Singapore tính bỏ tham dự bóng đá SEA Games 33

Hội đồng Olympic Singapore vừa công bố danh sách sơ bộ các VĐV dự SEA Games 33. Nhưng ở danh sách này không hề có các thành viên đội U22, đội tuyển nữ Singapore. Bên cạnh đó, các đội tuyển futsal nam và nữ cũng không được tham dự kỳ đại hội trên đất Thái Lan.

Đây là động thái bất ngờ của quốc đảo sư tử. Phía Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) cho rằng Hội đồng Olympic Singapore nên xem lại danh sách và cử các VĐV bóng đá đến với SEA Games 33. Chủ tịch FAS, Forrest Li, nhấn mạnh: “Vẫn còn cơ hội (cử các đội tranh tài nội dung bóng đá). Điều này rất quan trọng đối với người hâm mộ và sự phát triển của các cầu thủ trẻ của chúng ta”.

Ngày 15/8, Hội đồng Olympic Singapore sẽ lắng nghe ý kiến từ các Liên đoàn Thể thao quốc gia. Sau đó, họ sẽ ấn định danh sách VĐV tham dự SEA Games 33.

U23 Việt Nam từng đánh bại Singapore tới 7-0

Do vậy, trong quãng thời gian 1 tuần phía trước, chắc chắn FAS sẽ có những động thái để khiến cơ quan quản lý thể thao quốc gia thay đổi, đưa bóng đá vào danh sách thi đấu của đoàn thể thao Singapore. Nếu không, họ sẽ chứng kiến lần đầu tiên kể từ năm 1969, bóng đá nam Singapore vắng mặt ở sân chơi SEA Games (trước kia là SEAP Games).

Phải thừa nhận rằng những năm gần đây, bóng đá Singapore đang thiếu kết nối với sân chơi khu vực. Sau giải U23 Đông Nam Á 2022, nơi mà họ thua Việt Nam tới 0-7, Singapore đã rút đội U23 khỏi 2 kỳ tổ chức gần nhất.

Ở giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 đang diễn ra ở Việt Nam, Singapore cũng không tham gia. Lý do mà Singapore đưa ra là giải vô địch khu vực trùng với vòng loại U20 châu Á, mà họ chỉ có thể cử 1 đại diện tham dự. Cuối cùng, Timor Leste là đội thay thế.