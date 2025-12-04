Thái Lan bỏ cả huy chương thế giới để quyết giật 'vàng' SEA Games 33

Taekwonko là một trong những môn thế mạnh, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á của Thái Lan, với đỉnh cao là tấm huy chương vàng Olympic Parí 2024 nhờ công võ sỹ Panipak Wongpattanakit.

Từ lâu, các đấu trường lớn như Olympic, vô địch thế giới, ASIAD mới là đích ngắm của taekwondo Thái Lan. Thế nhưng, SEA Games 2025 tới đây diễn ra trên sân nhà mang ý nghĩa đặc biệt, và thể thao Thái Lan muốn chứng tỏ vị thế số 1 của mình.

Đó là lý do, taekwondo Thái Lan cất toàn bộ trụ cột ở Giải vô địch thế giới Bangkok hồi tháng 11, bao gồm 3 VĐV xuất sắc nội dung đối kháng là Banlung Tubtimdang, Phannapa Harnsujin và Sasikarn Thongchan.

Ngôi sao taekwondo Thái Lan - Banlung Tubtimdang được nghỉ giải thế giới để sẵn sàng giật "vàng" SEA Games 33

"Sự vắng mặt của 3 VĐV tại giải thế giới 2025 từng gây ngạc nhiên, song lại nhấn mạnh một nhiệm vụ duy nhất: giành huy chương vàng tại SEA Games 33. Ba VĐV này được Hiệp hội Taekwondo Thái Lan cho nghĩ để dưỡng sức, chọn điểm rơi phong độ tốt nhất là SEA Games đầu tháng 12", tờ Bagkok Post cho hay.

Cũng theo Bangkok Post, tuyển taekwondo đặt mục tiêu giành 8 huy chương vàng SEA Games 33, bao gồm 5 nội dung đối kháng và 3 nội dung quyền biểu diễn.

Trong đó, tấm huy chương vàng đầu tiên dự kiến đến ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội (10-12), ở nội dung quyền.

Nhìn vào việc đội tuyển taekwondo chủ động "buông" huy chương thế giới để giữ sức giành huy chương vàng SEA Games 33, đủ thấy quyết tâm và tham vọng của chủ nhà Thái Lan tại đại hội năm nay.

Theo truyền thông xứ Chùa Vàng, thể thao Thái Lan cử tới 1.531 vận động viên, tranh tài ở tất cả 50 môn thi đấu chính thức, đặt mục tiêu giành từ 241 đến 288 huy chương vàng trên tổng số 580 huy chương vàng của đại hội.

Thái Lan muốn giành ngôi nhất toàn đoàn, đồng thời vượt kỷ lục 205 huy chương vàng trong một kỳ đại hội do đoàn Việt Nam lập tại SEA Games 2021.