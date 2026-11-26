Alcaraz nguy cơ mất núi tiền ở ATP Finals

Alcaraz xuất sắc vô địch ATP Finals lần đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng lại không được nhận về số tiền lớn như mong muốn. Cụ thể, "tiểu Nadal" ban đầu hưởng 5.171.000 USD tiền thưởng. Nhưng phía Italia áp dụng mức thuế 30% với tiền thưởng mà các VĐV không đến từ Italia. Điều đó đồng nghĩa Alcaraz nộp lại 1.551.000 USD tiền thuế.

Alcaraz bị trừ rất nhiều tiền thưởng ở ATP Finals 2026

Ngoài ra, Alcaraz vẫn giữ nơi cư trú tại Murcia, nên tiền thưởng tiếp tục bị trừ. Anh nộp thêm 880.000 USD. Như vậy, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ thực nhận về tay 2.740.000 USD.

Rinderknech từ chối xét nghiệm doping

Tờ L'Equipe đưa tin về việc Arthur Rinderknech bị cáo buộc từ chối xét nghiệm doping. Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) sau đó đã xác nhận cáo buộc này khi Rinderknech từ chối xét nghiệm doping ở Brittany vào tháng 6. Dự kiến, Rinderknech có thể bị cấm thi đấu tới 4 năm.

Boris Becker tiếc cho Sinner

Sinner đã phải phẫu thuật để giải quyết dứt điểm chấn thương đầu gối. Một số nguồn tin cho rằng tay vợt 25 tuổi này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tháng nữa, trong khi những nguồn khác lại cho rằng anh có thể chỉ trở lại vào đầu mùa giải sân đất nện vào tháng 4 năm sau.

Huyền thoại quần vợt Boris Becker tỏ ra tiếc nuối: "Quần vợt không còn như xưa nữa khi thiếu cậu! Hẹn gặp lại sớm, nhà vô địch".

Con trai của Tyson Fury muốn nối nghiệp bố

Prince, con trai của Tyson Fury, sắp có màn ra mắt sàn đấu quyền anh và sẽ thu hút sự chú ý của công chúng. Võ sĩ trẻ đầy triển vọng này mới 15 tuổi, nhưng cao tới 1m88 và nặng 91kg. Anh đã cho thấy những dấu hiệu rằng bản thân có thể trở thành võ sĩ hạng nặng giống như bố mình.