Trực tiếp bóng đá Porto - Nottingham Forest: Hiểm họa ở "Hang rồng" (Europa League)

2h, 10/4 | Dragao Porto 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Porto vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm D.Costa A.Costa Bednarek Kiwior Sanusi Froholdt Varela Fofana Gomes Moffi Sainz Điểm Sels Williams Milenkovic Murillo Netz Sangare Dominguez Ndoye Gibbs-White Hudson-Odoi Jesus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Porto Porto Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: D.Costa, A.Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi, Froholdt, Varela, Fofana, Gomes, Moffi, Sainz Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Netz, Sangare, Dominguez, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Porto thăng hoa, nuôi mộng “ăn ba”

Porto đang trải qua mùa giải 2025/26 đầy ấn tượng khi dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha, tạo khoảng cách 5 điểm với đội xếp sau. Dưới sự dẫn dắt của HLV Francesco Farioli, “Những chú Rồng” vẫn còn nguyên cơ hội giành cú ăn ba khi đã vào tứ kết Europa League và bán kết Taca de Portugal.

Dù từng thất bại trước Sporting Lisbon ở cúp quốc gia, Porto nhanh chóng lấy lại phong độ với chuỗi 6 trận bất bại. Đặc biệt, sân Dragao đang là điểm tựa vững chắc khi họ thắng toàn bộ 5 trận sân nhà tại Europa League mùa này, tạo lợi thế lớn trước cuộc tiếp đón Nottingham.

Nottingham lì lợm, sẵn sàng gây bất ngờ

Nottingham Forest đang viết nên hành trình đáng nhớ tại châu Âu trong lần trở lại sau hơn 30 năm. Họ phải vượt qua vòng play-off và liên tiếp những thử thách khó khăn, trong đó có chiến thắng nghẹt thở trước Midtjylland ở vòng 1/8 sau loạt luân lưu.

Phong độ gần đây của đại diện nước Anh cũng rất tích cực, nổi bật là chiến thắng trước Tottenham giúp củng cố sự tự tin. Dưới thời HLV Vitor Pereira, Nottingham cho thấy sự khó chịu trên sân khách khi chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, hứa hẹn sẽ là thử thách không dễ cho Porto.