Hà Nội xây dựng ba phương án tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào 20h ngày 12/5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và lễ bế mạc diễn ra vào 20h ngày 23/5 tại Cung Điền kinh Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam. Ba phương án được đặt ra tùy vào cấp độ phòng độ dịch.

Thể thao Việt Nam năm Nhâm Dần hướng đến đỉnh cao SEA Games 31

Phương án 1 (trong điều kiện thành phố đang ở dịch bệnh cấp độ 1) sẽ tổ chức lễ khai mạc, bế mạc trong trạng thái bình thường, song vẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Phương án 2 (trong điều kiện thành phố đang ở dịch bệnh cấp độ 2, cấp độ 3) sẽ tổ chức lễ khai mạc, bế mạc có khán giả (không quá 50% cơ số ghế của Sân vận động và Cung Điền kinh trong nhà). Đối với các quan chức, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên các nước vẫn thực hiện “trong cơ chế bong bóng khép kín” hoặc theo phương án của Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping.

Đối với các quan chức, đại biểu, lực lượng phục vụ, khán giả đến tham dự lễ khai mạc, bế mạc phải đảm bảo các điều kiện đã tiêm đủ 3 mũi vaccine (mũi 3 đã qua 14 ngày), có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong thời hạn 24 giờ, thực hiện 5K (phát bổ sung khẩu trang y tế cho khán giả). Có phương án cụ thể đón khán giả, tháo bớt ghế ngồi các khán đài trên Sân Vận động, Cung Điền kinh đảm bảo giãn cách; kiểm tra thân nhiệt của khán giả, bố trí nước sát khuẩn nhanh tại các khu vực kiểm soát cửa ra vào Sân vận động, Cung Điền kinh; thông báo trên vé về thời gian đón khán giả theo các khung giờ: 15h, 16h, 17h…; bố trí các điểm quét QR “PC-COVID”; phương án giao thông, tuyến vào và tuyến ra sau khi kết thúc chương trình… đảm bảo an toàn COVID-19 theo các phương án của Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping.

Phương án 3 (trong điều kiện thành phố dịch bệnh cấp độ 4), tổ chức lễ khai mạc, bế mạc “trong cơ chế bong bóng khép kín”. Kịch bản, phương án các tình huống diễn biến dịch bệnh sẽ do Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hà Nội và Tiểu ban Y tế và Kiểm tra Doping phối hợp xây dựng cụ thể, báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức SEA Games 31 phê duyệt. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị thường trực tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31; tuyên truyền bằng pa nô, khẩu hiệu, băng rôn trên các tuyến phố chính, quanh khu vực diễn ra lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31…

Công an thành phố phối hợp với lực lượng của Bộ Công an xây dựng tổng thể phương án, kế hoạch chi tiết, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31; kịp thời xử lý các tình huống xảy ra đột xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động của lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án giao thông cho các đối tượng tham dự lễ khai mạc, bế mạc; đảm bảo giao thông thông suốt; bố trí lực lượng, phương tiện dẫn đoàn và điều hành, hướng dẫn sắp xếp xe của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu khách quốc tế…

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các lực lượng đảm bảo công tác trật tự, an toàn xã hội; tổ chức trận địa pháo hoa, pháo bông, bắn pháo hoa, pháo bông… Sở Y tế xây dựng phương án tổng thể phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có các phương án dự phòng tổ chức lễ khai mạc, bế mạc với từng cấp độ dịch đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh; bố trí phương tiện; đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm…

