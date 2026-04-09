Freiburg vs Celta de Vigo
Porto vs Nottingham Forest
Bologna vs Aston Villa
Trực tiếp bóng đá Porto - Nottingham Forest: Hiểm họa ở "Hang rồng" (Europa League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Europa League 2025-26

(2h, 10/4, tứ kết lượt đi Europa League) Porto với phong độ thăng hoa trên sân nhà sẽ chạm trán Nottingham Forest, đội bóng đang gây bất ngờ lớn tại Europa League, hứa hẹn màn so tài hấp dẫn ở tứ kết.

2h, 10/4 | Dragao

Porto
0 - 0
Nottingham Forest
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
D.Costa, A.Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi, Froholdt, Varela, Fofana, Gomes, Moffi, Sainz
Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Netz, Sangare, Dominguez, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Porto thăng hoa, nuôi mộng “ăn ba”

Porto đang nuôi mộng “ăn ba” mùa này

Porto đang trải qua mùa giải 2025/26 đầy ấn tượng khi dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha, tạo khoảng cách 5 điểm với đội xếp sau. Dưới sự dẫn dắt của HLV Francesco Farioli, “Những chú Rồng” vẫn còn nguyên cơ hội giành cú ăn ba khi đã vào tứ kết Europa League và bán kết Taca de Portugal.

Dù từng thất bại trước Sporting Lisbon ở cúp quốc gia, Porto nhanh chóng lấy lại phong độ với chuỗi 6 trận bất bại. Đặc biệt, sân Dragao đang là điểm tựa vững chắc khi họ thắng toàn bộ 5 trận sân nhà tại Europa League mùa này, tạo lợi thế lớn trước cuộc tiếp đón Nottingham.

Nottingham lì lợm, sẵn sàng gây bất ngờ

Nottingham Forest đang viết nên hành trình đáng nhớ tại châu Âu trong lần trở lại sau hơn 30 năm. Họ phải vượt qua vòng play-off và liên tiếp những thử thách khó khăn, trong đó có chiến thắng nghẹt thở trước Midtjylland ở vòng 1/8 sau loạt luân lưu.

Phong độ gần đây của đại diện nước Anh cũng rất tích cực, nổi bật là chiến thắng trước Tottenham giúp củng cố sự tự tin. Dưới thời HLV Vitor Pereira, Nottingham cho thấy sự khó chịu trên sân khách khi chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, hứa hẹn sẽ là thử thách không dễ cho Porto.

8

Atlético Madrid - Barcelona 15.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 15/04
Thể lệ
Theo Tiến Tài

Nguồn:

-09/04/2026 16:54 PM (GMT+7)
