12 VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất tại SEA Games 33

Đinh Phương Thành, 30 tuổi, là VĐV thể dục dụng cụ Việt Nam giàu thành tích nhất lịch sử SEA Games với 13 HC vàng. Trong 5 kỳ gần nhất, anh lần lượt giành 4, 2, 2, 3 và 2 chiếc. Sở trường của VĐV người Hà Nội là hai nội dung xà đơn và xà kép. Anh cũng là VĐV giàu thành tích nhất của Việt Nam dự SEA Games 33, do Nguyễn Thị Huyền (14 HC vàng SEA Games ở điền kinh) đã giải nghệ.

Nguyễn Thị Huyền từ giã sự nghiệp, đồng nghĩa Nguyễn Thị Oanh là VĐV điền kinh Việt Nam giàu thành tích nhất hiện tại với 12 HC vàng SEA Games. Nữ VĐV 30 tuổi người Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) có sở trường chạy 1.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Cô nổi tiếng khi từng giành hai HC vàng chỉ trong 30 phút tại SEA Games 32.

Nguyễn Huy Hoàng 25 tuổi, là VĐV còn lại của Việt Nam đã giành trên 10 HC vàng SEA Games dự Đại hội lần này, với 11 chiếc qua bốn kỳ. Sở trường của VĐV người Quảng Bình (nay là Quảng Trị) là các nội dung bơi tự do 400m, 800m và 1.500m. Ngoài ra, anh còn thi đấu ở nội dung 200m bướm hay 4x200m tự do.

Ở SEA Games 31, tay chèo canoeing Nguyễn Thị Hương nằm trong nhóm VĐV nổi bật khi giành tới 5 HC vàng trên sân nhà. Khi canoeing không được Campuchia đưa vào Đại hội kỳ trước, nữ VĐV 24 tuổi vẫn giành thêm ba HC vàng ở nội dung môn thuyền truyền thống. Tổng cộng, cô đã giành 8 HC vàng SEA Games. Kỳ này, cô sẽ trở lại thi đấu ở canoeing.

Đã 20 năm kể từ khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành tới 4 HC vàng cờ vua, tại SEA Games 23 ở Philippines, ở tuổi 15. Do Lê Quang Liêm không dự SEA Games lần này, Trường Sơn vẫn là niềm hy vọng số một của Việt Nam, với 8 HC vàng đã giành được tại các kỳ Đại hội. Đại kiện tướng 35 tuổi sẽ được các đàn em Lê Tuấn Minh.

Tuy nhiên môn cờ vua ở đại hội lần này chỉ có một nội dung Trường Sơn - Tuấn Minh có thể giành huy chương, là cờ nhanh quốc tế đồng đội. Các nội dung cờ khác là cờ ASEAN và cờ makruk (tương tự cờ ốc).

Cũng ở tuổi 35 như Trường Sơn, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật đã giành 7 HC vàng SEA Games. Thành tích của anh chỉ đứng sau Vũ Thành An (8 HC vàng các nội dung kiếm chém). Tuy nhiên, Thành An không sang Thái Lan lần này.

Tiến Nhật có sở trường đấu kiếm ba cạnh. Anh từng vô địch nội dung kiếm ba cạnh cá nhân ba kỳ liên tiếp, trước khi thất bại ở bán kết kỳ trước. Đây là cơ hội để kiếm thủ người TP HCM đòi lại ngai vàng.

Cũng như Tiến Nhật, Dương Thúy Vi đã giành 7 HC vàng wushu tại SEA Games, từ năm 2013. Nữ VĐV 32 tuổi có sở trường ở các nội dung Đao thuật và Thương thuật, nhưng cũng có thể thi đấu Trương thuật và Trường quyền.

Một nữ VĐV khác cũng đã giành 7 HC vàng SEA Games là cua-rơ Nguyễn Thị Thật. Ở tuổi 32, nữ VĐV người An Giang (nay thuộc Kiên Giang) vẫn là niềm kỳ vọng số một của xe đạp Việt Nam. Cô không có đối thủ ở nội dung đường trường trong khu vực.

Là mẹ của hai con, Phạm Thị Huệ vẫn sẽ dự SEA Games 33, môn rowing. Ở tuổi 35, tay chèo nữ người Quảng Trị đã giành 7 HC vàng Đại hội từ năm 2011, và có thể cải thiện thành tích năm nay. Cô cũng là VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất môn rowing SEA Games, bên cạnh Phạm Thị Thảo. Tuy nhiên, nữ VĐV 36 tuổi không góp mặt ở Đại hội lần này.

Xét về sự bền bỉ, đô vật Cấn Tất Dự cũng nổi bật khi đã giành 5 HC vàng SEA Games, lần đầu đã cách đây 14 năm. VĐV 33 tuổi thi đấu ở nội dung vật tự do, hạng 74kg. Anh cũng là VĐV giàu thành tích nhất môn vật ở SEA Games trong thế kỷ này, kế bước Hà Văn Hiếu hay Mẫn Bá Xuân.

Cũng đã giành 5 HC vàng là nữ cung thủ Lộc Thị Đào. Nữ VĐV 32 tuổi người Bắc Giang thi đấu nội dung cung 1 dây, từ nhỏ tập bóng rổ, nhưng sau đó chuyển sang bắn cung. Tại SEA Games 30 ở Philippines, cô gây chú ý khi giành 3 HC vàng chỉ trong một ngày.

Karate Việt Nam luôn có những nữ võ sĩ nổi bật, như Vũ Thị Nguyệt Ánh ở nội dung đối kháng, hay Nguyễn Hoàng Ngân ở nội dung biểu diễn trước đây. Kỳ này, độ karate sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Nguyễn Thị Phương, nữ VĐV 25 tuổi đã giành 5 HC vàng SEA Games như hai đàn chị. Cô cũng nằm trong số ít VĐV Việt Nam giành HC vàng Asiad 2022.

*Bài viết này chỉ thống nhất lấy một VĐV đại diện cho mỗi môn thi, có nhiều HC vàng nhất