"Lời nguyền khung gỗ" ám ảnh Barca, 32 lần bóng chạm cột/xà đen đủi nhất châu Âu

Nỗi thống khổ của Barca

Thất bại 1-2 trước Girona FC không chỉ phủ bóng bởi tranh cãi trọng tài, mà còn nối dài xu hướng đáng thất vọng đã bám riết FC Barcelona suốt mùa giải.

Yamal dứt điểm vào cột dọc của Girona

Một lần nữa, xà ngang – cột dọc trở thành “kẻ thù số một”, từ chối những bàn thắng ở thời khắc quyết định của thầy trò Hansi Flick.

Khoảnh khắc đau đớn nhất đến khi Lamine Yamal bước lên chấm 11m. Cơ hội gỡ hòa trong tay, nhưng cú sút của tài năng trẻ lại tìm đến cột dọc rồi bật ra ngoài, để lại sự sững sờ trên khán đài.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ hai phút trước, Raphinha cũng đưa bóng tìm đến khung gỗ, đẩy nỗi ức chế của đội bóng xứ Catalunya lên đỉnh điểm.

Những con số biết nói của “lời nguyền khung gỗ”

Hai tình huống kể trên không hề đơn lẻ. Chúng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong bức tranh đáng lo của Barca mùa 2025/26. Với hai pha dứt điểm trúng khung gỗ trước Girona, đội bóng xứ Catalunya đã có tổng cộng 32 lần đưa bóng dội cột/xà mùa này, riêng tại La Liga chiếm tới 25 lần.

Ở UEFA Champions League, Barca chạm khung gỗ 5 lần, may mắn là chưa phải trả giá bằng tấm vé vào vòng 1/8. Nhưng tại Copa del Rey, câu chuyện khắc nghiệt hơn: ở bán kết gặp Atletico Madrid, khung gỗ lại “phản chủ”. Khi bị dẫn 0-2, Fermin López tưởng đã rút ngắn cách biệt, nhưng cú sút phút 20 của anh chỉ tìm đến cột dọc.

Barca đang là đội đen đủi nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

Barca dẫn đầu “bảng xếp hạng không ai muốn đứng đầu”

Xét trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha), không đội nào “đen đủi” với khung gỗ nhiều hơn Barcelona. Thầy trò Hansi Flick đang dẫn đầu bảng thống kê không mong muốn với 32 lần dội cột/xà, nhiều hơn cả Bayern Munich (27 lần).

Riêng tại La Liga, Barca trung bình một trận lại “chạm gỗ” một lần: 25 lần sau 24 trận, con số đã trực tiếp làm hao hụt điểm số. Ở khía cạnh cá nhân, Ferran Torres dẫn đầu với 6 lần, kế đến là Lamine Yamal (5).

Dani Olmo, Raphinha và Marcus Rashford cùng có 4 lần; Fermin Lopez 3 lần. Robert Lewandowski và Eric Garcia mỗi người 2 lần; Jules Kounde và Marc Casado mỗi người 1 lần.