Hấp dẫn tennis Australian Open ngày 6: Alcaraz tăng tốc, Medvedev - Zverev khẳng định bản lĩnh

Carlos Alcaraz - Corentin Moutet: Khoảng 9h30, 23/1 (vòng 3 đơn nam)

Alcaraz bước vào vòng 3 Australian Open 2026 với trạng thái “chưa bung hết công suất”, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để kiểm soát mọi thứ trong tay. Hai trận thắng trước Adam Walton và Yannick Hanfmann đều có tie-break, cho thấy tay vợt số 1 ATP chưa đạt điểm rơi tối đa, song đó cũng là hình ảnh quen thuộc của Alcaraz ở giai đoạn đầu các Grand Slam, chơi vừa đủ, tăng tốc đúng lúc.

Alcaraz (bên trái) được dự báo không gặp nhiều khó khăn trước Moutet (bên phải)

Đối thủ tiếp theo của anh, Moutet, là mẫu tay vợt ngẫu hứng, giàu sáng tạo và không ngại phá nhịp đối phương. Tay vợt người Pháp đang có giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp, lần đầu được xếp hạt giống tại Australian Open và tiến vào vòng 3 khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Moutet chưa từng vượt qua vòng 3 tại Melbourne và chưa có kinh nghiệm đối đầu với những “quái vật” ở đỉnh cao Grand Slam như Alcaraz.

Về mặt chuyên môn, Moutet có thể gây khó chịu bằng khả năng thay đổi nhịp độ, drop-shot và những pha xử lý bất ngờ. Nhưng trên mặt sân cứng ngoài trời, Alcaraz vượt trội ở mọi khía cạnh, tốc độ, sức mạnh, khả năng phòng ngự phản công và đặc biệt là bản lĩnh trong những thời khắc then chốt.

Đây cũng là trận đấu Alcaraz hiểu rằng anh cần giải quyết nhanh gọn, trong bối cảnh đang hướng tới mục tiêu Career Grand Slam (vô địch cả 4 Grand Slam) và chịu nhiều sự chú ý sau chia tay HLV Juan Carlos Ferrero.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 3-0.

Alexander Zverev - Cameron Norrie: Khoảng 14h30, 23/1 (vòng 3 đơn nam)

Norrie bước vào vòng 3 với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng bốn set trước Emilio Nava, nhưng thử thách mang tên Zverev rõ ràng ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Tay vợt Đức, á quân Australian Open 2025, đang cho thấy khả năng chịu tải tốt khi đã bị kéo dài ở cả hai trận đầu, qua đó sớm “nóng máy” tại Melbourne.

Zverev (bên trái) chưa từng thua đối thủ người Anh

Lịch sử đối đầu không ủng hộ Norrie khi anh thua cả 6 lần chạm trán Zverev, trong đó 5 trận kết thúc sau ba set. Điểm tựa hiếm hoi của tay vợt Anh là trận thua sát nút 5 set tại Australian Open 2024, nhưng để tái hiện kịch bản đó, Norrie cần Zverev sa sút rõ rệt, điều khó xảy ra nếu vấn đề cổ chân của hạt giống số 3 không nghiêm trọng.

Với lợi thế vượt trội về giao bóng, sức mạnh từ cuối sân và khả năng áp đặt thế trận, Zverev nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu. Norrie có thể “câu giờ” bằng sự bền bỉ, nhưng rất khó tạo đột biến.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng gọn 3-0.

Daniil Medvedev - Fabian Marozsan: Khoảng 7h30, 23/1 (vòng 3 đơn nam)

Medvedev đang âm thầm trở lại hình ảnh quen thuộc của một “cỗ máy chiến thắng” tại Melbourne Park. Sau năm 2025 đáng quên ở các Grand Slam, tay vợt Nga cho thấy sự ổn định và bản lĩnh khi vượt qua Jesper de Jong trong ba set, rồi ngược dòng đánh bại Quentin Halys sau bốn set, dấu hiệu cho thấy anh đã lấy lại nhịp độ thi đấu đỉnh cao.

Medvedev (bên trái) đang lấy lại phong độ vốn có

Marozsan là đối thủ không dễ chịu, đủ táo bạo và ngẫu hứng để tạo bất ngờ. Tuy nhiên, thực tế đối đầu lại hoàn toàn nghiêng về Medvedev, hai lần chạm trán trước đây, Marozsan chưa từng thắng nổi một set. Lối chơi phòng ngự phản công bền bỉ, khả năng đọc tình huống và xử lý điểm số quan trọng của Medvedev tỏ ra đặc biệt hiệu quả trước tay vợt người Hungary.

Nếu duy trì được sự tập trung như hai trận đầu, Medvedev nhiều khả năng sẽ không cho Marozsan cơ hội bám đuổi. Sự chênh lệch về kinh nghiệm Grand Slam và khả năng kiểm soát thế trận là quá rõ ràng.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng 3-0.

Australian Open ngày 23/1 còn những trận hấp dẫn khác: Nội dung đơn nam: Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina: Màn so tài giàu thể lực và nhịp độ cao, nơi khả năng bền bỉ và những loạt rally dài có thể quyết định cục diện. Frances Tiafoe - Alex De Minaur: Cặp đấu tốc độ bậc nhất vòng này, giữa sức mạnh ngẫu hứng của Tiafoe và lối đánh phòng ngự phản công cực khó chịu của De Minaur. Francisco Cerundolo - Andrey Rublev: Thử thách thực sự cho Rublev trước một đối thủ đánh topspin nặng và không ngại kéo dài trận đấu. Nội dung đơn nữ: Karolina Muchova – Magda Linette: trận đấu thiên về chiến thuật và sự khéo léo, hứa hẹn nhiều diễn biến giằng co. Elina Svitolina - Diana Shnaider: Kinh nghiệm và bản lĩnh của Svitolina đối đầu sức trẻ đang lên. Elena-Gabriela Ruse - Mirra Andreeva: Màn chạm trán thú vị giữa một tay vợt giàu biến hóa và tài năng trẻ được kỳ vọng bùng nổ. Aryna Sabalenka - Anastasia Potapova: Tay vợt Belarus, Sabalenka, được đánh giá vượt trội trước Potapova, nhưng sự lì lợm và khả năng kéo dài trận đấu của tay vợt Nga có thể khiến hạt giống số 1 phải dè chừng.

Lịch thi đấu Australian Open 2026 ngày 23/1