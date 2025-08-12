Sesko - Gyokeres đua tài Haaland - Salah & dàn chân sút khét tiếng NHA 2025/26

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ khởi tranh vào ngày 16/8. Hãy cùng chúng tôi hâm nóng cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, tìm hiểu xem mùa giải mới ở xứ sương mù có những điểm gì hấp dẫn, qua loạt bài bắt đầu từ ngày 8/8!

Từ Viktor Gyokeres đến Arsenal, Hugo Ekitike đã gia nhập Liverpool, cho đến Liam Delap khoác áo Chelsea hay Benjamin Sesko đến Man United – tất cả chuẩn bị bước vào cuộc chiến không khoan nhượng với "máy săn bàn" Haaland và “Vua Ai Cập” Mohamed Salah. Ai sẽ là chủ nhân của Chiếc giày vàng danh giá? Ai sẽ biến Premier League thành show diễn của riêng mình?

🧨 1. Những kẻ thách thức mới: Dàn tân binh rực lửa

Viktor Gyokeres (Arsenal) - Họng súng đáng sợ

Sau mùa giải bùng nổ tại Sporting Lisbon, Gyokeres đến Emirates với hành trang là gần 50 bàn thắng mùa trước. Sở hữu thể hình, tốc độ và khả năng pressing đỉnh cao, tiền đạo người Thụy Điển được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép cuối cùng giúp "Pháo thủ" chinh phục ngai vàng sau bao năm chờ đợi.

Gyokeres (áo đỏ) được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên hàng công Arsenal

Hugo Ekitike & Alexander Isak (Liverpool)

Nếu một Ekitike trẻ trung, khéo léo và sắc bén là bản nâng cấp cho tương lai, thì Isak – chân sút chủ lực của Newcastle – chính là hiện tại đầy uy lực. Cho đến hiện tại, Liverpool đã mua xong Ekitike với giá 90 triệu euro và có thể chi thêm 130 đến 150 triệu euro để thuyết phục Newcastle nhả Isak.

Trong trường hợp thành công ở thương vụ Isak, hai tân binh chất lượng này được kỳ vọng sẽ giúp HLV Arne Slot “làm mới” hàng công, đặc biệt trong bối cảnh Salah đang ở những năm cuối đỉnh cao. Isak + Ekitike? Bộ đôi chất lượng được đánh giá chẳng kém gì "Salah - Mane" huyền thoại khi trước!

Liverpool có thể làm mới toàn bộ hàng công ở mùa giải 2025/26

Liam Delap (Chelsea) - Niềm hy vọng của "The Blues"

Là con trai huyền thoại Rory Delap nhưng Liam Delap không kế thừa những cú ném biên, mà là bản năng săn bàn. Vừa rời Man City được 1 mùa để gia nhập Ipswich Town, Delap lập tức tỏa sáng với 12 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Chelsea được xem là vớ được món hời khi chỉ phải chi 35 triệu euro để lấy được tiền đạo mũi nhọn của Ipswich Town. Delap đến Stamford Bridge mang theo quyết tâm chứng minh giá trị bản thân sau mùa giải ấn tượng. Dưới bàn tay HLV Maresca và lối đá tốc độ ở Chelsea, Delap có thể là “Tammy Abraham phiên bản nâng cấp”, chuẩn bị đánh bật Nicolas Jackson khỏi sân Stamford Bridge.

Benjamin Sesko (Man United) - "Bom tấn" đang được chờ đợi

Được ví như “Haaland đệ nhị”, chân sút người Slovenia cập bến "Quỷ đỏ" trong sự kỳ vọng cực đại. Với tốc độ như tên lửa, khả năng không chiến và kỹ năng dứt điểm toàn diện, Sesko hứa hẹn sẽ giúp Man United giải quyết bài toán tiền đạo kéo dài từ sau thời của Van Persie.

Sesko sẽ phải chứng minh tài năng tại giải Ngoại hạng Anh

⚔️ 2. Đấu với Haaland & Salah: Vào hang cọp, có lấy được vàng?

Erling Haaland: Chinh phục vua phá lưới lần 3

Không có gì để nói thêm về Haaland là quái vật ghi bàn! Với sự hỗ trợ từ Foden, Doku, Savinho và đặc biệt là tân binh Cherki cùng cả hệ thống của Man City, chân sút người Na Uy sẵn sàng chinh phục danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh lần thứ 3. Nhưng, đừng quên: mùa trước anh bị đuối ở giai đoạn cuối mùa – đó là cơ hội cho phần còn lại!

Mohamed Salah: Tượng đài khó bị xô đổ

Vẫn ổn định, vẫn bén như dao cạo! Salah – cầu thủ ghi trên 15 bàn/mùa suốt từ năm 2017 – là tượng đài tại Anfield. Dù có Ekitike và Isak hỗ trợ hoặc thay thế dần, Salah chắc chắn sẽ không chịu rời cuộc chơi dễ dàng.

Mùa trước, Salah giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 29 bàn thắng. Nên nhớ, đó là lần thứ tư Salah ẵm danh hiệu này (trong đó có 2 lần chia sẻ danh hiệu cùng các cầu thủ khác).

Salah và Haaland vẫn là những siêu sao ghi bàn của giải Ngoại hạng Anh

🔥 3. Những điều đáng chờ đợi mùa giải 2025/26

Cuộc chiến "Zillennial": Gyokeres – Sesko – Delap – Ekitike – Isak với Haaland – Salah. Một thế hệ mới đang nổi lên, trẻ, nhanh và khát khao đánh bại đàn anh. Hệ sinh thái chiến thuật thay đổi: Arsenal có thể đá 4-4-2 với Gyokeres – Jesus, Liverpool chuyển sang 4-2-3-1 để tận dụng Isak, còn Chelsea có thể để Delap là trung tâm của hàng công trẻ trung. Trận đấu định đoạt ngôi Vua phá lưới: Hãy chờ các đại chiến của nhóm Big Six như Liverpool – Man City, Arsenal – Chelsea... Đó sẽ không chỉ là 3 điểm, mà là sàn diễn của các "vị vua ghi bàn".

("Zillennial" là một từ ghép giữa Gen Z và Millennial – chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian giao thoa giữa hai thế hệ, thường rơi vào khoảng từ 1993 đến 1998, có tài liệu ghi rộng hơn là từ 1992–2000).

🎯 Chờ bữa tiệc bàn thắng ở mùa giải 2025/26

Mùa giải 2025/26 hứa hẹn sẽ là một "bữa tiệc tấn công" mãn nhãn bậc nhất trong lịch sử Premier League. Dàn tân binh tiền đạo chất lượng đã sẵn sàng tạo ra thế hệ "sát thủ" mới, khiến Haaland hay Salah cũng phải dè chừng. Chiếc giày vàng sẽ thuộc về ai? Đáp án sẽ chỉ có vào tháng 5 năm sau.

AI dự đoán số bàn thắng của các tân binh Ngoại hạng Anh 2025/26

Tên cầu thủ CLB Dự đoán số bàn thắng Erling Haaland Man City 28 Mohamed Salah Liverpool 20 Alexander Isak Liverpool (dự kiến) 18 Vykto Gyokeres Arsenal 17 Benjamin Sesko Man United 15 Hugo Ekitike Liverpool 14 Liam Delap Chelsea 13

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo, cùng nhìn lại những trận đấu mở màn hấp dẫn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, vào sáng 14/8!