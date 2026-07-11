Hoa khôi pickleball Đặng Yến vô địch giải 400 triệu đồng, á hậu Ánh Vương được vinh danh

🏆 Hoa khôi Đặng Yến góp công lớn giúp đội nhà vô địch

Trong ngày 10/7, giải Mr & Miss Pickleball Vietnam 2026 tổ chức tại The Grand Ho Tram (Xã Hồ Tràm, TP.HCM) diễn ra nội dung Đồng đội Celebrities, nội dung hấp dẫn nhất giải đấu không chỉ về chuyên môn mà còn có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp…nổi tiếng.

Đặng Yến tỏa sáng cùng đội nhà vô địch

10 đội (mỗi đội từ 4-6 thành viên) được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn theo thể thức lần lượt là 1 trận đôi nam, 1 trận đôi nữ và 2 trận đôi nam nữ. Nếu hòa 2-2 thì hai đội sẽ tiến hành thi đấu Dream Breaker (set phụ) gồm 2 trận đơn nam và 2 trận đơn nữ chạm 21 điểm thắng. Hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành suất vào bán kết.

Trải qua một ngày tranh tài hấp dẫn và nhiều bất ngờ, chức vô địch đã thuộc về Team Elite Star với các thành viên là Nguyễn Minh Giang, Phan Lê Minh Trí, Nguyễn Phạm Quỳnh Thanh, Lương Thị Trúc Hà và Đặng Yến. Trong trận chung kết, Team Elite Star thể hiện phong độ đỉnh cao khi giành chiến thắng trọn vẹn 3-0 ở các trận đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ trước Team Phê Pickleball (Nguyễn Văn Lâm, Trần Hữu Tài, Nguyễn Thị Hương Ly và Lê Vũ Đan Phương).

Đặc biệt, hoa khôi Đặng Yến góp công lớn trong chức vô địch của đội nhà khi xuất sắc giành chiến thắng ở cả hai trận đôi nữ và đôi nam nữ. Trước đó, phong độ tốt của cựu chủ công bóng chuyền này đã giúp đội nhà một mạch vào chung kết.

🎖️ Á hậu Ánh Vương nhận giải đặc biệt, dàn người đẹp Team Fulla giành hạng Ba

Chức vô địch giúp Team Elite Star nhận cúp cùng nhiều quà tặng với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Với ngôi á quân, Team Phê Pickleball nhận phần thưởng có tổng giá trị hơn 40 triệu đồng.

Dàn người đẹp giành hạng 3 chung cuộc

Trong khi đó ở trận tranh hạng Ba, Team Fulla gồm dàn người đẹp Hoài Phương (Maya Phương), Giang Phạm, Á hậu Bling cùng các tay vợt nam Nguyễn Phúc Huynh, Lê Phạm Anh Tuấn, và Bùi Đức Lộc đã thắng nghẹt thở 21-20 trong loạt Dream Breaker (set phụ) trước Team Honeycomb để mang về danh hiệu cho đội nhà. Team Fulla nhận tổng giải thưởng hơn 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó trong buổi lễ phát thưởng, hàng loạt giải thưởng phụ danh giá nhằm vinh danh các cá nhân nổi bật của giải cũng đã được trao. Trong đó, 2 giải thưởng phụ nhận được nhiều sự quan tâm nhất là Mr (Nam vương) và Miss (hoa hậu) Pickleball Vietnam lần lượt thuộc về nam tay vợt Valentin Tran và á hậu Ánh Vương. Mỗi giải có giá trị quà tặng 50 triệu đồng kèm vương miện và quyền trượng được thiết kế tinh xảo.

Á hậu Ánh Vương nhận giải Miss Pickleball Vietnam

Các giải thưởng phụ khác (mỗi giải có giá trị quà tặng 10 triệu đồng): Sophia challenge (thuộc về tay vợt Sophia Phương Anh và Nguyễn Xuân Yến). ⁠Best Dressed – Trang phục đẹp nhất (Hot girl Hoài Phương). Guest Star Of The Day (Trương Đình Hùng). ⁠Play Of The Day (Nguyễn Văn Lâm). ⁠Best Sportsmanship (Lý Quý Chánh). ⁠Fan Favorite (Cecillie Nguyễn). Nữ VĐV cống hiến nhất giải (diễn viên Trịnh Thu Phương).