, khiến việc mất Đình Bắc do án treo giò không thực sự ảnh hưởng nhiều.

Đà Nẵng và cuộc đào thoát khỏi nhóm nguy hiểm

Đà Nẵng đang ở đáy bảng xếp hạng cách đây khoảng 4-5 vòng đấu, nhưng 3 trận không thua liên tiếp đã kéo họ lên vị trí áp chót với chỉ 1 điểm ít hơn PVF-CAND, nhưng đáng chú ý là họ chỉ kém Thanh Hóa 1 điểm trong khi đá ít hơn 1 trận. Chỉ 1 kết quả hòa trước CAHN cũng sẽ đưa Đà Nẵng vọt hẳn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phong độ của đội bóng này đang có dấu hiệu tiến bộ rất tích cực, ngay cả mới đây họ cũng chỉ bị loại khỏi Cúp quốc gia bởi Nam Định sau khi đã suýt gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ nếu không vì xà ngang. Do đó đây sẽ là một trận chiến hứa hẹn khó nhằn cho CAHN.